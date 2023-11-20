Джокович — сверхчеловек, Синнер — будущая первая ракетка мира, а Рублев и Циципас — два главных разочарования

Новак Джокович стал победителем Итогового турнира и подтвердил статус лучшего теннисиста мира. LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях ATP Finals-2023.

Джокович показал заоблачный уровень

Новак Джокович globallookpress.com

После очередного триумфа Новака Джоковича хочется задать только один вопрос — как он это делает?

Легендарный серб седьмой раз в карьере стал победителем Итогового турнира, эффектно разобравшись со своими молодыми конкурентами. К слову, теперь он единоличный рекордсмен по количеству титулов на ATP Finals.

На групповом этапе Ноле выиграл два из трех матчей. Исключением стала встреча с Янником Синнером. Но если итальянец в той игре показал свой максимум, то Джокович, как оказалось, приберег все козыри на самые важные матчи.

Правда, этих матчей с его участием могло и не быть. Это очень интересная тема, но о ней поговорим чуть позже.

Впервые всю свою мощь Новак показал в полуфинале, когда спокойно выиграл у Карлоса Алькараса (6:3, 6:2). На фоне такого Джоковича испанец напоминал парня, подающего неплохие надежды, но никак не вторую ракетку мира. Вопреки ожиданиям, матч разочаровал, испанец просто капитулировал.

Но капитуляция Алькараса связана, прежде всего, с феноменальной игрой соперника. Новак напоминал непробиваемую стену. То же самое можно было наблюдать и в финале, в котором Новак хладнокровно разобрался с Синнером (6:3, 6:3).

Вскоре после финала аналитическая компания Tennis Insights сообщила, что Джокович в матче против Синнера показал самый высокий уровень игры в ATP в этом сезоне. В данном случае учитывали качество атаки, уровень реализации атаки, уровень выигранных очков в обороне и качество отдельных ударов.

Лучшую характеристику для Джоковича дал австралиец Ник Кирьос, назвавший серба сверхчеловеком. Разговоры о возрасте уже поднадоели, но один из лучших сезонов, то есть нынешний, Новак провел в 36 лет.

Помимо итогового, в этом году Джокович выиграл три турнира «Большого шлема», «Мастерсы» в Цинциннати и Париже, а также турнир в Аделаиде, став лидером седона по количеству титулов.

Главная интрига мужского тенниса теперь заключается в том, как долго еще Джокович будет оставаться на этом заоблачном уровне. Пока всё указывает на то, что в ближайшие год-два новому поколению будет очень трудно подвинуть серба с теннисного олимпа.

Синнер — лучший теннисист мира после Джоковича

Янник Синнер globallookpress.com

Янник Синнер разочаровал в финале, но в целом неделя получилась для него более чем успешной.

Он стал единственным, кому удалось одержать три победы на групповом этапе. Помимо Джоковича, рыжеволосый итальянец выиграл у Стефаноса Циципаса и Хольгера Руне.

Потом была победа над Даниилом Медведевым в полуфинале. После двух довольно нервных сетов в третьем Синнер смял россиянина, отдав лишь гейм.

Примечательно, что Янник обыграл Медведева третий раз подряд. И если пару месяцев назад Даниил был для него самым неудобным соперником (серия из шести поражений лучшее тому подтверждение), то сейчас все наоборот.

В первой половине сезона и ближе к осени вряд ли у кого-то оставались сомнения в том, что в ближайшем будущем главным соперником Джоковича на всех крупных турнирах будет Алькарас. Сейчас с этим можно поспорить. После US Open Карлос по качеству тенниса оказался позади не только Новака, но и Янника, который за последние пару месяцев успел обыграть почти всю десятку лучших.

Синнер действительно слабо провел решающий матч, но если оценивать в целом заключительный отрезок сезона, то здесь напрашивается только один вывод — прямо сейчас это лучший игрок мира сразу после Джоковича.

Эмоции турнира

Андрей Рублев globallookpress.com

Как хорошо, что сезон подошел к концу и у Андрея Рублева наконец-то появилась возможность отдохнуть. Все, что творилось с ним на Итоговом турнире, четко указывает на то, что человек устал, и прежде всего это касается его психологического состояния.

В некоторых матчах на Рублева было больно смотреть, а точнее — на его безумные эмоции.

Первый сбой случился в игре против Даниила Медведева, когда на безобидный призыв с трибун «Соберись!» Андрей отреагировал фразой «Иди в жопу!». Уже тогда стало ясно, что что-то не так.

Но это было только начало. В матче против Алькараса россиянин шесть раз ударил ракеткой себе по колену, разбив его до крови. И почти на каждую свою ошибку реагировал так, будто от этого зависит его судьба и карьера.

«Рублев сошел с ума. То, что он сделал, безумие, давайте будем честны. Ты можешь нанести себе серьезную травму, ударив по колену так, как это сделал Андрей. Ему надо изменить свое поведение», — не скрывал своего удивления бывшая четвертая ракетка мира Грег Руседски.

Рублев и раньше вел себя не очень спокойно, когда что-то не получалось, но в Турине он точно перегнул палку. Свою помощь ему уже предложил даже Ник Кирьос: «Физически и в том, что касается тенниса, он очень хорош, но я думаю, что ему нужно улучшить свой эмоциональный контроль на корте, чтобы не быть таким злым и взбешенным. Думаю, я мог бы помочь ему в этом. Предлагаю Андрею стать его ментальным коучем».

Андрей так и не выиграл на итоговом хотя бы один матч, и это, безусловно, неприятный момент для пятой ракетки мира. Но все-таки позитива в этом сезоне у него было значительно больше. В 2023-м Рублев выиграл 56 матчей и установил личный рекорд, стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло, дошел до четвертьфинала на трех турнирах «Большого шлема» и четвертьый раз подряд завершил год в топ-10. И этот список при желании можно продолжить. Очевидно, что без эмоциональных срывов достижений будет еще больше.

Циципас — главный неудачник турнира

Стефанос Циципас globallookpress.com

Стефанос Циципас и до этого не мог похвастаться безупречной репутацией, а теперь ему точно не увернуться от волны хейта.

За пару дней до начала итогового прошла информация о том, что грек травмирован, из-за чего досрочно завершал несколько тренировок подряд.

Циципас слабо провел первый матч, проиграв Синнеру, но все равно уверял, что с ним все в порядке. «Я здоров и готов бороться», — таким был его ответ на слухи о травме.

Честный это был ответ или нет, знает только Стефанос и его близкие, но в матче против Хольгера Руне он решил отказаться от продолжения борьбы уже через три гейма, за что сразу же был освистан собравшейся публикой. Люди ждали шоу, а в итоге увидели выставочный сет с участием Хуберта Хуркача и Тейлора Фрица.

Больше всех от решения Циципаса мог пострадать...Джокович. В заключительном туре ему надо было выигрывать свой матч и надеяться на победу Синнера над Руне. Итальянец в итоге спас Новака, которому через пару дней проиграет в финале. Настоящая драма.

Травмированного Циципаса заменил Хуркач, у которого не было даже теоретических шансов на выход в полуфинал. Именно по этой причине можно предположить, что Стефанос повел себя очень эгоистично. Он наверняка знал, что едет в Турин не в лучшем состоянии, но все равно решил играть, пусть и кое-как.

Например, Каролина Мухова перед Итоговым турниром WTA поступила иначе, когда поняла, что из-за повреждения вряд ли сможет бороться за титул. Чешка просто снялась еще до начала соревнований, хотя тоже могла кое-как провести пару матчей, получить приличную сумму за участие и отправиться в отпуск.

Если Циципас действительно изначально понимал, что всё может завершиться именно так, тогда он, безусловно, поступил нечестно и эгоистично.

Джокович восьмой раз в карьере завершил сезон на первом месте

Новак Джокович восьмой раз в карьере завершил сезон в статусе первой ракетки мира globallookpress.com

Одной из интриг Итогового турнира была борьба за первое место в рейтинге (11245 очков). Но «прожила» эта интрига всего лишь один день.

Джоковичу было достаточно выиграть один матч на групповом этапе, чтобы завершить сезон в статусе первой ракетки мира. Разумеется, серб не стал затягивать с решением этого вопроса.

На следующий день после победы над Руне в матче первого тура организаторы вручили Джоковичу специальный кубок первой ракетки мира по итогам сезона.

Ноле завершил восьмой сезон в качестве №1 (2011-2012, 2014-2015, 2018, 2020-2021, 2023) и обновил собственный рекорд по этому показателю.

На следующий день после победы в финале итогового Новак начал рекордную 400-ю неделю на первом месте в рейтинге ATP. До сих пор никому не удавалось так часто находиться на вершине. Это касается в том числе и женского тенниса, в котором рекорд по-прежнему принадлежит Штеффи Граф (377 недель).

В топ-3 вместе с Джоковичем входят Алькарас (8855) и Медведев (7600). Синнер (6490) пока что четвертый, но уже в начале следующего сезона он вполне может опередить не только россиянина, но и испанца.