Россиянка Александра Шубладзе сыграет против румынки Сораны Кырсти в четвертьфинале турнира WTA 250 в Гонконге. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 11:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.
Кырстя
Сорана второй год подряд вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге.
В 2025-м оне не смогла пройти эту стадию, проиграв финалистке US Open-2021 Лейле Фернандес.
В первом кругу текущего турнира у румынской теннисистки был непростой матч против представительницы Узбекистана Марии Тимофеевой — 7:6, 1:6, 7:5.
Во втором раунде Кырстя одержала победу над американкой Мари Стояной — 7:5, 6:1.
Кырстя начала неделю в статусе 15-й ракетки мира.
В текущем сезоне 36-летняя теннисистка провела 59 матчей. На этом отрезке у нее 42 победы и 17 поражений.
Шубладзе
Александра впервые в карьере вышла в четвертьфинал на уровне основного тура.
Шубладзе преподнесла одну из главных сенсаций первого круга, обыграв Людмилу Самсонову.
Соперница взяла первый сет, но в итоге 21-летняя теннисистка совершила камбэк — 5:7, 6:1, 6:2.
Во втором раунде она остановила еще одну соотечественницу — Елену Приданкину.
В этом матче Шубладзе тоже тоже совершила камбэк — 6:7, 6:1, 6:3.
Перед этим россиянка уверенно прошла квалификацию, обыграв китаянку Инь Чжэн и австралийку Эмерсон Джонс.
Шубладзе занимает 136-е место в текущей версии рейтинга WTA. Выше 132-й строчки она пока не поднималась.
В этом сезоне Шубладзе провела 75 матчей. На данном отрезке у нее 59 побед и 16 поражений.
В начале октября Александра выиграла турнир WTA 125 в китайском Цзиншане. В финале она разгромила испанку Джессику Боусас Манейро, которая не так давно входила в топ-40. Кроме того, ранее в этом году Шубладзе выиграла пять турниров ITF.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кырстю в этом матче можно поставить за 1.37, победу Шубладзе букмекеры предлагают за 3.06.
Прогноз: вероятно, Шубладзе создаст интригу, но рассчитывать на что-то большее здесь сложно. Александре будет нелегко в матче против опытной соперницы.
Рекомендуемая ставка: победа Кырсти + тотал геймов больше 18,5 за 2.06.