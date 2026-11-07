Алькарас проиграет Шелтону в финале «Мастерса» в Париже?

прогноз на финал Мастерса в Париже, ставка за 2.06

Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Бена Шелтона в финале «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 8 ноября, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

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Шелтон

Бен третий раз в карьере сыграет в финале «Мастерса».

В прошлом году он стал чемпионом «тысячника» в Торонто, а в этом сезоне выиграл турнир в Монреале.

На текущем турнире американец попал в число первых восьми сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

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В первом матче Шелтон одержал победу над бывшей восьмой ракеткой мира Кэмероном Норри — 6:3, 6:4.

В 1/8 финала финалист US Open-2026 совершил камбэк в матче против Артура Риндеркнеша — 3:6, 6:4, 7:6.

В четвертьфинале Шелтон, вопреки ожиданиям, обыграл Томми Пола — 6:4, 4:6, 6:3.

В полуфинале его соперником был француз Люка Ван Аш — 5:7, 6:3, 6:4.

На прошлой неделе Шелтон неудачно выступил на «пятисотнике» в Базеле. В первом круге Бен обыграл Александра Ковачевича, а во втором сенсационно уступил швейцарцу Жерому Киму, который начинал турнир в статусе 222-й ракетки мира.

В текущем сезоне Шелтон провел 64 матча. На этом отрезке у него 46 побед и 18 поражений. Ранее в этом году он выиграл турниры в Далласе, Мюнхене, Штутгарте и Монреале, благодаря чему уже обеспечил себе участие в Итоговом турнире.

Алькарас

Карлос второй раз в сезоне сыграет в финале «Мастерса».

В апреле испанец проиграл Яннику Синнеру в решающем матче грунтового «тысячника» в Монте-Карло.

В Париже Алькарас тоже попал в число первых восьми сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

В первом матче испанский теннисист одержал победу над американцем Алексом Микелсеном — 7:6, 6:3.

В 1/8 финала он должен был встретиться с Маттео Берреттини, но итальянец снялся из-за травмы руки.

В четвертьфинале у Карлоса был тяжелейший матч против Тейлора Фрица — 6:7, 7:5, 6:3. Во втором сете он отыграл два матчбола.

В полуфинале Алькарас одержал победу над норвежцем Каспером Руудом — 6:4, 6:4.

Победная серия Алькараса составляет восемь матчей. На прошлой неделе он стал чемпионом «пятисотника» в Вене. В решающем матче Карлос одержал победу над Алексом Де Минором (6:1, 6:4).

В остальных раундах турнира в австрийской столице Алькарас обыграл Карена Хачанова, Николоза Басилашвили, Томми Пола и Даниила Медведева.

Также стоит добавить, что Карлос выиграл 14 из последних 16 матчей. В начале октября он защитил титул на «пятисотнике» в Токио. Вскоре после этого испанец слабо выступил на «Мастерсе» в Шанхае, проиграв в третьем круге Зизу Бергсу.

В текущем сезоне Алькарас провел 47 матчей. На этом отрезке у него 42 победы и пять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 3.72, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: Алькарас ранее выиграл три из четырех матчей против Шелтона.

Однако их предыдущая встреча, состоявшаяся в начале сентября в рамках 1/4 финала US Open, завершилась победой американца — 6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6.

И именно по этой причине Алькараса сложно назвать таким уж явным фаворитом предстоящего матча. Карлосу будет очень тяжело, если соперник сможет стабильно забирать геймы на своей подаче.

2.06 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Шелтон — Алькарас принесёт чистый выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.06.