Одержит ли «Лейкерс» вторую победу подряд в сезоне?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 24 октября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.

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«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает четвёртое место, одержав победу в стартовой игре.

Последние матчи: в первом матче регулярного чемпионата «Лейкерс» переиграли «Голден Стэйт» (127:105). Ключевую роль в победе команды сыграл Лука Дончич, который отправил в кольцо соперника 28 очков, совершил 8 подборов и отдал 7 передач.

Не сыграют: Коллин Секстон.

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Состояние команды: в предсезонных матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал две победы над «Сакраменто» (114:110, 127:103), а также проиграл «Голден Стэйт» (98:124, 89:101), «Денвер» (106:121).

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает третье место, одержав первую победу в сезоне.

Последние матчи: в первой игре сезона «Клипперс» одержал домашнюю победу над «Сакраменто» (121:96). Весомый вклад в успех команды внёс Дариус Гарленд, который отправил в кольцо соперника 30 очков.

Не сыграют: Брэдли Бил, Брэндон Ингрэм, Джордан Миллер, Макс Струс.

Состояние команды: в предсезонных матчах «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победы над «Денвером» (122:110), «Голден Стэйт» (104:101), а также проиграл «Торонто» (106:114).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Лейкерс» в первом матче сезона выиграли у «Голден Стэйт» (127:105)

«Лос-Анджелес Клипперс» в первом матче сезона выиграл у «Сакраменто» (121:96)

«Лос-Анджелес Лейкерс» в последней очной встрече переиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (99:85)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.20. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 4.55.

ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В лазарете «Клипперс» много травмированных игрокова, отсутствием ключевых баскетболистов могут воспользоваться игроки «Лейкерс». Предположим, что «озёрники» добьются победы во второй игре подряд.

2.07 Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-12.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-12.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В прошлой очной встрече соперники забросили друг другу 184 очка. Ожидаем, что «Лейкерс» и «Клипперс» сыграют по низам.

1.94 ТМ 227.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» позволит вывести на карту выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: ТМ 227.5 с коэффициентом 1.94.