Саккари обыграет Эалу и выйдет в финал?

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Гонконге, ставка за 1.92

Филиппинка Александра Эала сыграет против гречанки Марии Саккари в полуфинале турнира WTA 250 в Гонконге. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 10:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Саккари

Мария третий раз в сезоне вышла в полуфинал.

На «тысячнике» в Дохе она проиграла на этой стадии Каролине Муховой, а в Афинах пробилась в финал, победив Алину Корнееву.

В первом круге текущего турнира Саккари обыграла 153-ю ракетку мира Кэрол Ли — 6:1, 6:4.

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Во втором раунде ее соперницей была австралийка Майя Джойнт — 4:6, 6:3, 6:3.

В четвертьфинале Саккари разгромила белоруску Александру Соснович — 6:2, 6:3.

В октябре Мария выиграла один матч в Пекине, дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Ухане и уступила Юлии Путинцевой в первом раунде «пятисотника» в Токио.

В текущем сезоне Саккари провела 55 матчей. На этом отрезке у нее 33 победы и 22 поражения.

Эала

Александра пока не отдал ни одного сета на этой неделе.

В первом круге филиппинская теннисистка обыграла 18-летнюю австралийку Эмерсон Джонс — 6:4, 6:3.

Во втором раунде ее соперницей была чешка Тереза Валентова — 6:4, 7:6.

В четвертьфинале Эала одержала победу над хорваткой Антонией Ружич — 7:6, 7:5.

Эала провела уже 75 матчей в этом году. Сейчас у нее 49 побед и 26 поражений.

На прошлой неделе Алекс прошла два раунда на турнире в Токио, после чего уступила в четвертьфинале Диане Шнайдер.

В Нинбо она тоже проиграла Шнайдер, только раньше — во втором раунде.

В текущем сезоне Эала выиграла 33 из 49 матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Саккари в этом матче можно поставить за 2.14, победу Эалы букмекеры предлагают за 1.70.

Прогноз: Саккари точно способна как минимум навязать борьбу, поэтому оптимальной будет ставка без учета исхода. Вполне вероятно, что Эала не справится с опытной соперницей.

1.92 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Саккари — Эала принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.