прогноз на матч Итогового турнира WTA, ставка за 2.78

Чешка Линда Носкова сыграет против украинки Марты Костюк в первом туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 8 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.78.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Костюк

Марта впервые в карьере сыграет на Итоговом турнире.

Украинка, которая изначально была первой запасной, заменила в Группе 1 Елену Рыбакину. Первой ракетке мира пришлось сняться с турнира из-за болезни.

Костюк занимает десятое место в рейтинге WTA.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В текущем сезоне Марта провела 48 матчей. На этом отрезке у нее 36 побед и 12 поражений.

Костюк заработала 3910 очков в этом году, а ее главным достижением стала победа на грунтовом «тысячнике» в Мадриде.

Кроме того, 24-летняя украинка выиграла турнир в Руане и дошла до полуфинала на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

Но также стоит уточнить, что после Уимблдона Костюк провела лишь три неполных матча. Последние несколько месяцев ее беспокоила травма запястья.

Носкова

Линда тоже впервые стала участницей Итогового турнира.

Чешская теннисистка набрала 4343 очка и заняла восьмое место в чемпионской гонке.

Впрочем, еще в июле было известно, что Носкова поедет на WTA Finals благодаря победе на Уимблдоне.

После неожиданного триумфа на британском мэйджоре лучшим результатом 21-летней чешки пока остается выход в четвертьфинал US Open.

Осенью Носкова выиграла три матча на Кубке Билли Джин Кинг и прошла два раунда на «тысячнике» в Пекине.

Носкова занимает восьмое место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 55 матчей (40 побед, 15 поражений).

На харде Линда выиграла 17 из 27 матчей. На этом покрытии она ни разу в этом году не доходила до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Костюк в этом матче можно поставить за 2.08, победу Носковой букмекеры предлагают за 1.76.

Прогноз: Носкова и Костюк трижды играли между собой в этом году.

Весной Марта обыграла Линду в четвертьфинале турнира в Мадриде — 7:6, 6:0. Через несколько месяцев чешка взяла реванш, победив украинку на Уимблдоне — 6:4, 6:4.

Третья встреча тоже завершилась победой Носковой. На этот раз она обыграла Костюк в четвертом круге US Open — 7:5, 5:7, 6:4.

Очевидно, что не менее напряженным может получиться и предстоящий матч, однако мы склоняемся к тому, что Носкова воспользуется проблемами соперницы. Сомневаемся, что Костюк успела избавиться от последствий травмы запястья.

2.78 Победа Носковой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.78 на матч Костюк — Носкова позволит вывести на карту выигрыш 1780₽, общая выплата — 2780₽

Рекомендуемая ставка: победа Носковой в двух сетах за 2.78.