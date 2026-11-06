прогноз на матч 1/2 финала в Ченнае, ставка за 1.94

Россиянка Анастасия Захарова сыграет против польки Магды Линетт в полуфинале турнира WTA 250 в Ченнае (Индия). Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.

Линетт

У Магды в первом раунде был нервный матч против 210-й ракетки белоруски Алёны Фалей — 7:6, 5:7, 6:2.

Во втором раунде польская теннисистка одержала победу над японкой Моюкой Утидзимой — 7:6, 6:0.

В четвертьфинале соперницей Линетт была еще одна представительница Японии — Маи Хонтама. Здесь ее пришлось провести три сета 4:6, 7:5, 6:4.

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Линетт второй раз в сезоне вышла в полуфинал. В Хертогенбосе она не прошла эту стадию, проиграв Барборе Крейчиковой.

Линетт начала неделю в статусе 68-й ракетки мира. В текущем сезоне она провела 49 матчей (25 побед, 24 поражения).

Захаров

Анастасия в первом раунде одержала уверенную победу над Полиной Яценко — 7:6, 6:1.

Во втором круге ее соперницей была 344-я ракетка мира индийка Вайшнави Адкар — 6:3, 6:0.

В четвертьфинале Захарова встречалась с Лукрецией Стефанини, которая не смогла завершить матч из-за травмы. Итальянка снялась при счете 6:2, 5:2 в пользу соперницы.

Захарова впервые в этом году вышла в полуфинал на уровне основного тура. Эту неделю она проводит в статусе 107-й ракетки мира.

На прошлой неделе российская теннисистка не смогла пройти первый круг в Гуанчжоу. При этом в основную сетку она попала только как лаки-лузер.

На турнире в Нинбо Захарова тоже попала в основную сетку как лаки-лузер. На китайском «тысячнике» она проиграла Полине Кудерметовой, после чего заменила Игу Свентек, которая должна была стартовать со второго круга. В итоге Захарова не воспользовалась шансом пробиться в четвертьфинал престижного турнира, уступив чешке Мари Боузковой.

До этой недели лучшим результатом 24-летней теннисистки во второй половине сезона был выход в четвертьфинал турнира WTA 250 в Мемфисе.

С тех пор Захарова выиграла лишь четыре матча на уровне основного тура. В начале октября она одержала победу над 752-й ракеткой мира Шао Юйшань (6:0, 6:2) в первом круге «тысячника» в Шанхае.

Захарова провела 72 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 39 побед и 33 поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Линетт в этом матче можно поставить за 1.79, победу Захаровой букмекеры предлагают за 2.01.

Прогноз: в конце октября Захарова проиграла Линетт в первом круге турнира в Гуанчжоу — 6:7, 4:6. Вероятно, не менее напряженным будет и предстоящий матч, но мы не уверены, что россиянка возьмет реванш у польской теннисистки.

1.94 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Линетт — Захарова принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.94.