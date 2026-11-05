Россиянка Анастасия Захарова сыграет против итальянки Лукреции Стефанини в четвертьфинале турнира WTA 250 в Ченнае (Индия). Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.
Захарова
Анастасия в первом раунде одержала уверенную победу над Полиной Яценко — 7:6, 6:1.
Во втором круге ее соперницей была 344-я ракетка мира индийка Вайшнави Адкар — 6:3, 6:0.
Захарова начала неделю в статусе 107-й ракетки мира.
На прошлой неделе российская теннисистка не смогла пройти первый круг в Гуанчжоу, проиграв польке Магде Линетт. При этом в основную сетку она попала только как лаки-лузер.
На турнире в Нинбо Захарова тоже прошла в основную сетку как лаки-лузер. На китайском «тысячнике» она проиграла Полине Кудерметовой, после чего заменила Игу Свентек, которая должна была стартовать со второго круга. В итоге Захарова не воспользовалась шансом пробиться в четвертьфинал престижного турнира, уступив чешке Мари Боузковой.
До этой недели лучшим результатом 24-летней теннисистки во второй половине сезона был выход в четвертьфинал турнира WTA 250 в Мемфисе.
С тех пор Захарова выиграла лишь три матча на уровне основного тура. В начале октября она одержала победу над 752-й ракеткой мира Шао Юйшань (6:0, 6:2) в первом круге «тысячника» в Шанхае.
Захарова провела 71 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 38 побед и 33 поражения.
Стефанини
Лукреция начала турнир с победы над россиянкой Радой Золотаревой.
Итальянка обыграла 328-ю ракетку мира со счетом 6:2, 6:2.
Во втором раунде Стефанини разгромила 133-ю ракетку мира швейцарку Симону Вальтер — 6:3, 6:2.
Стефанини занимает 117-ю строчку в рейтинге WTA. Выше 99-й позиции она пока не поднималась.ё
Лукреция третий раз в сезоне прошла хотя бы раунд на уровне основного тура. Ранее она выиграла по одному матчу в Цинциннати и на US Open.
В текущем сезоне Стефанини провела 67 матчей. На этом отрезке у нее 40 побед и 27 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Захарову в этом матче можно поставить за 2.00, победу Стефанини букмекеры предлагают за 1.80.
Прогноз: Захарова ранее проиграла все три матча против Стефанини.
В августе россиянка уступила итальянке в квалификации «тысячника» в Цинциннати — 4:6, 2:6.
Несмотря на столь неприятные факты, все равно считаем, что в данном случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.