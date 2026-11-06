прогноз на матч 1/4 финала Мастерса в Париже, ставка за 2.05

Норвежец Каспер Рууд сыграет против португальца Нуну Боржеша в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 6 ноября, начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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Рууд

Каспер четвертый раз в сезоне вышел в четвертьфинал «Мастерса», благодаря чему вернется в топ-20.

В Мадриде и Шанхае норвежец не смог пройти эту стадию, тогда как на грунтовом «тысячнике» в Риме он добрался до финала.

Рууд удивил в первом раунде текущего турнира, уверенно обыграв Хуана Мануэля Серундоло. Вопреки ожиданиям, он отдал аргентинцу лишь пять геймов — 6:3, 6:2.

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Ну а во втором круге Рууд организовал настоящую сенсацию, одержав победу над Рафаэлем Ходаром.

В этом матче Каспер тоже обыграл соперника в двух сетах — 6:4, 6:3.

В 1/8 финала его соперником был 36-летний немец Ян-Леннард Штруфф — 6:3, 6:3.

На прошлой неделе Рууд с трудом обыграл швейцарца Доминика Штрикера в первом круге «пятисотника» в Базеле. В следующем матче экс-вторая ракетка мира уступил португальцу Нуну Боржешу.

Рууд занимает 23-е место в текущей версии рейтинга. В этом сезоне 27-летний норвежец провел 57 матчей: на этом отрезке у него 37 побед и 20 поражений.

Боржеш

Нуну впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса».

В первом раунде он одержал уверенную победу над Моизом Куаме. Португалец отдал 17-летнему французу лишь четыре гейма — 6:3, 6:1.

Во втором круге Боржеш обыграл россиянина Карена Хачанова — 6:3, 6:4.

В 1/8 финала Нуну разгромил перуанца Игнасио Бусе — 6:0, 6:2.

Интересно, что Боржеш попал в основную сетку парижского «тысячника» как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации он проиграл словаку Алексу Молчану (6:7, 2:6).

На прошлой неделе Боржеш неплохо выступил на «пятисотнике» в Базеле: прежде чем уступить в четвертьфинале Яну-Леннарду Штруффу, он обыграл Мику Брунольда и Каспера Рууда.

Боржеш занимает 49-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 65 матчей (35 побед, 30 поражений).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.44, победу Боржеша букмекеры предлагают за 2.76.

Прогноз: Рууд, как ни странно, здорово играет на этой неделе. По всей видимости, у него есть желание, так сказать, пошуметь перед отпуском. И все равно мы не уверены, что норвежец остановит Боржеша, у которого тоже нет проблем с мотивацией.

К слову, на прошлой неделе Нуну обыграл Каспера в Базеле, совершив камбэк — 1:6, 6:3, 6:4.

2.05 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Рууд — Боржеш принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.05.