прогноз на матч 1/4 финала в Ченнае, ставка за 2.32

Россиянка Анастасия Захарова сыграет против итальянки Лукреции Стефанини в четвертьфинале турнира WTA 250 в Ченнае (Индия). Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.

Захарова

Анастасия в первом раунде одержала уверенную победу над Полиной Яценко — 7:6, 6:1.

Во втором круге ее соперницей была 344-я ракетка мира индийка Вайшнави Адкар — 6:3, 6:0.

Захарова начала неделю в статусе 107-й ракетки мира.

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На прошлой неделе российская теннисистка не смогла пройти первый круг в Гуанчжоу, проиграв польке Магде Линетт. При этом в основную сетку она попала только как лаки-лузер.

На турнире в Нинбо Захарова тоже прошла в основную сетку как лаки-лузер. На китайском «тысячнике» она проиграла Полине Кудерметовой, после чего заменила Игу Свентек, которая должна была стартовать со второго круга. В итоге Захарова не воспользовалась шансом пробиться в четвертьфинал престижного турнира, уступив чешке Мари Боузковой.

До этой недели лучшим результатом 24-летней теннисистки во второй половине сезона был выход в четвертьфинал турнира WTA 250 в Мемфисе.

С тех пор Захарова выиграла лишь три матча на уровне основного тура. В начале октября она одержала победу над 752-й ракеткой мира Шао Юйшань (6:0, 6:2) в первом круге «тысячника» в Шанхае.

Захарова провела 71 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 38 побед и 33 поражения.

Стефанини

Лукреция начала турнир с победы над россиянкой Радой Золотаревой.

Итальянка обыграла 328-ю ракетку мира со счетом 6:2, 6:2.

Во втором раунде Стефанини разгромила 133-ю ракетку мира швейцарку Симону Вальтер — 6:3, 6:2.

Стефанини занимает 117-ю строчку в рейтинге WTA. Выше 99-й позиции она пока не поднималась.ё

Лукреция третий раз в сезоне прошла хотя бы раунд на уровне основного тура. Ранее она выиграла по одному матчу в Цинциннати и на US Open.

В текущем сезоне Стефанини провела 67 матчей. На этом отрезке у нее 40 побед и 27 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Захарову в этом матче можно поставить за 2.00, победу Стефанини букмекеры предлагают за 1.80.

Прогноз: Захарова ранее проиграла все три матча против Стефанини.

В августе россиянка уступила итальянке в квалификации «тысячника» в Цинциннати — 4:6, 2:6.

Несмотря на столь неприятные факты, все равно считаем, что в данном случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

2.32 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Захарова — Стефанини принесёт прибыль 1320₽, общая выплата — 2320₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.