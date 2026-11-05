Шубладзе обыграет Кырстю и выйдет в полуфинал турнира в Гонконге?

прогноз на матч 1/4 финала турнира в Гонконге, ставка за 2.06

Россиянка Александра Шубладзе сыграет против румынки Сораны Кырсти в четвертьфинале турнира WTA 250 в Гонконге. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 11:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

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Кырстя

Сорана второй год подряд вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге.

В 2025-м оне не смогла пройти эту стадию, проиграв финалистке US Open-2021 Лейле Фернандес.

В первом кругу текущего турнира у румынской теннисистки был непростой матч против представительницы Узбекистана Марии Тимофеевой — 7:6, 1:6, 7:5.

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Во втором раунде Кырстя одержала победу над американкой Мари Стояной — 7:5, 6:1.

Кырстя начала неделю в статусе 15-й ракетки мира.

В текущем сезоне 36-летняя теннисистка провела 59 матчей. На этом отрезке у нее 42 победы и 17 поражений.

Шубладзе

Александра впервые в карьере вышла в четвертьфинал на уровне основного тура.

Шубладзе преподнесла одну из главных сенсаций первого круга, обыграв Людмилу Самсонову.

Соперница взяла первый сет, но в итоге 21-летняя теннисистка совершила камбэк — 5:7, 6:1, 6:2.

Во втором раунде она остановила еще одну соотечественницу — Елену Приданкину.

В этом матче Шубладзе тоже тоже совершила камбэк — 6:7, 6:1, 6:3.

Перед этим россиянка уверенно прошла квалификацию, обыграв китаянку Инь Чжэн и австралийку Эмерсон Джонс.

Шубладзе занимает 136-е место в текущей версии рейтинга WTA. Выше 132-й строчки она пока не поднималась.

В этом сезоне Шубладзе провела 75 матчей. На данном отрезке у нее 59 побед и 16 поражений.

В начале октября Александра выиграла турнир WTA 125 в китайском Цзиншане. В финале она разгромила испанку Джессику Боусас Манейро, которая не так давно входила в топ-40. Кроме того, ранее в этом году Шубладзе выиграла пять турниров ITF.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кырстю в этом матче можно поставить за 1.37, победу Шубладзе букмекеры предлагают за 3.06.

Прогноз: вероятно, Шубладзе создаст интригу, но рассчитывать на что-то большее здесь сложно. Александре будет нелегко в матче против опытной соперницы.

2.06 Победа Кырсти + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Кырстя — Шубладзе принесёт чистый выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Рекомендуемая ставка: победа Кырсти + тотал геймов больше 18,5 за 2.06.