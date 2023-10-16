Заглядывая в будущее. Топ-10 игроков НБА сезона 2023/24

Какие звезды попали в список, а каким не досталось там места? Кто из новичков уже наводит шороху в топ-100? На каком месте такие претенденты на звание MVP, как Никола Йокич, Яннис Адетокунбо, Лука Дончич и действующий обладатель звания Джоэл Эмбиид? Где оказался Леброн Джеймс, вступая в свой 21-й сезон?

Чтобы получить окончательный прогноз рейтинга НБА, экспертную группу попросили проголосовать за результаты противостояния игроков из более чем 15 000 возможных пар. Панелистам задали вопрос: «Какой игрок будет лучше в сезоне 2023/24?» и они должны были предсказать, как каждый игрок выступит в этом сезоне.

Среди игроков под номерами 100–51 и 50–11 уже было много сюрпризов, но главный интерес — кто попал в топ-10 и как закончилась битва «ноздря в ноздрю» между первым и вторым номерами рейтинга.

Фактически, борьба за первое место была одной из самых напряженных в истории рейтинга НБА, поскольку разрыв между номерами 2 и 3 был почти в 16 раз больше, чем между номерами 1 и 2.

№ 10: Энтони Дэвис

«Лос-Анджелес Лейкерс». Тяжелый форвард

Энтони Дэвис globallookpress.com

Начав свой сезон возрождения в составе «Лейкерс», где он установил рекорды карьеры по проценту попаданий с игры (56,3%) и подборам за игру (12,5) и будучи вознагражден трехлетним продлением контракта на 186 миллионов долларов, Дэвис, похоже, готов снова доминировать.

Почему он поднялся на 10 позиций: после двух полных травм сезонов, последовавших за завоеванием титула 2020 года в «пузыре» Орландо, Дэвис пропустил 20 игр подряд с середины декабря до конца января прошлого сезона только для того, чтобы вернуться с миссией возглавить «Лейкерс» и повести их в финал Западной конференции.

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Главный вопрос на сезон 2023/24: Он довольно простой. Сможет ли Дэвис оставаться здоровым? Если он сможет достичь порога в 65 игр, установленного лигой, чтобы иметь право на награды регулярного сезона, Дэвис не только должен побороться за титулы MVP и защитника года, но и «Лейкерс» должны провести один-два раунда плей-офф. Но, как всегда, вопрос в том, подведет ли его организм.

Путь Дэвиса к первому месту в рейтинге: Посмотрите запись игры Дэвиса, набравшего 55 очков и сделавшего 17 подборов в прошлом году против «Вашингтон Уизардс». Или шедевр с 44 очками, 10 подборами и 3 блоками, которым он огорчил Янниса Адетокумбо и «Милуоки Бакс» в выездной победе «Лос-Анджелеса». А как насчет классической игры плей-офф с 30 очками и 23 подборами против «Голден Стэйт Уорриорз»? Когда Дэвис в форме, трудно найти более результативного двустороннего игрока.

№ 9: Леброн Джеймс

«Лос-Анджелес Лейкерс». Легкий форвард

Леброн Джеймс globallookpress.com

38-летний Джеймс продолжает расширять возрастные границы своей праймовой формы до беспрецедентного уровня. Он станет шестым игроком в истории лиги, который проведет свой 21-й сезон, и станет важной частью борьбы за чемпионство.

Почему он упал на три позиции: Джеймс пропустил 27 игр в прошлом сезоне из-за травмы правой стопы, продолжившей череду проблем с со здоровьем, из-за которой с момента перехода в «Лейкерс» он сыграл только в 278 из 389 возможных игр регулярного сезона. Именно в этом аспекте больше всего сказывается его возраст.

Главный вопрос на сезон 2023/24: Прошло почти 10 лет с тех пор, как Джеймс вернулся в «Кливленд Кавальерс» на второй срок и предполагалось, что часть бремени с его плеч снимут звездные Кайри Ирвинг и Кевин Лав, которые будут лидерами команды. В «Кавальерс» этого так и не случалось, Леброн по-прежнему оставался явным номером один. И в «Лейкерс» этого еще не произошло. Смогут ли молодые таланты в лице Остина Ривза и Руи Хатимуры, наконец, позволить Джеймсу стать частью системы, а не самой системой?

Путь Джеймса к первому месту в рейтинге: Списывать его со счетов можно только на свой страх и риск. Как сказал Джеймс в межсезонье, когда он подумывал о завершении карьеры после поражения от «Денвер Наггетс»: «Я все еще лучше, чем 90% игроков НБА… может быть, 95». Если он сможет добавить к своему резюме пятый чемпионский титул, он станет не только лучшим в нынешнем баскетболе, но и лучшим на все времена.

№ 8: Шей Гилджес-Александер

«Оклахома-Сити Тандер». Разыгрывающий защитник

Гилджес-Александер и «Тандер» сделали небольшой шаг вперед в прошлом сезоне, когда команда заняла 10-е место и обыграла «Нью-Орлеан Пеликанс» в турнире плей-ин, прежде чем уступить «Миннесоте Тимбервулвз». Теперь Гилджес-Александр и компания надеются развить успех прошлого сезона.

Почему он поднялся на 40 позиций: Гилджес-Александр провел лучший сезон в своей карьере: 31,4 очка за игру при реализации 51,0% бросков с игры. Поскольку его окружали более молодые игроки, его игра стала причиной того, что «Тандер» смогли совершить рывок со дна таблицы в турнир плей-ин.

Главный вопрос на сезон 2023/24: Сохранится ли его эффективность? У Гилджеса-Александера произошел скачок в производительности, потому что он изменил свой стиль игры. Он совершал больше двухочковых бросков, чем кто-либо в лиге, сократил количество трехочковых бросков с 5,3 до 2,5 за игру (он забрасывал 34,5% по сравнению с 30,0% годом ранее) и лидировал в лиге по количеству реализованных штрафных бросков. Этот стиль сработал для него в прошлом году, но сможет ли он повторить это?

Путь Гилджеса-Александера к первому месту в рейтинге: Многое должно произойти, чтобы Гилджес-Александер смог подняться на первое место, но это больше говорит о семи игроках впереди него, чем о его собственной игре. Но если он сможет продолжать играть так же эффективно, как и раньше, увеличивать результативность и сохранять эффективность при игре по троек, но с более высоким объемом, будет трудно не обсуждать его кандидатуру в контексте Сборной всех звезд НБА в ближайшие годы.

№ 7: Кевин Дюрант

«Финикс Санз». Легкий форвард

Кевин Дюрант globallookpress.com

Это будет первый полный сезон в «Финиксе» для Дюранта, который ограничился восемью играми регулярного сезона за «Санз», прежде чем они проиграли будущему чемпиону «Наггетс» в плей-офф.

Почему он поднялся на одну позицию: Дюрант на самом деле не менял ранги, опередив Леброна во многом из-за его возраста (в декабре Джеймсу стукнет 39 лет, а Дюранту только что исполнилось 35). К тому же постепенно остается в прошлом плохая стрельба Дюранта (39%) в первом раунде плей-офф 2022 года, проигранном «Бостон Селтикс».

Главный вопрос на сезон 2023/24: Сможет ли Дюрант по-прежнему быть столь же эффективным в плей-офф, как и в регулярном сезоне? Его 56% бросков с игры и 61% эффективных бросков с игры (eFG%) (с учетом добавленной стоимости трехочковых) были рекордными показателями в его карьере. Процент eFG Дюранта упал до 52% из-за пристального внимания защиты в плей-офф.

Путь Дюранта к первому месту в рейтинге: Дюрант возглавил этот список в 2021 году благодаря своим сверхчеловеческим усилиям, направленным на то, чтобы вывести «Бруклин Нетс» на седьмую игру против будущего чемпиона «Бакс». Если он будет выступать на таком уровне в плей-офф, он может снова стать лучшим игроком лиги, особенно если он приведет «Финикс» к титулу.

№ 6: Джейсон Татум

«Бостон Селтикс». Легкий форвард

Джейсон Татум globallookpress.com

Прошлый сезон стал еще одной впечатляющей индивидуальной кампанией для Татума, который в четвёртый раз подряд попал в команду Матча всех звёзд, во второй раз подряд в Сборную всех звезд НБА и выиграл свою первую награду MVP Матча всех звёзд. Но продолжающаяся погоня «Бостона» за титулом снова потерпела неудачу после поражения в семи играх финала Восточной конференции от «Майами Хит».

Почему он поднялся на одну позицию: Татум продолжает превращаться в одного из самых разносторонних фланговых игроков в лиге. Он превзошел отметку в 30 очков за игру впервые в своей карьере, гораздо лучше справлялся с штрафными и продолжает оставаться надежным защитником, что делает его именно тем двусторонним нападающим, о котором мечтает каждая команда НБА.

Главный вопрос на сезон 2023/24: Единственным пробелом в игре Татума за последние пару сезонов была его эффективность, в частности, его трёхочковые броски. За последние два года Татум набирал в среднем 35% точности из глубины при девяти попытках за игру, что не соответствует его бросковой форме. Чтобы сделать последний шаг в роли бомбардира, ему нужно приблизить это число к 40%. Если он это сделает, за этим легко может последовать награда за лучшую результативность.

Путь Татума к первому месту в рейтинге: Как и для многих игроков в этом списке, на рейтинг Татума больше всего повлияет командный успех. Если им удастся прорваться и выиграть титул после многих лет неудач в конце постсезона, Татум, вероятно, попадет в пятерку лучших в этом списке в следующем году. Добавьте к этому повышение эффективности и результативность, и тогда он сможет также выиграть награду MVP в этом году.

№ 5: Стефен Карри

«Голден Стэйт Уорриорз». Разыгрывающий защитник

Стефен Карри globallookpress.com

Межсезонье Карри было один из лучших в НБА — уступая, пожалуй, только Николе Йокичу — и он вступает в этот сезон, надеясь пройти как можно дальше в плей-офф и, возможно, заполучить свое пятое кольцо.

Почему его рейтинг не изменился: Третий год подряд Карри занимает пятое место в рейтинге. Он лидирует в НБА по количеству трехочковых третий сезон подряд, делая все возможное, чтобы помочь своей команде остаться на плаву, но «Уорриорз» испытывал сложности, а проблемы с внутрикомандной химией были слишком велики, чтобы Карри мог справиться с ними самостоятельно. Карри также получил две травмы, из-за которых двукратный MVP ограничился всего 56 играми.

Главный вопрос на сезон 2023/24: Сможет ли Карри претендовать на еще один титул MVP? Карри занял третье место в голосовании за награду в 2021 году после Йокича и Эмбиида. В том году Карри возглавил лигу по результативности с лучшими показателями в карьере: 32,0 очка, 5,5 подбора, 5,8 передачи и 1,2 перехвата за игру, при этом точность трехочковых бросков составила 42,1%. Даже в 35 лет в игре Карри еще полно волшебства, но достаточно ли этого, чтобы обойти таких игроков, как Йокич, Адетокунбо и Эмбиид, и прервать доминирование «больших» в гонке за титул MVP?

Путь Карри к первой позиции в рейтинге: В прошлом сезоне Карри показывал третий в карьере результат по количеству очков (29,1). Но поддержки на площадке не было, как и командной химии. Теперь он играет вместе с одним из лучших разыгрывающих лиги Крисом Полом, и всего спустя несколько предсезонных игр их партнерство кажется крепким. Если Карри может играть без мяча, а Пол будет ассистировать ему и бросать сам, нет причин, по которым Карри не мог бы вернуться к разговору о звании лучшего игрока лиги.

№ 4: Лука Дончич

«Даллас Маверикс». Разыгрывающий защитник

Лука Дончич globallookpress.com

Дончич, который последние четыре сезона попадал в первую команду Всех звезд НБА, обладает замечательным сочетанием блестящего баскетбольного ума, силы и мастерства. Он, пожалуй, лучший атакующий игрок в лиге, но он вступает в сезон, которому нужно многое доказать после того, как «Мавс» выбыли из борьбы за место в плей-офф в сезоне 2022/23 годов.

Почему он опустился на одно место: Трудно обосновать попадание в тройку лучших для игрока, чья команда финишировала ниже 0,500 (процент побед 0,500 достигается, когда команда выиграла столько же игр, сколько проиграла — прим. ред.) и не смогла даже претендовать на участие в плей-офф. Опять же, трудно возлагать слишком много вины на Дончича после того, как он провел свой лучший статистический сезон, установив лучшие в карьере показатели по результативности (32,4 очка за игру) и проценту результативных бросков с игры (56%), а также набирая в среднем 8,6 подбора и 8,0 передач за игру.

Главный вопрос на сезон 2023/24: Сможет ли Дончич вернуть «Мавс» в плей-офф и снова выйти за пределы первого раунда? «Даллас» должен вернуть элитное нападение во главе с Дончичем и Ирвингом, и есть надежда, что химия дуэта улучшится, если проводить больше времени вместе, особенно в ситуациях когда борьба идет до последних секунд. Но ужасная защита была главной причиной провала «Далласа» в прошлом сезоне. В межсезонье были произведены обновления состава, но Дончичу необходимо улучшить ситуацию на этом конце площадки.

Путь Дончича к первому месту в рейтинге: Дончич — постоянный кандидат на звание MVP, который, судя по всему, находится в лучшей физической форме за последние четыре года. Он способен выиграть корону бомбардира и титул по результативным передачам. Если «Мавс» удастся провести успешный сезон, Дончич наверняка сможет оказаться в списке лучших игроков лиги.

№ 3: Джоэл Эмбиид

«Филадельфия Севенти Сиксерс». Центровой

Джоэл Эмбиид globallookpress.com

Заняв второе место в предыдущих двух сезонах, Эмбиид завоевал свою первую награду MVP НБА в сезоне 202223, а также завоевал второй подряд приз за результативность. Однако это не привело к большему успеху в плей-офф. «Филадельфия» снова проиграла во втором раунде, уступив «Селтикс» в семи играх.

Почему он поднялся на одну позицию: Эмбиид стал доминирующим бомбардиром лиги. Он набрал лучшие в своей карьере 54,8% бросков с игры и финишировал с рекордным средним показателем в 33,1 очка за игру, сочетая почти автоматический бросок со средней дистанции с изнурительным подходом к линии штрафных бросков. Учитывая его размер, скорость и мастерство, речь идет не о том, чтобы остановить Эмбиида, а о том, чтобы хотя бы усложнить ему жизнь и надеяться, что он устанет.

Главный вопрос на сезон 2023/24: Большой вопрос, связанный с Эмбиидом, тот же самый, который висит над «Севенти Сиксерс»: что произойдет с Джеймсом Харденом и как эта сага повлияет на чувства Эмбиида по поводу франшизы? Взоры лиги прикованы к Эмбииду и тому, как идут дела в Филадельфии. Если этот сезон завершится поражением в первом или втором раунде плей-офф, следующее лето будет для «Сиксерс» долгим.

Путь Эмбиида к первой строчке рейтинга: В конце прошлого регулярного сезона разгорелся спор о том, кто был лучшим игроком НБА: Эмбиид, Никола Йокич или Яннис Адетокунбо. Чем закончилась эта битва? Тем, что Йокич промчался по площадке к своему первому чемпионству в НБА. Поскольку титул MVP вычеркнут из списка дел Эмбиида, чемпионство может легко вывести его на вершину этого списка.

№ 2: Никола Йокич

«Денвер Наггетс». Центровой

Никола Йокич globallookpress.com

Отпраздновав лето танцами и пением в вирусных видеороликах, действующий MVP финала возвращается обновлённым и готовым повторить свой исторический забег к чемпионству прошлого сезона.

Почему его рейтинг не изменился: Йокича не особо заботило то, станет ли он в третий раз подряд самым ценным игроком регулярного сезона из-за дискуссий вокруг этой гонки. Но он не оставил сомнений в том, кто был лучшим игроком Финала, став первым игроком в истории, который лидировал в постсезоне по очкам, подборам и передачам. У «Санз», «Лейкерс» и «Хит» не было ответа на это.

В этом рейтинге Йокич уступил всего лишь пару процентов своему коллеге, двукратному обладателю титула MVP.

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Главный вопрос на сезон 2023/24: Какой рекорд падет следующим? Йокич делает очень многое на элитном уровне, но своим волшебным трипл-даблом он переписывает историю. Пока тренеры соперников тратили большую часть времени для построения схем против него, Йокич разбирал их оборону, набирая в среднем 30 очков, 13,5 подборов и 9,5 передач в прошлом постсезоне. Его 10 трипл-даблов в плей-офф были максимальным показателем за один постсезон. «Джокер» лидировал в «Наггетс» по очкам, подборам и передачам шесть сезонов подряд, больше, чем любой другой игрок в истории.

Путь Йокича к первому номеру рейтинга: Разыгрывающий Зала славы Исайя Томас сказал, что Йокича следует считать лучшим игроком на планете после его чемпионства, что, по словам Томаса, также помещает Йокича в «легендарную категорию». И ему еще есть куда расти, как сказал на сборах тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун. Если он сможет улучшить свою защиту и, возможно, будет более агрессивным с трехочковыми бросками (Никола забил 46,1% трехочковых в плей-офф), Йокич мог бы собрать еще больше трофеев, второй чемпионский титул подряд и, наконец, место №1 в нашем рейтинге НБА.

№ 1: Яннис Адетокумбо

«Милуоки Бакс». Тяжелый форвард

Яннис Адетокумбо globallookpress.com

Впервые в своей карьере Адетокунбо сможет играть вместе с другой суперзвездой после того, как «Милуоки» сумел совершить чудо по приобретению Дамиана Лилларда. Может ли игра рядом с разыгрывающим из Зала славы еще больше раздвинуть просторы для Адетокумбо?

Почему его рейтинг не изменился: Адетокунбо присоединился к Уилту Чемберлену как единственный игрок в истории НБА, набравший в среднем не менее 30 очков, 10 подборов и 5 передач при 50% бросков с игры, что привело «Бакс» к лучшему результату в НБА в сезоне 2022/23. Постсезон «Милуоки» мог бы сложиться совсем иначе, если бы Адетокумбо не получил травму спины, из-за которой он выбыл из строя на большую часть первого матча, а также целиком на второй и третий матч проигранного противостояния с «Хит» в первом раунде.

Адетокунбо сохраняет свое первое место, обогнав Йокича с одним из самых незначительных отрывов в истории рейтинга НБА.

Главный вопрос на сезон 2023/24: Как будет работать партнерство Адетокумбо с Лиллардом? Это будет первый раз в карьере обеих звезд, когда они будут играть рядом с другой суперзвездой, и им придется учиться. Адетокунбо уже говорил во время тренировочного сбора о том, что будет подстраиваться под своего нового товарища по команде, чтобы сделать переход Лилларда более плавным. Меньшая нагрузка в течение сезона может помочь Адетокумбо подготовиться к плей-офф.

Путь Адетокунбо к сохранению первого места в рейтинге: Даже если результативность Адетокунбо изменится и Лиллард будет играть большую роль в нападении, он все равно должен оставаться одной из самых доминирующих сил лиги. Лиллард мог бы открыть более легкие возможности для Адетокумбо, создав столь опасный дуэт, который мог бы соперничать с легендарной атакой «Лейкерс» из Коби Брайанта и Шакила О'Нила.