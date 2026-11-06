прогноз на матч 1/4 финала Мастерса в Париже, ставка за 3.28

Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 6 ноября, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.28.

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Фриц

Тейлор второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал «Мастерса».

В Цинциннати он не смог пройти эту стадию, проиграв Брэндону Накашиме.

В первом круге текущего турнира Фриц одержал волевую победу над французом Бенжаменом Бонзи — 3:6, 6:3, 6:4.

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Во втором раунде американец совершил камбэк в матче против словака Алекса Молчана — 6:7, 7:5, 7:6.

В 1/8 финала его соперником был Артур Фис — 6:3, 6:4. Как и ожидалось, француз не стал сильно напрягаться, зная, что уже гарантировал себе участие в Итоговом турнире.

Фриц выиграл девять из 11-ти последних матчей.

В конце октября Тейлор сначала дошел до финала на турнире в Лионе, а потом до полуфинала на «пятисотнике» в Базеле.

Фриц продолжает борьбу за место на Итоговом турнире. Он точно поедет в Турин, если дойдет до финала на парижском «Мастерсе». Его лучшим результатом в столице Франции пока остается выход в четвертьфинал в 2021 году.

В текущем сезоне Фриц провел 64 матча. На этом отрезке у него 43 победы и 21 поражение.

Алькарас

Карлос попал в число первых восьми сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

В первом матче испанский теннисист одержал победу над американцем Алексом Микелсеном — 7:6, 6:3.

В 1/8 финала Алькарас должен был встретиться с Маттео Берреттини, но итальянец был вынужден сняться из-за травмы руки.

Победная серия Алькараса составляет шесть матчей. На прошлой неделе он стал чемпионом «пятисотника» в Вене. В решающем матче Карлос одержал победу над Алексом Де Минором (6:1, 6:4).

В остальных раундах турнира в австрийской столице Алькарас обыграл Карена Хачанова, Николоза Басилашвили, Томми Пола и Даниила Медведева.

Также стоит добавить, что Алькарас выиграл 12 из последних 13 матчей.

В начале октября Карлос защитил титул на «пятисотнике» в Токио. Вскоре после этого он слабо выступил на «Мастерсе» в Шанхае, проиграв в третьем круге Зизу Бергсу.

В текущем сезоне Алькарас провел 45 матчей. На этом отрезке у него 40 побед и пять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 3.28, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: Фриц обойдет в чемпионской гонке Рафаэля Ходара, если обыграет Алькараса. Сложно сказать, горит ли Карлос желанием помочь соотечественнику, но мы уверены, что на этот раз он хочет покинуть столицу Франции с трофеем. Скорее всего, Фриц отправится в отпуск после матча с испанцем.

3.28 Победа Алькараса + тотал геймов меньше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.28 на матч Фриц — Алькарас принесёт прибыль 2280₽, общая выплата — 3280₽

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов меньше 20,5 за 3.28.