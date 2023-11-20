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    Джокович восьмой раз завершил год на первой строчке рейтинга ATP. В топ-100 семь россиян

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    Серб Новак Джокович занимает первое место в обновленной версии рейтинга ATP.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Джокович, ставший победителем Итогового турнира ATP, восьмой раз в карьере завершил сезон в статусе первой ракетки мира.

    В топ-3 также входят испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев.

    В топ-100 по итогам сезона вошли семь игроков из России. Помимо Медведева, в первой сотне находятся Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Александр Шевченко и Павел Котов.

    Рейтинг АТР (версия 20 ноября 2023 года)

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11245
    2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8855
    3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7600
    4 (4). Янник Синнер (Италия) — 6490
    5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4805
    6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4235
    7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3985
    8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3660
    9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3245
    10 (10). Тэйлор Фриц (США) — 3100
    ...15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2520
    ...35 (35). Аслан Карацев (Россия) — 1193
    ...39 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1122
    ...49 (49). Александр Шевченко (Россия) — 947
    ...67 (68). Павел Котов (Россия) — 791

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