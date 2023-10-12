«Бостон» и «Мемфис» в лидерах, спад «Лейкерс» и «Денвера». Превью нового сезона НБА

Чего нам ожидать в сезоне НБА 2023–24 после пары обменов с участием «Портленд Трэйл Блэйзерс», отправивших Дэмиена Лилларда в «Милуоки Бакс» и Джру Холидея в «Бостон Селтикс»? Прогнозы побед, основанные на статистике, вернулись, чтобы помочь ответить на этот вопрос, по крайней мере, в течение регулярного сезона.

Одна из самых больших проблем для статистических прогнозов заключается в том, насколько календарь НБА из 82 игр не связан с плей-офф. Добавьте сюда травмы звездных игроков, которые становятся все более частыми, и результаты командной игры, которые из года в год были не слишком стабильными по сравнению с последними десятилетиями. Имейте это в виду, когда увидите, как прогнозируется игра вашей любимой команды.

Тем не менее, статистические прогнозы могут быть показательными. Мои основаны на сочетании моих прогнозов игроков в системе SCHOENE по статистике очков, а также трехлетнего RAPM (регуляризованный скорректированный «плюс/минус» показывает, насколько больше очков набирала (или пропускала) команда игрока в те моменты, когда он находился на площадке — прим. ред. ) с поправкой на удачу с NBAshotcharts.com. Я оцениваю игры, сыгранные на основе пропущенных за последние три года, а затем делаю субъективные прогнозы относительно игрового времени.

Результатом является ожидаемое общее количество побед, основанное на среднем показателе того, что команде повезет с травмами. Поскольку некоторым командам повезет больше или меньше, но мы не знаем, каким из них, средние суммы неизбежно будут ближе к 0.500 (процент побед 0,500 достигается, когда команда выиграла столько же игр, сколько проиграла), чем фактическое итоговое положение.

В прошлом году мои прогнозы, основанные на статистике, правильно предсказали 60% общего количества больше/меньше побед команд. Давайте посмотрим, что они прогнозируют на этот сезон.

Восточная конференция

1. «Бостон Селтикс»

И до, и после прихода Холидея «Селтикс» второй сезон подряд имеют лучший прогноз в НБА, причем с большим отрывом. Это не привело их к лучшей статистике в лиге в прошлом году, хотя «Бостон» был первым по разнице очков, что, как правило, делает будущие результаты более предсказуемыми.

2. «Кливленд Кавальерс»

Удивив всех своим вторым местом в лиге по разнице очков в сезоне 2022/23, «Кавальерс» финишировали лишь четвертыми в турнирной таблице Востока, прежде чем разочаровали в первом раунде поражением от «Нью-Йорк Никс».

С добавлением Макса Струса в состав, в котором четыре ключевых игрока стартового состава в возрасте 27 лет и младше, «Кливленд» может сделать еще один шаг вперед в этом регулярном сезоне.

3. «Милуоки Бакс»

Отчасти потому, что Лиллард, по прогнозам, сыграет всего 67 игр в регулярном сезоне, прогноз «Бакс» на регулярный сезон не отражает того, как обмен двух игроков ротации может улучшить их шансы на титул.

«Милуоки» резко превысил свою прогнозируемую разницу очков, выиграв 58 игр год назад, и теперь может опуститься в турнирной таблице, выступая на том же уровне в этом сезоне.

4. «Филадельфия Севенти Сиксерс»

Этот прогноз включает полный сезон (70 игр) Джеймса Хардена. Даже если его невыполненный запрос на обмен не повлияет на доступность и игру Хардена, «Филадельфия» может сделать шаг назад в иерархии Востока из-за роста молодых «Кавальерс».

Джеймс Харден globallookpress.com

5. «Нью-Йорк Никс»

Несмотря на то, что в прошлогодней ротации плей-офф остались все, кроме Оби Топпина, и добавлен Донте Дивинченцо, общее количество побед «Никс» может уменьшиться из-за проблем со здоровьем игроков.

Согласно моим наблюдениям, только игроки «Сакраменто Кингз» пропустили меньше игр из-за травм или заболеваний, не связанных с Covid-19, чем 102 игры «Нью-Йорка» в общей сложности в прошлом сезоне.

6. «Атланта Хоукс»

Второй год с парой Деджонте Мюррей — Трэй Янг в защите может принести лучшие результаты для «Ястребов», которые финишировали с результатом в 0.500, что меньше прогнозируемых 46,2 побед.

«Атланта» не должна скучать по Джону Коллинзу, прогноз которого относительно аналогичен прогнозам пришедших ему на смену Саддика Бея и Джалена Джонсона.

7. «Майами Хит»

Только в контексте ошеломляющего марша «Хит» в плей-офф Восточной конференции такой прогноз должен вызывать удивление. «Майами» финишировал седьмым на Востоке с 44 победами год назад и фактически имел отрицательную разницу в очках.

Добавление результатов плей-офф к моим прогнозам по игрокам впервые помогает «Хит», но лишь до некоторой степени после потери Струса и Гейба Винсента — двух ключевых игроков в постсезоне.

8. «Торонто Рэпторс»

Даже несмотря на потерю разыгрывающего Фреда Ванвлита, ставшего свободным агентом, «Рэпторс» были одной из моих четырех команд, которые с наибольшей вероятностью станут лучше, исходя из их базовой статистики в прошлом сезоне. Разница очков плюс 1,5 «Торонто» заняла шестое место на Востоке, и это было связано с тем, что соперники прожигали ворота с трехочковой дистанции, что, как правило, сложно повторить.

У «Рэпторс» также есть пять игроков с прогнозируемым показателем не менее 0,8 очка на 100 владений мячом, что выше среднего на их позиции, и по большинству показателей в НБА они равны с «Селтикс» и «Мемфис Гриззлис».

9. «Бруклин Нетс»

Сползание в турнирной таблице, скорее всего, выгодно «Нетс», которые после перерыва на Матч звезд шли на 11–13 месте, но все же претендовали на шестое и последнее гарантированное место в плей-офф благодаря победам, одержанным с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом в составе.

Полноценный тренировочный сбор с новичками и возвращение Бена Симмонса могут помочь «Бруклину» улучшиться по сравнению с тем, что мы видели после обменов.

10. «Индиана Пэйсерс»

«Пэйсерс» также попали в мой список команд, которые, скорее всего, станут лучше из-за базовой статистики. После двух лет перерыва у них есть шанс вернуться в постсезонную игру с добавлением Топпина и Брюса Брауна-младшего, а также с продолжающимся прогрессом молодых защитников Тайриза Халибертона и Беннедикта Мэтьюрина.

11. «Шарлотт Хорнетс»

После поражения в 55 играх год назад «Хорнетс» кажутся командой, о которой забыли в плэй-ин. Их тотал «больше/меньше» составляет всего 31,5 победы. «Шарлотт» шли со статистикой 43-39 с таким же ядром команды в сезоне 2021/22.

Майлз Бриджес вернулся, хотя он пропустит первые 10 игр сезона, чтобы завершить свою дисквалификацию в лиге после того, как ему было предъявлено неоспоренное обвинение в совершении уголовного преступления, связанного с насилием в семье, а Ламело Болл снова здоров. «Хорнетс» прогнозируются ближе к шестерке лучших, чем к нижней половине конференции, в который они занимали место в прошлом сезоне.

12. «Чикаго Буллз»

«Буллз» рассчитывают продолжить свою финишный рывок прошлого сезона (12-6), за которым последовала победна над «Рэпторс» в плей-ин. У них также была сильная разница в плюс 1,3 очка. Тем не менее, «Чикаго» может регрессировать с точки зрения травм.

Их пять наиболее часто выходящих в стартовом составе баскетболистов сыграли не менее 74 игр, в то время как их состав является одним из 10 самых возрастных по прогнозируемому количеству минут, что указывает на предстоящие проблемы, поскольку «Буллз» сохраняют свой костяк.

13. «Орландо Мэджик»

Этот прогноз предполагает, что «Орландо» еще на расстоянии года от того, чтобы вступить в серьезную борьбу после того, как год назад финишировал со статистикой 34-48.

«Мэджик» были намного сильнее во второй половине сезона, набирая 19–22 очков в последних 41 играх, но многолетний характер этих прогнозов тянет их вниз по сравнению с тем уровнем игры.

14. «Вашингтон Уизардс»

В переходный год «Уизардс» перенасыщены разыгрывающими Тайусом Джонсом, Джорданом Пулом и Делоном Райтом, но глубина зоны атаки невелика. Учитывая стимул «Вашингтона» добавить к этой ситуации высокий драфтовый выбор, неудивительно, если Уизардс выступят существенно хуже этого прогноза.

15. «Детройт Пистонс»

«Пистонс» в прошлом сезоне были настолько плохи, что они могут быть как одним из наиболее очевидных вариантов для улучшения, так и иметь самый низкий прогноз среди всех команд.

Лучшим показателем прогресса «Детройта» являются 3,2 победы, которые они добавили к прошлогоднему прогнозируемому результату, который оказался чрезвычайно оптимистичным после травмы Кейда Каннингема.

Западная конференция

1. «Мемфис Гриззлис»

Все внимание к дисквалификации Джа Моранта на 25 игр в начале сезона, похоже, затмило послужной список «Гриззлис», которые являются единственной командой на Западе, выигравшей более 50 игр в каждом из последних двух сезонов.

У «Мемфиса» больше нет Джонса, который мог бы поддержать Моранта, но они имеют тенденцию побеждать без своей звезды, в первую очередь за счет силы защиты, и добавление Маркуса Смарта должно помочь сохранить ее. «Гриззлис» сильны, моложе большинства своих соперников с Запада и, скорее всего, одержат много побед в регулярном сезоне.

2. «Миннесота Тимбервулвз»

Я полагал, что у «Миннесоты» будут удивительно сильные прогнозы в прошлом сезоне после того, как она добавила Руди Гобера в команду, вышедшую в плей-офф. Оказывается, я родился на год раньше.

После того, как «Тимбервулвз» закончили со статистикой 42-40, а Карл-Энтони Таунс сыграл всего 29 игр, мои прогнозы говорят в пользу того, что они поднимутся вверх в турнирной таблице Запада, а ключевым фактором станет прогресс молодого защитника Энтони Эдвардса.

3. «Денвер Наггетс»

Неудивительно, если общее количество побед «Наггетс» окажется ниже прошлогоднего показателя в 53, давшего им лидерство на Западе. Как я уже отмечал, выбирая их как одну из команд, которые с наибольшей вероятностью станут хуже, они превзошли свою разницу в очках, а их противники плохо бросали трехочковые.

Добавьте к этому потерю Брауна, чье игровое время, скорее всего, уйдет задрафтованным новичкам, и на бумаге состав «Денвера» не выглядит таким уж глубоким. Последний фактор здесь заключается в том, что действующие чемпионы, как правило, не уделяют столько внимания регулярному сезону, хотя преимущество домашней площадки имеет куда большую ценность в Денвере, чем где-либо еще.

4. «Голден Стэйт Уорриорз»

Прошлогодний предсезонный прогноз для действующего чемпиона «Уорриорз» на 41,9 побед вызвал пристальное внимание и критику, но большую часть сезона выглядел справедливым. «Голден Стэйт» в итоге выиграли 44 игры, едва не попав в плей-ин.

Добавление Криса Пола помогло «Уорриорз» улучшить свой прогноз по сравнению с прошлым годом, поставив их во главе группы из четырех команд, разделенных 0,6 победами с точки зрения прогнозируемого среднего показателя.

5. «Финикс Санз»

Надо отдать должное «Санз» за то, что они нарастили свою глубину состава благодаря умелым подписаниям ветеранского минимума и обмену, превратившему Деандре Эйтона в трех потенциальных игроков ротации.

Тем не менее, это сильнейший состав «Финикс», который почти наверняка будет лучше в плей-офф, чем в регулярном сезоне, учитывая травмы звезд Брэдли Била, Девина Букера и Дюранта.

6. «Нью-Орлеан Пеликанс»

Зайон Уильямсон остается самым сложным для прогнозирования игроком НБА. Сейчас прогноз на него составляет 47 игр и 1550 минут, что больше, чем он провел в прошлом сезоне (29 игр, 956 минут), но меньше, чем в его относительно здоровой кампании 2020/21 (61 игра из 72, 2026 минут).

Здоровый Уильямсон мог бы двинуть Новый Орлеан на первое место на Западе, как мы это видели в декабре прошлого года. Без него «Пеликаны» снова отправятся в плей-ин.

7. «Сакраменто Кингз»

Есть основания для оптимизма по поводу того, что «Кингз» смогут сохранить прошлогодний успех. У них молодая ротация по сравнению с другими претендентами на Западе, и Киган Мюррей, в частности, готов к прогрессу в свой второй год.

Тем не менее, ситуация с почти идеальным состоянием здоровья игроков «Сакраменто» в сезоне 2022/23 вряд ли повторится, так что, скорее всего, они выступят хуже.

8. «Лос-Анджелес Лейкерс»

Ожидания от «Лейкерс» высоки после того, как их завершение регулярного сезона со статистикой игр 17–7 привело к выходу в финал конференции. Я все равно удивлюсь, если «Лейкерс» не дотянут до прошлогоднего показателя в 43 победы, если не случатся серьезные травмы, но стоит помнить, что они выиграли от того, что соперники реализовали всего 34% своих трехочковых попыток, что является вторым самым низким показателем в лиге. Обычно это признак спада в следующем сезоне.

9. «Даллас Маверикс»

Хотя «Маверикс» завершили сезон на шесть игр ниже паритета .500, их разница в очках была нулевой по ходу сезона, что делает это разумной отправной точкой для ожиданий в сезоне 2023–24.

Конечно, равный показатель выигранных и проигранных матчей стал бы улучшением по сравнению со статистикой «Далласа» 5-11 в играх, которые Лука Дончич и Ирвинг начали после обмена на Ирвинга в прошлом сезоне.

10. «Лос-Анджелес Клипперс»

Учитывая, что «Клипперс» финишировали с девятой лучшей разницей очков на Западе (плюс 0,5 очка за игру), им в некоторой степени повезло, что они избежали плей-ина, одержав 44 победы в прошлом сезоне.

Добавьте к этому возраст их состава (третий по прогнозируемому количеству сыгранных минут) и проект «Клипперс» ближе к лотерее, чем к серьезному соперничеству.

11. «Оклахома-Сити Тандер»

С добавлением Чета Холмгрена, бывшего вторым номером драфта в общем зачете 2022 года, к молодому основному составу, который год назад дошел до плей-ина со статистикой 40-42, «Тандер» стал интересным вариантом на попадание в шестерку лучших в этом сезоне.

Их прогноз на меньшее количество побед, конечно, удивителен, но стоит помнить, что команды, которые улучшаются так же, как «Оклахома-Сити» (16 побед), часто испытывают последующий регресс — то, что Билл Джеймс назвал «принципом плексигласа» в бейсболе. В среднем с 2000 года команды, которые увеличили свой процент на 15–17 побед из 82 матчей, в следующем сезоне выиграли на 0,4 игры меньше.

12. «Юта Джаз»

Превысивший ожидания и участвовавший в борьбе за попадание в плей-ин до того, как обменял в дедлайн нескольких игроков ротации, проект «Джаз» превзойдет прошлогодний итоговый результат в 37 побед, если они решат оставаться конкурентоспособными в течение сезона 2023/24.

13. «Хьюстон Рокетс»

После того, как Ванвлит и Диллон Брукс пришли свободными агентами, «Рокетс» отстают от «Пистонс» по наибольшему прогнозируемому прогрессу по сравнению с прошлогодним общим количеством побед. Увы, поскольку «Хьюстон» стартовал с 22 победами, это, скорее всего, оставит «Рокетс» вне игры.

Обратите внимание, что эти прогнозы не включают в себя Амена Томпсона, выбранного под номером 4 (а в прогноз «Детройта» не входит брат-близнец Аусар), потому что у меня нет переводов НБА для их статистики, собранной по игре в лиге Overtime Elite.

14. «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Как и «Уизардс», в «Блэйзерс» по-прежнему много талантов после обмена Лилларда. Они улучшили ротацию своих центровых, добавив Эйтона и Роберта Уильямса III. Тем не менее, учитывая, что разыгрывающим у них будет юный Скут Хендерсон, «Портленд» вряд ли сможет улучшить прошлогодний результат в 33 победы.

15. «Сан-Антонио Спёрс»

«Сперс» не уделяют приоритетное внимание немедленному прогрессу, который они увидели, когда добавили в команду Дэвида Робинсона и Тима Данкана, выбранных под первым номером.

Вместо этого «Сан-Антонио» медленно строится вокруг Виктора Вембаньямы, чья атакующая стратегия консервативна, пока он изучает игру НБА. В результате у «Шпор» самый низкий прогноз побед в лиге.