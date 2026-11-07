Эала удивит в финале турнира в Гонконге?

прогноз на финал турнира в Гонконге, ставка за 1.97

Филиппинка Александра Эала сыграет против американки Клер Лю в финале турнира WTA 250 в Гонконге. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 11:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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Лю

Клер второй раз в карьере сыграет в финале на уровне основного тура.

В 2022-м она проиграла итальянке Мартине Тревизан в решающем матче грунтового турнира в Рабате.

Текущий турнир Лю начала турнир с победы над россиянкой Татьяной Прозоровой — 6:2, 6:4.

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Во втором раунде ее соперницей была британка Кэти Боултер (7:5, 6:4), а в четвертьфинале — турецкая теннисистка Зейнеп Сёнмез (6:1, 6:4).

В полуфинале Лю одержала победу над россиянкой Александрой Шубладзе — 7:5, 6:4.

До этой недели лучшим результатом Лю в 2026-м был выход в третий круг Уимблдона.

Клер Лю globallookpress.com

В сентябре 26-летняя американка выиграла турнир WTA 125 в Барранкилье (Колумбия).

В текущем сезоне Лю провела 64 матча: на этом отрезке у нее 43 победы и 21 поражение.

Эала

Александра второй раз в сезоне вышла в финал.

В начале августа филиппинская теннисистка стала чемпионкой «пятисотника» в Вашингтоне.

В первом круге турнира в Гонконге она обыграла 18-летнюю австралийку Эмерсон Джонс — 6:4, 6:3.

Во втором раунде соперницей Эалы была чешка Тереза Валентова — 6:4, 7:6.

В четвертьфинале Эала одержала победу над хорваткой Антонией Ружич — 7:6, 7:5.

Пока что самым сложным получился матч против гречанки Марии Саккари — 7:5, 3:6, 6:4.

Эала провела уже 76 матчей в этом году. Сейчас у нее 50 побед и 26 поражений.

На прошлой неделе Алекс прошла два раунда на турнире в Токио, после чего уступила в четвертьфинале Диане Шнайдер. В Нинбо она тоже проиграла Шнайдер, только раньше — во втором раунде.

В текущем сезоне Эала выиграла 34 из 50 матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Лю в этом матче можно поставить за 2.97, победу Эалы букмекеры предлагают за 1.39.

Прогноз: в прошлом году Эала проиграла Лю в первом круге турнира в Гуанчжоу — 6:2, 4:6, 4:6.

Несмотря на то, что она внушительно спрогрессировала с тех пор, не факт, что Алекс подтвердит статус фаворитки в предстоящем финале.

1.97 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Лю — Эала принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.97.