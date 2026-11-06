Сможет ли Шелтон в финал «Мастерса» в Париже?

прогноз на матч 1/2 финала Мастерса в Париже, ставка за 2.08

Американец Бен Шелтон сыграет против француза Люки Ван Аша в полуфинале «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 7 ноября, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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Ван Аш

Люка впервые в карьере вышел в полуфинал на уровне ATP 1000.

В первом раунде французский теннисист обыграл аргентинца Мариано Навоне — 6:3, 7:5.

Во втором круге его соперником был американец Лернер Тьен — 7:6, 6:4.

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В 1/8 финала Ван Аш одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти — 7:5, 3:6, 6:4.

В четвертьфинале 22-летний француз выиграл у австралийца Ринки Хиджикаты — 6:4, 6:7, 7:5.

Ван Аш занимает 47-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 75 матчей (49 побед, 26 поражений).

В конце июля Ван Аш выиграл грунтовый турнир ATP 250 в португальском Эшториле.

В первой половине сезона Люка играл в основном на «челленджерах».

Шелтон

Бен третий раз в карьере сыграет в полуфинале «Мастерса». В прошлом году он стал чемпионом «тысячника» в Торонто, а в этом сезоне выиграл турнир в Монреале.

На текущем турнире американец попал в число первых восьми сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

В первом матче Шелтон одержал победу над Кэмероном Норри. Вопреки ожиданиям, он уверенно обыграл бывшую восьмую ракетку мира — 6:3, 6:4.

В 1/8 финала финалист US Open-2026 совершил камбэк в матче против Артура Риндеркнеша — 3:6, 6:4, 7:6.

В четвертьфинале Шелтон, вопреки ожиданиям, обыграл Томми Пола — 6:4, 4:6, 6:3.

На прошлой неделе Шелтон неудачно выступил на «пятисотнике» в Базеле. В первом круге Бен обыграл Александра Ковачевича, а во втором сенсационно уступил швейцарцу Жерому Киму, который начинал турнир в статусе 222-й ракетки мира.

В текущем сезоне Шелтон провел 63 матча. На этом отрезке у него 45 побед и 18 поражений. Ранее в этом году он выиграл турниры в Далласе, Мюнхене, Штутгарте и Монреале, благодаря чему уже обеспечил себе участие в Итоговом турнире.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ван Аша в этом матче можно поставить за 3.64, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: вероятно, Шелтон подтвердит статус фаворита и прорвется в финал. Но с учетом специфики его игрового стиля, не уверены, что он уверенно обыграет француза, который невероятно мотивирован.

2.08 Победа Шелтона + тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Ван Аш — Шелтон принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Рекомендуемая ставка: победа Шелтона + тотал геймов больше 21,5 за 2.08.