Джокович, Холанн, Йокич и еще 7 главных героев года. Рейтинг, в котором не нашлось места Лионелю Месси

LiveSport.Ru составил список главных спортивных героев уходящего года.

Сразу скажем, что в этом списке отсутствует. Никто не забыл, что в конце октября аргентинец восьмой раз в карьере выиграл «Золотой мяч». Но также стоит еще раз напомнить, что он получил престижную награду за победу на чемпионате мира, который состоялся в прошлом году. Через несколько абзацев поклонникам Лео станет совсем обидно.

10. Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен globallookpress.com

Потомственный нидерландский автогонщик третий раз подряд стал чемпионом «Формулы-1». Для Ферстапенна это был просто невероятный год: пилот «Ред Булл Рейсинг» выиграл рекордное количество гонок — 19. Так выглядит тотальное превосходство.

26-летний Ферстаппен стал первым, кому удалось выиграть все Гран-при европейской части сезона. Кроме того, он стал победителем всех трех заездов в США. Прямо сейчас этому парню нет равных в «Формуле-1», и есть подозрение, что его никто не догонит в ближайшие нескольк лет.

9. Йонас Вингегор

Йонас Вингегор globallookpress.com

Главным героем велосезона стал Йонас Вингегор из нидерландской команды «Jumbo-Visma». В июле датчанин второй год подряд выиграл «Тур де Франс». Ключевым стал 16-й этап: Вингегор продемонстрировал запредельный уровень выносливости и скорости в 22-километровой гонке на время, опередив Тадея Погачара более чем на полторы минуты. Сразу после этого Йонас «добил» словенца на сложнейшем высокогорном этапе, финишировав почти на шесть минут раньше своего главного конкурента.

Теперь мир велоспорта, затаив дыхание, с нетерпением ждет очередной серии противостояния Вингегора и Погачара. Нет никаких сомнений, что их дуэль станет украшением следующего спортивного года.

8. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду globallookpress.com

Хейтеры Роналду, конечно же, устроят истерику, и отчасти их можно понять. В этом году Криштиану не попал даже в число номинантов на «Золотой мяч», который снова достался Лео Месси (заслуженно или нет, это уже другой вопрос). Однако 38-летний португалец по-прежнему входит в элитную компанию игроков.

Вот хотя бы один мощный факт: Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» наколотил 53 гола, опередив Гарри Кейна, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна. КриРо регулярно забивал не только за саудовский «Аль-Наср» и сборную Португалии. Даже в таком возрасте Роналду все равно остается уникальным нападающим. Не удивляйтесь слишком сильно, если следующим летом Португалия вместе с Роналду выиграет Евро-2024.

7. Арина Соболенко

Арина Соболенко globallookpress.com

Арина была максимально близка к тому, чтобы завершить год в статусе первой ракетки мира. Белорусская теннисистка находилась на вершине рейтинга с середины сентября до начала ноября, когда уступила Иге Свентек в полуфинале Итогового турнира WTA. Безусловно, поражение от главной соперницы стало огромным разочарованием, однако вряд ли кто-то будет спорить с тем, что сезон-2023 получился пока что самым успешным в карьере Соболенко.

В январе Арина наконец-то выиграла турнир «Большого шлема», став чемпионкой Открытого чемпионата Австралии. Позже она взяла титул на престижном турнире в Мадриде и дошла до финала на US Open и до полуфинала на Ролан Гаррос и Уимблдоне. Теперь главная задача атлетичной белоруски — повторить эти результаты.

6. Карлос Алькарас

Карлос Алькарас globallookpress.com

Алькарас провалил заключительную часть сезона, это факт, который не подлежит сомнению. Испанец не выдержал психологического давления на фоне бесконечных разговоров о борьбе с Новаком Джоковичем за первую строчку рейтинга. Первый серьезный сбой случился в полуфинале US Open — Алькарас сенсационно проиграл Даниилу Медведеву.

Но даже после неудачной осенней серии можно с уверенностью сказать, что 2023-й был очень успешным годом для самого талантливого теннисиста нового поколения. Алькарас, которому всего лишь 20 лет, стал чемпионом Уимблдона и выиграл еще шесть турниров. В финале британского мэйджора Карлос одержал победу над Джоковичем, который до этого не проигрывал здесь с 2017 года. Молодой испанец стал участником и победителем одного из лучших матчей в богатейшей истории тенниса.

5. Никола Йокич

Никола Йокич globallookpress.com

Никола Йокич — главная баскетбольная звезда 2023-го. В тени лидера «Денвер Наггетс» остались даже такие монстры, как Леброн Джеймс, Яннис Адетокунбо и Стефен Карри. Благодаря невероятной игре сербского центрового «Денвер» впервые в своей истории стал чемпионом НБА, разбив в финале «Майами Хит» (4-1 в серии). Йокич абсолютно заслуженно был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА.

Но дело не только в результатах. Никола произвел настоящую революцию на площадке, делая то, о чем центровые предыдущих десятилетий могли только мечтать. Отныне он новый и главный ориентир для всех бигменов.

4. Ига Свентек

Ига Свентек globallookpress.com

Вопреки ожиданиям, в этом году Ига столкнулась с невероятной конкуренцией. Сложно сказать, то ли она слегка расслабилась, то ли соперницы действительно вышли на новый уровень, но Свентек в какой-то момент действительно было сложно. Но зато это позволило ей подтвердить статус большой чемпионки.

В начале ноября польская теннисистка выиграла Итоговый турнир WTA и вернула себе статус первой ракетки мира. В полуфинале Ига разбила Соболенко, которая почти не сомневалась, что завершит год на вершине рейтинга, а в решающем матче отдала американке Джессике Пегуле лишь один гейм. А еще в 2023-м Свентек третий раз в карьере стала чемпионкой Ролан Гаррос и стал самой высокооплачиваемой спортсменкой года по версии Forbes.

3. Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Гвардиола давно заслужил себе статус одного из лучших и влиятельных тренеров в истории, но с некоторых пор ему регулярно напоминали о провалах в Лиге чемпионов. В какой-то момент успехи с «Барселоной» остались в далеком прошлом, а из последних достижений выделялись разве что уже не вызывавшие восторга победы в АПЛ.

К счастью, в этом году Пеп положил конец неприятным разговорам. Его «Ман Сити» выиграл сразу пять турниров — Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Таким количеством трофеев за один календарный год ранее могли похвастаться только «Барса» Гвардиолы, за которую играли молодые Месси, Иньеста и Хави, а также «Бавария» в 2020 году.

2. Эрлинг Холанн

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Однажды справедливость обязательно восторжествует (Роберт Левандовский, скорее всего, не согласится), но Холанну от этого не легче. В уходящем 2023-м Эрлинг был вне конкуренции во всем футбольном мире, но «Золотой мяч» почему-то достался человеку, который сначала несколько месяцев отмечал прошлогоднюю победу на чемпионате мира, а потом решал непростой вопрос с переездом из Парижа в Майами.

Монструозный норвежец в то же время разрывал главные клубные турниры — Лигу чемпионов и АПЛ. Результативность Холанна стала одним из главных факторов успешности «Ман Сити». Даже упертый Гвардиола признал, что взлететь настолько высоко можно только при наличии такого игрока, как Холанн. Первую половину текущего сезона Эрлинг проводит не так ярко, но даже с учетом этого он заслужил звание лучшего футболиста года.

1. Новак Джокович

Новак Джокович globallookpress.com

Главным героем спортивного года можно смело назвать Новака Джоковича. Буквально на днях у серба спросили, как долго он еще планирует играть. Поклонники легенды наверняка были счастливы, когда услышали его ответ: «Надеюсь, что смогу играть до 40 лет, а может, и дольше — посмотрим. Сейчас я прекрасно чувствую себя в своем теле и показываю очень высокий уровень тенниса. 2023-й был одним из лучших сезонов в моей жизни, и зачем заканчивать, если ты по-прежнему отлично играешь?».

Просто напомним: в свои 36 лет Джокович снова закрепился на первом месте в рейтинге ATP, выиграл три турнира «Большого шлема» (теперь у него рекордные 24 титула на «Шлемах»), дошел до финала на Уимблдоне, стал победителем итогового и взял два титула на «Мастерсах». В 2024-м Новак отправится в поход за «Золотым шлемом» — это будет его последний шанс выиграть в один год все четыре мэйджора и олимпийский турнир.