Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Бена Шелтона в финале «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 8 ноября, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.
Шелтон
Бен третий раз в карьере сыграет в финале «Мастерса».
В прошлом году он стал чемпионом «тысячника» в Торонто, а в этом сезоне выиграл турнир в Монреале.
На текущем турнире американец попал в число первых восьми сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.
В первом матче Шелтон одержал победу над бывшей восьмой ракеткой мира Кэмероном Норри — 6:3, 6:4.
В 1/8 финала финалист US Open-2026 совершил камбэк в матче против Артура Риндеркнеша — 3:6, 6:4, 7:6.
В четвертьфинале Шелтон, вопреки ожиданиям, обыграл Томми Пола — 6:4, 4:6, 6:3.
В полуфинале его соперником был француз Люка Ван Аш — 5:7, 6:3, 6:4.
На прошлой неделе Шелтон неудачно выступил на «пятисотнике» в Базеле. В первом круге Бен обыграл Александра Ковачевича, а во втором сенсационно уступил швейцарцу Жерому Киму, который начинал турнир в статусе 222-й ракетки мира.
В текущем сезоне Шелтон провел 64 матча. На этом отрезке у него 46 побед и 18 поражений. Ранее в этом году он выиграл турниры в Далласе, Мюнхене, Штутгарте и Монреале, благодаря чему уже обеспечил себе участие в Итоговом турнире.
Алькарас
Карлос второй раз в сезоне сыграет в финале «Мастерса».
В апреле испанец проиграл Яннику Синнеру в решающем матче грунтового «тысячника» в Монте-Карло.
В Париже Алькарас тоже попал в число первых восьми сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.
В первом матче испанский теннисист одержал победу над американцем Алексом Микелсеном — 7:6, 6:3.
В 1/8 финала он должен был встретиться с Маттео Берреттини, но итальянец снялся из-за травмы руки.
В четвертьфинале у Карлоса был тяжелейший матч против Тейлора Фрица — 6:7, 7:5, 6:3. Во втором сете он отыграл два матчбола.
В полуфинале Алькарас одержал победу над норвежцем Каспером Руудом — 6:4, 6:4.
Победная серия Алькараса составляет восемь матчей. На прошлой неделе он стал чемпионом «пятисотника» в Вене. В решающем матче Карлос одержал победу над Алексом Де Минором (6:1, 6:4).
В остальных раундах турнира в австрийской столице Алькарас обыграл Карена Хачанова, Николоза Басилашвили, Томми Пола и Даниила Медведева.
Также стоит добавить, что Карлос выиграл 14 из последних 16 матчей. В начале октября он защитил титул на «пятисотнике» в Токио. Вскоре после этого испанец слабо выступил на «Мастерсе» в Шанхае, проиграв в третьем круге Зизу Бергсу.
В текущем сезоне Алькарас провел 47 матчей. На этом отрезке у него 42 победы и пять поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 3.72, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: Алькарас ранее выиграл три из четырех матчей против Шелтона.
Однако их предыдущая встреча, состоявшаяся в начале сентября в рамках 1/4 финала US Open, завершилась победой американца — 6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6.
И именно по этой причине Алькараса сложно назвать таким уж явным фаворитом предстоящего матча. Карлосу будет очень тяжело, если соперник сможет стабильно забирать геймы на своей подаче.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.06.