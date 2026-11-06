Француз Люка Ван Аш сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.
Ван Аш
Люка впервые в карьере вышел в финал на уровне ATP 1000.
В первом раунде французский теннисист обыграл аргентинца Мариано Навоне — 6:3, 7:5.
Во втором круге его соперником был американец Лернер Тьен — 7:6, 6:4.
В 1/8 финала Ван Аш одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти — 7:5, 3:6, 6:4.
Ван Аш занимает 47-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 74 матча (48 побед, 26 поражений).
В конце июля Ван Аш выиграл грунтовый турнир ATP 250 в португальском Эшториле.
В первой половине сезона Люка играл в основном на «челленджерах».
Хиджиката
Ринки тоже впервые в карьере дошел до четвертьфинала «Мастерса», благодаря чему наконец-то дебютирует в топ-60.
В первом круге австралиец разгромил 21-ю ракетку мира итальянца Лучано Дардери — 6:2, 6:2.
Главным событием стала его волевая победа над Новаком Джоковичем.
Хиджиката совершил камбэк в матче против 39-летнего серба — 2:6, 6:3, 6:3.
Интересно также, что Хиджиката — самый низкорейтинговый теннисист, обыгравший Джоковича в этом сезоне. Эту неделю он начал в статусе 83-й ракетки мира.
В 1/8 финала его соперником был аргентинец Томас Этчеверри — 2:6, 6:3, 7:5.
Хиджиката пробился в основную сетку парижского «тысячника» через квалификацию. В отборе он обыграл Жайме Фарию и Вита Копршиву.
На недавнем «пятисотнике» в Базеле Хиджиката не прошел квалификацию, уступив в решающем раунде Яннику Ханфману, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. Здесь он проиграл в первом круге Тейлору Фрицу (4:6, 6:7).
В Шанхае и Алматы он тоже не прошел первый раунд, проиграв Роману Сафиуллину и Теренсу Атману соответственно.
В текущем сезоне Ринки провел 72 матча (40 побед, 32 поражения).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ван Аша в этом матче можно поставить за 1.56, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 2.41.
Прогноз: очевидно, что оба теннисиста максимально мотивированы, а это значит, что матч, скорее всего, получится напряженным. Ставка без учета исхода будет оптимальным вариантом.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.