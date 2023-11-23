Король тенниса. Доминирование Джоковича начинает пугать

После трех титулов «Большого шлема» и победы на Итоговом турнире ATP сейчас уже вряд ли кто-то вспоминает, насколько сложным для Новака Джоковича был 2022-й год.

Путь ко всем этим успехам кажется гладким и неизбежным, учитывая его невероятные достижения, в том числе 24 победы на турнирах «Большого шлема». Но это не совсем так, пишет The Athletic.

«Прошлогодние обстоятельства я постарался использовать в качестве топлива для этого сезона», — сказал Джокович незадолго до финала на Итоговом турнире.

В целом, исход решающего матча против Янника Синнера вряд ли имел значение. Однако Новак спокойно обыграл итальянца в двух сетах и стал рекордсменом по количеству титулов на ATP Finals. Серб взял реванш у Синнера за поражение в матче группового этапа, когда молодой соперник переиграл его на решающем тай-брейке. В ближайшем будущем точно не стоит ждать смены караула на вершине рейтинга.

В 2023-м Джокович провел 12 турниров и выиграл семь титулов. Учитывая уровень конкуренции, эти достижения не могут не впечатлять.

Новак Джокович globallookpress.com

Джокович в матче против Синнера напоминал кукловода, который держит своего оппонента на веревочке, перемещая его по площадке. Янник провел классный турнир, но он пока явно не готов к тому, чтобы побеждать лучшего игрока современности дважды в течение одной недели.

«Сегодня я увидел, что мне по-прежнему нужно много работать», — сказал Синнер после финала.

Джокович достиг всех своих целей еще до того, как вышел на корт. Он стал рекордсменом по количеству титулов «Большого шлема», подвинул Карлоса Алькараса с вершины рейтинга и восьмой раз в карьере завершил год в статусе первой ракетки мира.

Кроме того, в этом году его больше не преследовала репутация человека, который из-за своего поведения не соответствует статусу лучшего игрока мира.

Но вернемся на год назад. Осень 2022-го, после Уимблдона Джокович не провел ни одного официального матча. Ему пришлось пропустить серию турниров в Северной Америке, включая US Open, из-за отсутствия прививки от коронавируса. Как известно, отказ от вакцинации стал серьезным ударом по его репутации.

Новак Джокович и Янник Синнер globallookpress.com

В сентябре прошлого года его главные соперники, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, самые обожаемые игроки эпохи, держались за руки и рыдали во время Кубка Лейвера, на котором швейцарец провел последний матч в карьере. Джокович, представитель так называемой «Большой тройки», оказался в стороне — и в прямом, и в переносном смысле.

Год назад Новаку пришлось внимательно изучать календарь в поисках турниров, куда пускали без вакцинации. Тем временем его команда юристов вела переговоры с правительством Австралии о том, чтобы его пустили в страну для участия мэйджора в Мельбурне. На тот момент это казалось маловероятным.

В начале 2022-го австралийцы депортировали Джоковича, в очередной раз отказавшегося делать прививку. Это был очередной удар по его репутации и психике. Депортация сопровождалась трехлетним запретом на въезд в Австралию. Ситуацию могло изменить только специальное разрешение, которое выдается в исключительных случаях.

Кроме того, в США, где крупные турниры проходят сначала весной, а потом во второй половине лета, тоже не было никаких намеков на изменения правил вакцинации. Это означало, что Джокович, скорее всего, снова пропустит большую часть сезона, в том числе два из четырех турниров «Большого шлема».

В связи с этим заговорили даже о возможном создании специального тура в стиле LIV Golf при поддержке Саудовской Аравии.

Но вскоре появились первые положительные новости. В середине ноября 2022-го австралийское правительство восстановило визу Джоковича, который, правда, все равно беспокоился о том, как его встретят после неприятной истории. Известно, что некоторые местные политики и СМИ пытались преподнеси отказ Новака от вакцинации так, будто он добивается для себя особых привилегий. Разумеется, миллионы людей, уставших карантина, вполне могли быть настроены враждебно.

Новак Джокович globallookpress.com

В конечно итоге Австралия встретила Джоковича спокойно, без какой-либо враждебности. Новак, в свою очередь, заявил сербским журналистам, что получил удовольствие от разгромной победы над авсралийцем Алексом Де Минором (6:2, 6:1, 6:2) в четвертом круге. Вскоре его отца сфотографировали с болельщиком, держащим российский флаг. Между Сербией и Россией есть историческая связь.

Из-за этого Джокович снова стал врагом общества и был вынужден отвечать на неудобные вопросы. Сразу после победы он рухнул на корт в слезах, высвобождая эмоциональное напряжение последних недель.

Потом ему снова пришлось пропустить весенние турниры в США — «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Из-за отсутствия игровой практики Ноле тяжело начал грунтовую часть сезона. Досталось даже его команде, о чем позже рассказывал тренер серба Горан Иванишевич.

«Я очень сомневался в своей игре», — признался Джокович, говоря о том периоде.

Ретроспективные видео напоминают, как Джокович доводит Алькараса до судорог и изнеможения в полуфинале «Ролан Гаррос», а два дня спустя становится рекордсменом по количеству титулов «Большого шлема». Вряд ли кто-то будет вспоминать о проблемах, которые Новак создал сам себе на первой неделе французского мэйджора. «Косово — сердце Сербии», — написал он на камере после одного из матчей. Разумеется, многие раскритиковали его за это послание.

«Знаю, что многие с этим не согласятся, но это то, то есть. Это то, за что я выступаю», — объяснял Ноле журналистам.

«Турнир Большого шлема без драмы...Я не думаю, что это возможно в моем случае», — добавил он.

Почти все остальные теннисисты провели следующие недели на турнирах в Англии, Германии и Испании, играя на траве в рамках подготовки к Уимблдону. Джокович вместе с женой был в это время на Азорских островах, откуда отправился на главный турнир на траве.

В финале произошло почти невозможное — Джокович проиграл Алькарасу, у которого был минимальный опыт выступлений на этом специфическом покрытии.

Новак Джокович и Карлос Алькарас globallookpress.com

На фоне разговоров о начале эры Алькараса Новак отправился сначала на отдых в Хорватию, а потом впервые за два года поехал в США.

На турнире в Цинциннати Джокович обыграл Алькараса в решающем матче, но это была только первая часть большого реванша.

На Открытом чемпионате США он уже в третьем раунде едва не проиграл Ласло Дьере, который вел 2-0 по сетам, прежде чем Новак совершил камбэк. В следующих раундах о подобной интриге оставалось только мечтать. В полуфинале он утер нос Бену Шелтону, отпраздновав победу с помощью любимого жеста молодого американца. Отказаться от старых привычек все-таки непросто.

«Он по-прежнему хочет развиваться. Это хорошая новость. Правда, не для нас», — признался Иванишевич после финала на Итоговом турнире.

Новое поколение звезд было деморализовано игрой и мотивацией Джоковича. Как и все остальные, они не могут понять, как ему удается оставаться на столь высоком уровне.

«Ты должен играть на сто процентов, в противном случае — без шансов», — отметил Алькарас после поражения от Джоковича в полуфинале ATP Finals.

Теперь Джокович постарается помочь сборной Сербии выиграть Кубок Дэвиса. Дальше будет заслуженный месячный перерыв и выставочный матч с Алькарасом в Саудовской Аравии. А потом все начнется заново, легендарный серб отправится в Австралию защищать титул. Путешествие продолжается.