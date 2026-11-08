прогноз на матч Итогового турнира WTA, ставка за 2.31

Американки Кори Гауфф и Джессика Пегула встретятся в первом туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 9 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 00:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.31.

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Гауфф

Кори пятый год подряд квалифицировалась на Итоговый турнир.

В 2024-м американка стала чемпионкой WTA Finals. На этом турнире она обыграла Джессику Пегулу, Игу Свентек, Арину Соболенко и Циньвэнь Чжэн. Единственное поражение она тогда потерпела в заключительном туре группового этапа, проиграв Барборе Крейчиковой.

В прошлом году Гауфф не смогла выйти из группы, проиграв два из трех матчей.

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В текущем сезоне Гауфф набрала 5763 очков и заняла четвертое место в чемпионкой гонке.

Коко провела 62 матча: на этом отрезке у нее 47 побед и 15 поражений.

В конце августа Гауфф стала чемпионкой «тысячника» в Цинциннати. Кроме того, в этом году она дошла до финала на турнирах категории WTA 1000 в Майами и Риме.

На US Open Гауфф не смогла пройти 1/2 финала, проиграв Елене Рыбакиной. После нью-йоркского мэйджора она провела лишь три матча: в начале октября Кори дошла до 1/8 финала на «тысячнике» в Пекине.

Пегула

Джессика тоже пятый год подряд стала участницей Итогового турнира.

Лучшим результатом американки на WTA Finals пока остается выход в финал в 2023 году.

В прошлом сезоне Пегула выиграла два из трех матчей в группе, после чего уступила в полуфинале Елене Рыбакиной.

В текущем сезоне Пегула набрала 5760 очков и заняла пятое место в чемпионской гонке.

В этом году 32-летняя американка выиграла «тысячник» в Дубае и «пятисотник» в Чарлстоне.

На турнирах в Берлине, Вашингтоне и Цинциннати она дошла до финала, а на Australian Open и US Open — до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.63, победа Пегулы букмекеры предлагают за 2.29.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 5-5.

Но также важно уточнить, что ранее в этом сезоне Гауфф обыграла Пегулу сначала в четвертьфинале Уимблдона, а потом в финале «тысячника» в Цинциннати.

Кроме того, Коко выиграла четыре из пяти последних матчей против Джессики.

Рискнем предположить, что Гауфф продлит серию побед над соотечественницей.

2.31 Победа Гауфф + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч Гауфф — Пегула позволит вывести на карту выигрыш 1310₽, общая выплата — 2310₽

Рекомендуемая ставка: победа Гауфф + тотал геймов больше 19,5 за 2.31.