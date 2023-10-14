Темные лошадки. 10 игроков, которые могут пробиться в рейтинги НБА 2023/24

Какие нынешние игроки НБА, не входящие в сотню лучших игроков лиги этого года, имеют больше всего шансов присоединиться к этому списку в следующем сезоне?

Неизбежно из года в год наблюдается значительная текучесть кадров в топ-100. Не считая трех новичков в списке (Виктор Вембаньяма, Скут Хендерсон и выбранный на драфте 2022 года Чет Холмгрен, который пропустил весь прошлый сезон из-за травмы), 13 игроков из рейтинга НБА 2022 года перешли в список этого года.

Чтобы найти игроков, которые могли бы пойти по стопам этой группы, в которую входит Лаури Маркканен из «Юты Джаз», впервые принявший участие в Матче всех звезд , а также включающей Брука Лопеса, Остина Ривза и Франца Вагнера, автор ESPN и бывший консультант «Индианы» Кевин Пэлтон сгруппировал потенциальных кандидатов в три категории.

Некоторые игроки просто должны были быть в списке этого года, но не были выбраны группой аналитиков ESPN NBA. Другие были в списке год назад, но выпали из списка из-за чрезмерной реакции на их неудачную игру, как Лопес год назад. И, безусловно, самую большую группу составляют молодые игроки, такие как Ривз и Вагнер, чей прогресс выведет их в сотню лучших.

Давайте посмотрим, кто может пойти по каждому из этих путей.

Упущения экспертов

Ник Клэкстон, «Бруклин Нетс»

Сравнение Клэкстона и Джарретта Аллена, его предшественника на посту стартового центрового «Бруклина», предполагает относительно схожие сезоны 2022–2023 годов. За 36 минут игроки набирали в среднем одинаковое количество очков (15,7 у Аллена, 15,2 у Клэкстона) и подборов (11,1 у Клэкстона и 10,8 у Аллена).

Клэкстон лидировал в НБА, забрасывая с игры 70%, что лучше, чем у Аллена с 64%, и более чем вдвое превосходил по количеству блок-шотов за 36 минут (3,0 по сравнению с 1,4), став третьим среди центровых в голосовании Сборной всех звёзд защиты НБА.

Послужной список Аллена в Матче всех звезд в сезоне 2021/22, до того как Клэкстон зарекомендовал себя в стартовом составе, дает ему дополнительное признание. Тем не менее, если Аллен уверенно входит в сотню лучших, то и Клэкстон туда входит.

Кевин Хуэртер globallookpress.com

Кевин Хуэртер, «Сакраменто Кингз»

Похоже, что голосующие придали большое значение плей-офф, где «Голден Стэйт Уорриорз» не дали Хуэртеру ничего сделать в защите, и он реализовал только 8 из 39 трехочковых броска (20,5%). До этого меткая стрельба Хуэртера была ключевой причиной, по которой «Сакраменто» вышел в плей-офф, завершив 16-сезонную засуху.

В рекордном нападении, в котором использовались его способности к броскам в частой связке с Домантасом Сабонисом, Хуэртер набирал в среднем 15,2 очка за игру и вошел в топ-20 НБА по трехочковым. В 25 лет прогресс для Хуэртера все еще должен идти вверх.

Деррик Уайт, «Бостон Селтикс»

Самое яркое упущение голосовавших за топ-100. Уайт считался самым важным игроком «Селтикс» прошлого сезона, не считая звезд Джейлена Брауна и Джейсона Татума. При Уайте на площадке «Бостон» опережал соперников на 11 очков на 100 владений мячом, согласно данным NBA Advanced Stats, а без него этот показатель упал до 1,3.

Деррик Уайт globallookpress.com

Хотя Уайт действительно выиграл от более слабых трехочковых бросков соперника в свое игровое время, он также сыграл ключевую роль в этой разнице с его рекордными в карьере 38% реализованных трехочковых бросков и игрой вторым разыгрывающим в команде, которая в этом остро нуждалась.

У Уайта больше шансов войти в число 50 лучших игроков НБА, чем остаться за пределами топ-100.

Провальная концовка сезона

Диллон Брукс, «Хьюстон Рокетс»

Окончание пребывания Брукса в «Мемфис Гриззлис» оставило неприятный привкус как из-за его треш-тока за пределами площадки, так и из-за града смазанных бросков в проигранном «Гриззлис» противостоянии с «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде — он реализовал всего 10 из 42 бросков (24%) из трехочковой зоны и 31% в целом.

Диллон Брукс globallookpress.com

В результате Брукс сошел с 77-го места, которое занимал год назад и выбыл из списка. Его доминирующая защита и своевременные трехочковые броски в борьбе сборной Канады за бронзу на чемпионате мира по баскетболу напомнили наблюдателям, что Брукс привносит в игру, и у него есть шанс сделать то же самое после того, как он присоединился к «Рокетс» по новому выгодному контракту.

Спенсер Динвидди, «Бруклин Нетс»

Будучи вторым по рейтингу игроком в 2022 году (69-е место), выбывшим из списка, с Динвидди это случилось не из-за возраста, как с единственным игроком опередившим его, 37-летним Кайлом Лоури (60-е место).

Следует признать, что рейтинг Динвидди, вероятно, был завышен год назад из-за его роли в том, как «Даллас Маверикс» пробились в финал конференции.

Спенсер Динвидди globallookpress.com

Тем не менее, в прошлом сезоне он был так же эффективен, как и всегда, и у него есть шанс доказать свою ценность, проведя полный сезон в «Бруклине».

Восходящие звезды

Джейден Айви, «Детройт Пистонс»

Верхняя часть драфта 2022 года — естественное место для поиска развивающихся молодых талантов, которые могли бы попасть в список. И Айви, и его партнер по «Детройту» Джален Дюрен имеют шанс сделать шаг вперед в свой второй год благодаря возвращению лучшего драфт-пика 2021 года Кейда Каннингема, которое поставит их в более благоприятное положение.

Джейден Айви globallookpress.com

Среди новичков, сыгравших не менее 1000 минут в прошлом сезоне, только номер 1 Паоло Банчеро имел более высокий уровень использования, чем Айви (25%), который испытывал неизбежные проблемы с потерями и низким процентом бросков. Игра с Каннингемом должна помочь Айви стать лучше в этих областях.

Трей Мерфи III, «Нью-Орлеан Пеликанс»

Мерфи мог бы попасть в список в этом году, если бы не операция на мениске, которая, как ожидается, выведет его из игры, по крайней мере, на первый месяц регулярного сезона.

Повысив свой средний результат с 5,4 очка за игру в новичках до 14,5 во второй год и при этом забивая 41% бросков с трехочковой дистанции, Мерфи находится на том же пути развития, что и нападающий «Нетс» Кэм Джонсон, который дебютировал в рейтинге НБА в этом сезоне.

Киган Мюррей, «Сакраменто Кингз»

Попадание Мюррея в сотню лучших накануне его первого сезона, вероятно, было иррациональным энтузиазмом. Немногие игроки-новички на самом деле оказываются настолько ценными, как в случае с Мюрреем, но он более чем выдержал свою роль 3-and-D ( ключевой игрок, отличающийся мастерством в защите и заодно способный бросать трёхочковые — прим. ред.) в команде плей-офф.

В свой второй год Мюррей может увеличить свою результативность после того, как набрал 41 очко за 31 минуту перед домашними болельщиками во время летней лиги «Калифорния Классик».

Джабари Смит-младший, «Хьюстон Рокетс»

Как и Мюррей, Смит выглядел слишком хорошо для летней лиги в Лас-Вегасе, набрав в общей сложности 67 очков за последние три тайма, которые он играл за «Рокетс». Как и Айви, Смит готов к значительному улучшению после медленного старта своей карьеры в НБА.

В качестве новичка он реализовывал всего 49% двухочковых и 31% трехочковых, но его могут передвинуть на более выгодную позицию, чтобы он не только забрасывал, но и мог воспользоваться своей универсальностью в защите благодаря тому, что этим летом «Хьюстон» добавил в команду Брукса и Фреда Ванвлита.

Девин Вассел, «Сан-Антонио Спёрс»

Есть основания полагать, что Васселл, который недавно подписал пятилетнее продление своего контракта новичка, должен был войти в сотню лучших в этом году, набирая в среднем 18,5 очков за игру и 3,6 передач за игру при точности трехочковых бросков 39%.

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Можно понять желание увидеть, как Вассел докажет свой уровень, учитывая, что вся эта статистика — на основании всего 38 игр (из-за артроскопической операции на колене в январе) с худшей командой НБА с точки зрения разницы в очках.

Поскольку Вассел продолжает добавлять таланты разыгрывающего к набору навыков 3-and-D, с которыми он вошел в лигу, больше внимания к «Шпорам» и драфт-пику номер 1 Виктору Вембаньяме должны помочь ему присоединиться к рейтингу НБА в следующем году.