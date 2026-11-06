Сможет ли Шубладзе выйти в финал турнира в Гонконге?

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Гонконге, ставка за 2.98

Россиянка Александра Шубладзе сыграет против американки Клер Лю в полуфинале турнира WTA 250 в Гонконге. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 09:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.98.

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Шубладзе

Александра впервые в карьере вышла в полуфинал на уровне основного тура.

Шубладзе преподнесла одну из главных сенсаций первого круга, обыграв Людмилу Самсонову. Соперница взяла первый сет, но в итоге 21-летняя теннисистка совершила камбэк — 5:7, 6:1, 6:2.

Во втором раунде она остановила еще одну соотечественницу — Елену Приданкину. В этом матче Шубладзе тоже тоже одержала волевую победу — 6:7, 6:1, 6:3.

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Еще больше россиянка удивила в четвертьфинале: в пятницу она уверенно обыграла 15-ю ракетку мира Сорану Кырстю — 6:2, 6:3. Для румынской теннисистки этот матч стал последним в карьере.

Шубладзе пробилась в основную сетку через квалификацию, спокойно обыграв китаянку Инь Чжэн и австралийку Эмерсон Джонс.

Шубладзе занимает 136-е место в текущей версии рейтинга WTA (выше 132-й строчки пока не поднималась). В этом сезоне она провела 76 матчей (60 побед и 16 поражений).

В начале октября Александра выиграла турнир WTA 125 в китайском Цзиншане. В финале она разгромила испанку Джессику Боусас Манейро, которая не так давно входила в топ-40. Кроме того, ранее в этом году Шубладзе выиграла пять турниров ITF.

Лю

Клер впервые в этом году вышла в полуфинал на уровне основного тура, благодаря чему снова вернется в топ-100.

Американская теннисистка начала турнир с победы над россиянкой Татьяной Прозоровой — 6:2, 6:4.

Во втором раунде ее соперницей была британка Кэти Боултер — 7:5, 6:4.

В четвертьфинале Лю одержала победу турецкой теннисисткой Зейнеп Сёнмез — 6:1, 6:4.

До этой недели лучшим результатом Лю в этом году был выход в третий круг Уимблдона.

В сентябре 26-летняя американка выиграла турнир WTA 125 в Барранкилье (Колумбия).

В текущем сезоне Лю провела 63 матча: на этом отрезке у нее 42 победы и 21 поражение.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу в предстоящем матче — и на Лю, и на Шубладзе можно поставить за 1.91.

Прогноз: похоже, Шубладзе намерена повторить достижение Кристины Лютовой, которая летом выиграла титул на своем дебютном турнире WTA. Очевидно, что российская теннисистка способна прорваться в финал.

2.98 Победа Шубладзе в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.98 на матч Шубладзе — Лю принесёт прибыль 1980₽, общая выплата — 2980₽

Рекомендуемая ставка: победа Шубладзе в двух сетах за 2.98.