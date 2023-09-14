Лучшие из лучших: команда звезд баскетбольного ЧМ-2023

Количество баскетбольных талантов, приехавших на ЧМ-2023 на Филиппинах, вероятно, не сможет сравниться с турниром на Олимпийских играх в Париже, предстоящих в следующем году

При этом уровень конкуренции на чемпионате мира по баскетболу 2023 года был высоким, как это часто бывает на крупных международных мероприятиях.

В дополнение к потрясающим выступлениям и борьбе до последних секунд, ESPN представляет игроков, которые оказали наибольшее влияние на результат своих команд:

Первая команда

Энтони Эдвардс (США)

Как сказал тренер Стив Керр, этим летом он доказал, что может быть «тем самым парнем». Да, он первоклассный бомбардир (18,1 очка за игру), который может создавать себе ситуации для броска, реализовать на всех трех уровнях (трехочковый, на средней дистанции и у кольца — прим. ред.) и является выдающейся машиной по созданию ярких игровых моментов. Но он также волевой защитник, который усердно работает в этом направлении, задавая отличный тон команде.

Шей Гилджес-Александер и Энтони Эдвардс globallookpress.com

Шей Гилджес-Александер (Канада)

Мегазвезда в самом расцвете сил, Гилджес-Александер подкрепил свой лучший сезон в НБА доминирующей игрой на чемпионате мира. Будучи среди лидеров по результативности (23,6), броскам (54%) и перехватам (1,9) Гилджес-Александер выдал пару ударных концовок матчей, которые привели канадцев к лучшему результату в истории и помогли завоевать олимпийскую заявку. Сербский тренер Светислав Пешич, один из самых уважаемых тренеров Европы, назвал Шея одним из лучших игроков, против которых играла его команда.

Лука Дончич (Словения)

Это был винтажный Дончич. Его блестящее сочетание контроля тела, силы и технических навыков регулярно изводило защитников. На нем, вероятно, фолили почти в каждой игре, потому что с ним очень трудно справиться, и за первые пять игр он выходил на линию штрафных почти 15 раз за игру. Но он чувствует, что в каждой игре на нем фолят, а его постоянные жалобы не помогают ему найти взаимопонимание с судьями.

Лука Дончич globallookpress.com

Это подает ужасный пример, поскольку его тренер и товарищи по команде имитируют его поведение и это вредит защите его команды, потому что он не возвращается назад. Его удалили во время игры команды в плей-офф на втором крупном турнире подряд.

Богдан Богданович (Сербия)

Сербам не хватало нескольких ключевых игроков, в том числе Николы Йокича. Богданович, защитник «Атланты Хоукс», после неудачной игры в проигранном матче с Италией оказался на скамейке запасных и в ответ на это реализовал 24 из 32 бросков в следующих трех играх, что привело его команду к получению ценной олимпийской путевки и выходу в финал. В среднем он набирал 19,4 очка, 4,6 передачи, 2,3 перехвата и 85% бросков с линии.

Богдан Богданович и Деннис Шредер globallookpress.com

Деннис Шредер (Германия)

Шредер — классический «ролевой игрок» НБА (спортсмен, который играет преимущественно в определенных ситуациях — прим. ред.), который превращается в суперзвезду в своей национальной сборной. Игра защитника имела решающее значение на чемпионате мира, и полная мощность его атак была неоценимой помощью. Иногда Шредер немного передерживал мяч и промахивался, но его лидерство в немецкой команде очевидно.

Вторая команда

Микал Бриджес (США)

Самый стабильный американский игрок за последние три недели, Бриджес был защитником на точке атаки (защитник, который защищает меньших игроков, владеющих мячом, при пик-н-ролле и изолированно по периметру — прим. ред.), который всегда брал на себя самые сложные задачи, даже против более мелких и быстрых защитников. Бриджес также демонстрировал свою блестящую атакующую игру, когда это было необходимо, особенно против Италии (24 очка при победе) и Германии (17 очков при поражении).

Джош Гидди globallookpress.com

Джош Гидди (Австралия)

Потенциальный мощнейший игрок австралийцев на следующее десятилетие, Гидди продемонстрировал свою способность запугивать соперников своими размерами, когда он выпрыгивал из-под кольца. Гидди набирал в среднем 19,4 очка, 5 подборов и 6 передач. Он забил потрясающие 62% двухочковых бросков и, в этом же беда и «Оклахома-Сити Тандер», — всего 17% трехочковых.

Карлик Джонс (Южный Судан)

Джонс был одним из лучших защитников турнира, благодаря которому родилась одна из ярких историй года в Южном Судане. Он набирал в среднем 20,4 очка, 10,4 передачи и 4,8 подбора, что привело «Яркие звезды» к получению вдохновляющей олимпийской заявки. Игрок года G-лиги сезона 2022/23, похоже, будет претендовать на получение игрового времени за «Чикаго Буллз».

Никола Милутинов globallookpress.com

Никола Милутинов (Сербия)

Милутинов, выбранный в первом раунде драфта 2015 года командой «Сан-Антонио Спёрс», уже давно высоко ценится за сочетание силы и мастерства. «Бруклин Нетс» выменяли права на него два года назад, но он не приедет, поскольку центровой только что подписал многолетний контракт на игру в Греции. Он набирал в среднем 13 очков и 9 подборов, что позволило Сербии выйти в чемпионский матч.

Карл-Энтони Таунс (Доминиканская Республика)

Гордо играя за свою мать и свою страну, Таунс набирал в среднем 24,4 очка, делал восемь подборов и реализовал 39% трехочковых бросков, почти выведя свою команду в медальный раунд. Честно говоря, выбор уроженца Нью-Джерси десять лет назад играть за Доминиканскую Республику является одной из причин, по которой сборная США так нуждается в больших игроках.