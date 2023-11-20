Джокович восьмой раз завершил год на первой строчке рейтинга ATP. В топ-100 семь россиян

Сербзанимает первое место в обновленной версии рейтинга ATP.

Джокович, ставший победителем Итогового турнира ATP, восьмой раз в карьере завершил сезон в статусе первой ракетки мира.

В топ-3 также входят испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев.

В топ-100 по итогам сезона вошли семь игроков из России. Помимо Медведева, в первой сотне находятся Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Александр Шевченко и Павел Котов.

Рейтинг АТР (версия 20 ноября 2023 года)

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11245

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8855

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7600

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 6490

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4805

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4235

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3985

8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3660

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3245

10 (10). Тэйлор Фриц (США) — 3100

...15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2520

...35 (35). Аслан Карацев (Россия) — 1193

...39 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1122

...49 (49). Александр Шевченко (Россия) — 947

...67 (68). Павел Котов (Россия) — 791