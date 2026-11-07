прогноз на матч 1/2 финала Мастерса в Париже, ставка за 2.27

Испанец Карлос Алькарас сыграет против норвежца Каспера Рууда в полуфинале «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 7 ноября, начало — в 19:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.27.

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Рууд

Каспер впервые с 2022 года вышел в полуфинал «Мастерса» на харде.

Рууд удивил в первом раунде текущего турнира, уверенно обыграв Хуана Мануэля Серундоло. Вопреки ожиданиям, он отдал аргентинцу лишь пять геймов — 6:3, 6:2.

Ну а во втором круге норвежец организовал настоящую сенсацию, одержав победу над Рафаэлем Ходаром.

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В этом матче Каспер тоже обыграл соперника в двух сетах — 6:4, 6:3.

В 1/8 финала его соперником был 36-летний немец Ян-Леннард Штруфф — 6:3, 6:3.

В четвертьфинале Рууд одержал победу над португальцем Нуну Боржешем — 7:6, 6:4.

На прошлой неделе Рууд с трудом обыграл швейцарца Доминика Штрикера в первом круге «пятисотника» в Базеле. В следующем матче экс-вторая ракетка мира уступил Боржешу.

Рууд занимает 23-е место в текущей версии рейтинга. В этом сезоне 27-летний норвежец провел 58 матчей: на этом отрезке у него 38 побед и 20 поражений.

На уровне ATP 1000 лучшим результатом Рууда в этом году пока остается выход в финал грунтового «Мастерса» в Риме.

Алькарас

Карлос тоже впервые в карьере вышел в полуфинал парижского «тысячника».

Алькарас попал в число первых восьми сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

В первом матче испанский теннисист одержал победу над американцем Алексом Микелсеном — 7:6, 6:3.

В 1/8 финала Алькарас должен был встретиться с Маттео Берреттини, но итальянец был вынужден сняться из-за травмы руки.

В четвертьфинале у него был тяжелейший матч против Тейлора Фрица — 6:7, 7:5, 6:3. Во втором сете Алькарас отыграл два матчбола.

Победная серия Алькараса составляет семь матчей. На прошлой неделе он стал чемпионом «пятисотника» в Вене. В решающем матче Карлос одержал победу над Алексом Де Минором (6:1, 6:4).

В остальных раундах турнира в австрийской столице Алькарас обыграл Карена Хачанова, Николоза Басилашвили, Томми Пола и Даниила Медведева.

Также стоит добавить, что Карлос выиграл 13 из последних 15 матчей. В начале октября он защитил титул на «пятисотнике» в Токио. Вскоре после этого испанец слабо выступил на «Мастерсе» в Шанхае, проиграв в третьем круге Зизу Бергсу.

В текущем сезоне Алькарас провел 46 матчей. На этом отрезке у него 41 победа и пять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 4.60, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.19.

Прогноз: у Рууда, конечно, так себе статистика в противостоянии с Алькарасом. Ранее он выиграл лишь два из восьми матчей против испанца.

Весной Карлос обыграл Каспера на харде в Индиан-Уэллс со счетом 6:1, 7:6.

Несмотря на то, что Рууд действительно здорово играет на этой неделе, мы все равно склоняемся к тому, что приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч.

2.27 Победа Алькараса + тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч Рууд — Алькарас позволит вывести на карту выигрыш 1270₽, общая выплата — 2270₽

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 21,5 за 2.27.