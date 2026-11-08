Лучшая теннисистка мира Елена Рыбакина не сыграет на Итоговом турнире WTA в Индиан‑Уэллсе из‑за вирусной инфекции. Это стало известно вечером 7 ноября, когда представительнице Казахстана стало плохо во время интервью, и она сообщила о досрочном завершении сезона. Вместо неё на турнире сыграет первая запасная — украинка Марта Костюк.

Елена Рыбакина globallookpress.com

Рыбакина тренировалась, но потом ей стало плохо

Елена 3 ноября в бодром расположении духа присутствовала на официальной жеребьёвке Итогового турнира WTA, а через два дня тренировалась на кортах Indian Wells Tennis Garden и позировала для официальной фотосессии в наряде Dior. В пятницу, 6 ноября, ей стало резко плохо, и она не стала общаться с прессой, а на следующий день заявила об снятии с турнира.

Елена Рыбакина globallookpress.com

Мне очень жаль сообщать болельщикам, что я вынуждена сняться с Итогового турнира. У меня был невероятный сезон, но моё тело не готово к соревнованиям. Я проведу время дома, чтобы отдохнуть, восстановиться и подготовиться к сезону‑2027. Итоговый турнир — особенное событие, и я желаю всем удачи на этой неделе. Не могу дождаться возвращения в Индиан‑Уэллс в марте. Елена Рыбакина в интервью официальному сайту WTA теннисистка

Мы любим Елену и знаем, что она неважно чувствовала себя ещё в Токио. Я сегодня разговаривала с ней, и она действительно не успела восстановиться. Мы хотим, чтобы она отдохнула. Не нужно играть, если не готова. Гарбинь Мугуруса экс-первая ракетка мира и директор Итогового турнира

Кто примет участие в турнире

Вместо Рыбакиной теперь сыграет Марта Костюк. Свой первый матч она проведёт с чемпионкой Уимблдона Линдой Носковой сегодня, 8 ноября, в 23:00 (мск). Позже выйдут на корт американки Коко Гауфф и Джессика Пегула. Вторые и третьи матчи теннисистки этой группы проведут 10 и 12 ноября.

Во втором квартете 9, 11 и 13 ноября выступят белоруска Арина Соболенко, россиянка Мирра Андреева, украинка Элина Свитолина и чешка Каролина Мухова. Полуфиналы намечены на 14 ноября, а финал — на 15‑е.

Арина Соболенко globallookpress.com

Основными фаворитами считаются Соболенко, победившая в Индиан‑Уэллсе весной этого года, и Гауфф, чемпионка Итогового турнира‑2024. Неплохие шансы и у россиянки Андреевой, которая в этом сезоне выступала на «Ролан Гаррос» и знает, как выигрывать на калифорнийском харде.

Вероятность выхода на корт второй запасной, россиянки Дианы Шнайдер, существенно выросла: она может принять участие в турнире, если кто‑то из спортсменок получит травму и из‑за сильной усталости откажется выходить на корт.

По ходу сезона Рыбакина имела проблемы со здоровьем

В августе Рыбакина не смогла доиграть четвертьфинальный матч «Мастерса» в Цинциннати против Иги Свёнтек. После этого Елена пропустила неделю тренировок из‑за боли в голеностопе, но уже 12 сентября выиграла US Open у Соболенко (6:4, 5:7, 6:2) и стала первой ракеткой мира.

Сразу после американского мэйджора Рыбакина не смогла помочь сборной Казахстана в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, а, вернувшись на корт, сенсационно проиграла в Пекине экс‑россиянке Алине Чараевой (118‑й ракетке мира).

Дальше Рыбакина пропустила «Мастерс» в Ухани, но вернулась и завоевала трофей в Нинбо, выиграв у канадки Лейлы Фернандес. В Токио Елена переиграла соотечественницу Юлию Путинцеву и снова стала первой ракеткой мира, но затем перед четвертьфиналом снялась из‑за травмы шеи. Спустя 8 дней в США её остановила инфекция. Последние годы карьеры 27‑летней теннисистки постоянно сопровождают проблемы с её здоровьем.

Рыбакина на турнире в Токио globallookpress.com

Рыбакина останется первой ракеткой и после Итогового турнира WTA

Ещё в Токио Рыбакина гарантировала себе звание лучшей теннисистки мира по итогам года даже без участия в Итоговом турнире WTA, но теперь останется без призовых, а они весомые. За три матча в группе полагалось 220 тысяч долларов, за каждую победу — ещё 230 тысяч. Непобеждённая чемпионка могла заработать 3,37 миллиона долларов.