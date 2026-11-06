Филиппинка Александра Эала сыграет против гречанки Марии Саккари в полуфинале турнира WTA 250 в Гонконге. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 10:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Саккари
Мария третий раз в сезоне вышла в полуфинал.
На «тысячнике» в Дохе она проиграла на этой стадии Каролине Муховой, а в Афинах пробилась в финал, победив Алину Корнееву.
В первом круге текущего турнира Саккари обыграла 153-ю ракетку мира Кэрол Ли — 6:1, 6:4.
Во втором раунде ее соперницей была австралийка Майя Джойнт — 4:6, 6:3, 6:3.
В четвертьфинале Саккари разгромила белоруску Александру Соснович — 6:2, 6:3.
В октябре Мария выиграла один матч в Пекине, дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Ухане и уступила Юлии Путинцевой в первом раунде «пятисотника» в Токио.
В текущем сезоне Саккари провела 55 матчей. На этом отрезке у нее 33 победы и 22 поражения.
Эала
Александра пока не отдал ни одного сета на этой неделе.
В первом круге филиппинская теннисистка обыграла 18-летнюю австралийку Эмерсон Джонс — 6:4, 6:3.
Во втором раунде ее соперницей была чешка Тереза Валентова — 6:4, 7:6.
В четвертьфинале Эала одержала победу над хорваткой Антонией Ружич — 7:6, 7:5.
Эала провела уже 75 матчей в этом году. Сейчас у нее 49 побед и 26 поражений.
На прошлой неделе Алекс прошла два раунда на турнире в Токио, после чего уступила в четвертьфинале Диане Шнайдер.
В Нинбо она тоже проиграла Шнайдер, только раньше — во втором раунде.
В текущем сезоне Эала выиграла 33 из 49 матчей на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Саккари в этом матче можно поставить за 2.14, победу Эалы букмекеры предлагают за 1.70.
Прогноз: Саккари точно способна как минимум навязать борьбу, поэтому оптимальной будет ставка без учета исхода. Вполне вероятно, что Эала не справится с опытной соперницей.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.