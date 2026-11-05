прогноз на матч 1/4 финала Мастерса в Париже, ставка за 2.73

Американцы Бен Шелтон и Томми Пол встретятся в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 6 ноября, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.73.

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Шелтон

Бен второй год подряд вышел в четвертьфинал парижского «тысячника».

В 2025-м он не смог пройти эту стадию, проиграв итальянцу Яннику Синнеру.

На текущем турнире американец попал в число первых восьми сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

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В первом матче Шелтон одержал победу над Кэмероном Норри. Вопреки ожиданиям, он уверенно обыграл бывшую восьмую ракетку мира — 6:3, 6:4.

В 1/8 финала финалист US Open-2026 совершил камбэк в матче против Артура Риндеркнеша — 3:6, 6:4, 7:6.

На прошлой неделе Шелтон неудачно выступил на «пятисотнике» в Базеле. В первом круге Бен обыграл Александра Ковачевича, а во втором сенсационно уступил швейцарцу Жерому Киму, который начинал турнир в статусе 222-й ракетки мира.

В текущем сезоне Шелтон провел 62 матча. На этом отрезке у него 44 победы и 18 поражений. Ранее в этом году он выиграл турниры в Далласе, Мюнхене, Штутгарте и Монреале, благодаря чему уже обеспечил себе участие в Итоговом турнире.

Пол

Томми на этой неделе пока не отдал ни сета, хотя ему для выхода в четвертьфинал надо было выиграть три матча.

В первом американец одержал победу над датчанином Хольгером Руне — 7:5, 6:4.

Во втором раунде его соперником был испанец Даниэль Мерида Агилар — 6:1, 6:1.

В 1/8 финала Пол обыграл француза Кантена Алиса — 7:6, 6:4.

На прошлой неделе Пол дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Вене. В австрийской столице он обыграл Андрея Рублева и Лучано Дардери, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

Перед этим Томми дошел до полуфинала в Лионе. На французском турнире он обыграл Бенжамена Бонзи и Корантена Муте, после чего уступил Тейлору Фрицу.

На «Мастерсе» в Шанхае Пол дошел до четвертьфинала. На китайском «тысячнике», прежде чем проиграть Даниилу Медведеву, Пол победил Адольфо Вальехо, Валантена Вашеро и Зизу Бергса.

В текущем сезоне Пол провел 70 матчей. На этом отрезке у него 49 побед и 21 поражение. Его баланс конкретно на харде — 31 победа и 15 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 2.11, победу Пола букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: сейчас все-таки важно обратить внимание на слова Шелтона перед матчем с Полом.

«Мы давно не играли друг против друга, но я жду этого матча. Сейчас он в отличной форме. Великолепный игрок и отличный друг. Весь год я болел за него, чтобы он рванул вперед и отобрался в Турин. Завтра будет настоящее шоу», — сказал Бен.

Конечно, на корте будет напряженная борьба. И в этой упорной борьбе Шелтон проиграет соотечественнику, который все еще сохраняет шансы на участие в Итоговом турнире.

2.73 Победа Пола в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.73 на матч Шелтон — Пол позволит вывести на карту выигрыш 1730₽, общая выплата — 2730₽

Рекомендуемая ставка: победа Пола в двух сетах за 2.73.