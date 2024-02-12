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    Второй финал Касаткиной, пятый титул Эмбера и первая за четыре года победа Плишковой

    Теннис Прогнозы на теннис ATP WTA Дарья Касаткина Елена Рыбакина Людмила Самсонова

    Касаткина второй раз в сезоне дошла до финала

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Одним из главных событий прошлой недели стал выход Дарьи Касаткиной в финал турнира WTA 500 в Абу-Даби.

    Касаткина в очередной раз подтвердила статус, возможно, самой непредсказуемой теннисистки женского тура. Она вполне могла проиграть еще на старте турнира, но в итоге добралась до решающего матча.

    Первая ракетка России одержала победы над француженкой Диан Парри, американкой Эшлин Крюгер, румынкой Сораной Кырстей и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя. Последнюю она дожала на тай-брейке решающего сета.

    Елена Рыбакина
    globallookpress.com

    В игре Касаткиной нет ни капли агрессии, но в тактическом плане ее теннис очень часто ставит соперниц в тупик.

    В Дохе в этом плане было только одно исключение — финал. Несмотря на все усилия, Касаткина так и не смогла удивить Елену Рыбакину (1:6, 4:6). Представительница Казахстана взяла уже второй титул в сезоне, благодаря чему поднялась в рейтинге на четвертое место.

    Для Касаткиной это второй финал в сезоне и 15-й в карьере. В ее активе по-прежнему шесть титулов, но есть ощущение, что в ближайшие месяцы россиянка добавит в свою коллекцию еще один кубок.

    Хачанов остановился в шаге от финала в Марселе

    Карен Хачанов остановился в шаге от финала на турнире в Марселе. С учетом того, что он дошел до полуфинала впервые с сентября прошлого года, минувшую неделю можно считать успешной для него.

    Карен Хачанов
    globallookpress.com

    Хачанов начал турнир с мощнейшей победы над испанцем Роберто Баутистой-Агутом (6:2, 6:2), который был слегка шокирован уверенной игрой россиянина.

    В следующем матче Карен разгромил китайца Чжичжэня Чжана (6:4, 6:1), у которого тоже не было шансов на приеме.

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    • В полуфинале у Хачанова был настоящий бой против Григора Димитрова. Болгарин в итоге вырвал победу на тай-брейке решающего сета, но о каком-либо превосходстве здесь не может быть и речи. Скорее, Димитрову чуть больше повезло.

    Хачанов занимает 17-е место в рейтинге ATP, но с такой игрой запросто может приблизиться к топ-10 уже весной.

    Самсонова наконец-то прервала серию поражений

    Если бы пару месяцев назад кто-то сказал, что Людмила Самсонова выиграет первый матч только в начале февраля, вряд ли кто-то отреагировал бы на это всерьез.

    Людмила Самсонова
    globallookpress.com

    Но россиянка в итоге провалила январь, не сумев пройти первый раунд сразу на трех турнирах — в Брисбене, Аделаиде и Открытом чемпионате Австралии.

    Сложно сказать, что случилось, но главной проблемой были даже не результаты, а теннис Самсоновой, который можно было описать одним словом — катастрофа.

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    • К счастью, черная полоса осталась позади. В Абу-Даби Людмила дошла до полуфинала, благодаря чему осталась в топ-15.

    Самсонова одержала победы над украинками Лесей Цуренко и Ангелиной Калининой и чешкой Барборой Крейчиковой, после чего проиграла в полуфинале Елене Рыбакиной (0:6, 6:4, 2:6).

    В психологическом плане Самсоновой теперь будет значительно легче. Январская серия поражений получилась чересчур болезненной.

    Эмбер выиграл пятый титул

    Одним из героев прошлой недели стал Юго Эмбер, неожиданно для всех выигравший турнир в Марселе.

    Юго Эмбер
    globallookpress.com

    Примечательно, что единственный сет француз проиграл в матче первого круга против соотечественника Юго Гастона.

    После этого Эмбер провел три невероятных матча, в которых обыграл Алехандро Давидовича-Фокину, Хуберта Хуркача и Григора Димитрова.

    В решающем матче Юго не оставил сопернику шансов на приеме, забрав на собственной подаче все геймы. Димитров, похоже, не ожидал от соперника столь качественной игры.

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    • Эмбер взял пятый титул в карьере. Интересно, что он еще ни разу не проигрывал в решающих матчах, что указывает на его психологическую стойкость.

    Еще одним событием для Эмбера стал дебют в топ-20. С этой недели он 18-я ракетка мира.

    Пол стал чемпионом в Далласе

    Томми Пол стал победителем турнира в Далласа. Несмотря на то, что он уже некоторое время находится в топ-15, для него это всего лишь второй титул ATP в карьере.

    Томми Пол
    globallookpress.com

    В решающем матче Пол с трудом выиграл у Маркоса Гирона (7:6, 5:7, 6:3). Но все-таки главным событием стала его победа над Беном Шелтоном (6:2, 6:4) в полуфинале.

    Шелтон стал для Пола принципиальным соперником после прошлогодних матчей на US Open и в Токио. В обоих случаях Томми уступи, поэтому сейчас для него было важно показать, что он в состоянии конкурировать с талантливым соотечественником.

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    Результаты Гирона тоже заслуживают внимания. До финала этот американец не отдал ни сета.

    В четвертьфинале Маркос виграл у Фрэнсиса Тиафо, а в полуфинале — у Адриана Маннарино. Как ни странно, он одержал четыре победы в пяти предыдущих матчах против соперников из топ-20.

    Успехи Гирона стали еще одним подтверждением, что в топ-100 сейчас нет слабых игроков. Сенсацию способен преподнести почти каждый представитель первой сотни рейтинга.

    Плишкова выиграла первый турнир за четыре года

    Каролина Плишкова, оказывается, по-прежнему способна бороться за титулы. Бывшая первая ракетка мира стала чемпионкой в Клуж-Напоке (Румыния).

    Каролина Плишкова
    globallookpress.com

    Плишкова идеально провела неделю, выиграв пять матчей, в которых не отдала ни сета.

    В финале Каролина одержала победу над румынкой Аной Богдан (6:4, 6:3). Как ни странно, самым напряженным получился матч первого круга против австрийки Синьи Краус (6:4, 7:6).
    Плишкова прервала серию из четырех поражений в финалах и взяла первый титул с января 2020 года, благодаря чему поднялась в рейтинге на 59-е место.

    До прошлой недели Плишкова полтора года не проходила дальше 1/4 финала, поэтому ее успех в Клуж-Напоке стал сюрпризом.

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