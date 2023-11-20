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    Джокович — сверхчеловек, Синнер — будущая первая ракетка мира, а Рублев и Циципас — два главных разочарования

    В Турине завершился Итоговый турнир ATP

    Теннис Прогнозы на теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Новак Джокович  Янник Синнер Даниил Медведев Карлос Алькарас Хольгер Руне Андрей Рублёв Стефанос Циципас Хуберт Хуркач Александр Зверев Тейлор Фритц
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    Новак Джокович
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    Новак Джокович
    Новак Джокович стал победителем Итогового турнира и подтвердил статус лучшего теннисиста мира. LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях ATP Finals-2023.

    Джокович показал заоблачный уровень

    Новак Джокович
    globallookpress.com

    После очередного триумфа Новака Джоковича хочется задать только один вопрос — как он это делает?

    Легендарный серб седьмой раз в карьере стал победителем Итогового турнира, эффектно разобравшись со своими молодыми конкурентами. К слову, теперь он единоличный рекордсмен по количеству титулов на ATP Finals.

    На групповом этапе Ноле выиграл два из трех матчей. Исключением стала встреча с Янником Синнером. Но если итальянец в той игре показал свой максимум, то Джокович, как оказалось, приберег все козыри на самые важные матчи.

    Правда, этих матчей с его участием могло и не быть. Это очень интересная тема, но о ней поговорим чуть позже.

    Впервые всю свою мощь Новак показал в полуфинале, когда спокойно выиграл у Карлоса Алькараса (6:3, 6:2). На фоне такого Джоковича испанец напоминал парня, подающего неплохие надежды, но никак не вторую ракетку мира. Вопреки ожиданиям, матч разочаровал, испанец просто капитулировал.

    Но капитуляция Алькараса связана, прежде всего, с феноменальной игрой соперника. Новак напоминал непробиваемую стену. То же самое можно было наблюдать и в финале, в котором Новак хладнокровно разобрался с Синнером (6:3, 6:3).

    Вскоре после финала аналитическая компания Tennis Insights сообщила, что Джокович в матче против Синнера показал самый высокий уровень игры в ATP в этом сезоне. В данном случае учитывали качество атаки, уровень реализации атаки, уровень выигранных очков в обороне и качество отдельных ударов.

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    • Лучшую характеристику для Джоковича дал австралиец Ник Кирьос, назвавший серба сверхчеловеком. Разговоры о возрасте уже поднадоели, но один из лучших сезонов, то есть нынешний, Новак провел в 36 лет.

    Помимо итогового, в этом году Джокович выиграл три турнира «Большого шлема», «Мастерсы» в Цинциннати и Париже, а также турнир в Аделаиде, став лидером седона по количеству титулов.

    Главная интрига мужского тенниса теперь заключается в том, как долго еще Джокович будет оставаться на этом заоблачном уровне. Пока всё указывает на то, что в ближайшие год-два новому поколению будет очень трудно подвинуть серба с теннисного олимпа.

    Синнер — лучший теннисист мира после Джоковича

    Янник Синнер
    globallookpress.com

    Янник Синнер разочаровал в финале, но в целом неделя получилась для него более чем успешной.

    Он стал единственным, кому удалось одержать три победы на групповом этапе. Помимо Джоковича, рыжеволосый итальянец выиграл у Стефаноса Циципаса и Хольгера Руне.

    Потом была победа над Даниилом Медведевым в полуфинале. После двух довольно нервных сетов в третьем Синнер смял россиянина, отдав лишь гейм.

    Примечательно, что Янник обыграл Медведева третий раз подряд. И если пару месяцев назад Даниил был для него самым неудобным соперником (серия из шести поражений лучшее тому подтверждение), то сейчас все наоборот.

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    • В первой половине сезона и ближе к осени вряд ли у кого-то оставались сомнения в том, что в ближайшем будущем главным соперником Джоковича на всех крупных турнирах будет Алькарас. Сейчас с этим можно поспорить. После US Open Карлос по качеству тенниса оказался позади не только Новака, но и Янника, который за последние пару месяцев успел обыграть почти всю десятку лучших.

    Синнер действительно слабо провел решающий матч, но если оценивать в целом заключительный отрезок сезона, то здесь напрашивается только один вывод — прямо сейчас это лучший игрок мира сразу после Джоковича.

    Эмоции турнира

    Андрей Рублев
    globallookpress.com

    Как хорошо, что сезон подошел к концу и у Андрея Рублева наконец-то появилась возможность отдохнуть. Все, что творилось с ним на Итоговом турнире, четко указывает на то, что человек устал, и прежде всего это касается его психологического состояния.

    В некоторых матчах на Рублева было больно смотреть, а точнее — на его безумные эмоции.
    Первый сбой случился в игре против Даниила Медведева, когда на безобидный призыв с трибун «Соберись!» Андрей отреагировал фразой «Иди в жопу!». Уже тогда стало ясно, что что-то не так.

    Но это было только начало. В матче против Алькараса россиянин шесть раз ударил ракеткой себе по колену, разбив его до крови. И почти на каждую свою ошибку реагировал так, будто от этого зависит его судьба и карьера.

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    • «Рублев сошел с ума. То, что он сделал, безумие, давайте будем честны. Ты можешь нанести себе серьезную травму, ударив по колену так, как это сделал Андрей. Ему надо изменить свое поведение», — не скрывал своего удивления бывшая четвертая ракетка мира Грег Руседски.

    Рублев и раньше вел себя не очень спокойно, когда что-то не получалось, но в Турине он точно перегнул палку. Свою помощь ему уже предложил даже Ник Кирьос: «Физически и в том, что касается тенниса, он очень хорош, но я думаю, что ему нужно улучшить свой эмоциональный контроль на корте, чтобы не быть таким злым и взбешенным. Думаю, я мог бы помочь ему в этом. Предлагаю Андрею стать его ментальным коучем».

    Андрей так и не выиграл на итоговом хотя бы один матч, и это, безусловно, неприятный момент для пятой ракетки мира. Но все-таки позитива в этом сезоне у него было значительно больше. В 2023-м Рублев выиграл 56 матчей и установил личный рекорд, стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло, дошел до четвертьфинала на трех турнирах «Большого шлема» и четвертьый раз подряд завершил год в топ-10. И этот список при желании можно продолжить. Очевидно, что без эмоциональных срывов достижений будет еще больше.

    Циципас — главный неудачник турнира

    Стефанос Циципас
    globallookpress.com

    Стефанос Циципас и до этого не мог похвастаться безупречной репутацией, а теперь ему точно не увернуться от волны хейта.

    За пару дней до начала итогового прошла информация о том, что грек травмирован, из-за чего досрочно завершал несколько тренировок подряд.

    Циципас слабо провел первый матч, проиграв Синнеру, но все равно уверял, что с ним все в порядке. «Я здоров и готов бороться», — таким был его ответ на слухи о травме.

    Честный это был ответ или нет, знает только Стефанос и его близкие, но в матче против Хольгера Руне он решил отказаться от продолжения борьбы уже через три гейма, за что сразу же был освистан собравшейся публикой. Люди ждали шоу, а в итоге увидели выставочный сет с участием Хуберта Хуркача и Тейлора Фрица.

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    • Больше всех от решения Циципаса мог пострадать...Джокович. В заключительном туре ему надо было выигрывать свой матч и надеяться на победу Синнера над Руне. Итальянец в итоге спас Новака, которому через пару дней проиграет в финале. Настоящая драма.

    Травмированного Циципаса заменил Хуркач, у которого не было даже теоретических шансов на выход в полуфинал. Именно по этой причине можно предположить, что Стефанос повел себя очень эгоистично. Он наверняка знал, что едет в Турин не в лучшем состоянии, но все равно решил играть, пусть и кое-как.

    Например, Каролина Мухова перед Итоговым турниром WTA поступила иначе, когда поняла, что из-за повреждения вряд ли сможет бороться за титул. Чешка просто снялась еще до начала соревнований, хотя тоже могла кое-как провести пару матчей, получить приличную сумму за участие и отправиться в отпуск.

    Если Циципас действительно изначально понимал, что всё может завершиться именно так, тогда он, безусловно, поступил нечестно и эгоистично.

    Джокович восьмой раз в карьере завершил сезон на первом месте

    Новак Джокович восьмой раз в карьере завершил сезон в статусе первой ракетки мира
    globallookpress.com

    Одной из интриг Итогового турнира была борьба за первое место в рейтинге (11245 очков). Но «прожила» эта интрига всего лишь один день.

    Джоковичу было достаточно выиграть один матч на групповом этапе, чтобы завершить сезон в статусе первой ракетки мира. Разумеется, серб не стал затягивать с решением этого вопроса.

    На следующий день после победы над Руне в матче первого тура организаторы вручили Джоковичу специальный кубок первой ракетки мира по итогам сезона.

    Ноле завершил восьмой сезон в качестве №1 (2011-2012, 2014-2015, 2018, 2020-2021, 2023) и обновил собственный рекорд по этому показателю.

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    • На следующий день после победы в финале итогового Новак начал рекордную 400-ю неделю на первом месте в рейтинге ATP. До сих пор никому не удавалось так часто находиться на вершине. Это касается в том числе и женского тенниса, в котором рекорд по-прежнему принадлежит Штеффи Граф (377 недель).

    В топ-3 вместе с Джоковичем входят Алькарас (8855) и Медведев (7600). Синнер (6490) пока что четвертый, но уже в начале следующего сезона он вполне может опередить не только россиянина, но и испанца.

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