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    Медведев проиграет Дрейперу на старте турнира в Риме?

    Дрейпер — Медведев. Ставка (к. 2.36) и прогноз на «Мастерс» в Риме 11 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дрейпер — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против британца Джека Дрейпера во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 13:00 мск. Дрейпер — Медведев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 11 Мая 2024 года

    Джек Дрейпер

  • Великобритания
    •  Джек Дрейпер 13:00 Даниил Медведев

    Даниил Медведев

  • Россия
    •

    Дрейпер

    Джек на старте турнира одержал уверенную победу над Борной Чоричем — 7:5, 6:1.

    В этом матче стало ясно, что хорватский теннисист по-прежнему очень далек от своей лучшей формы.

    Но при этом Дрейпер все равно удивил очень мощной игрой. Британец забрал 92 процента очков на первой подаче, так и не позволив сопернику заработать хотя бы один брейк-пойнт.

    Не недавнем «Мастерсе» в Мадриде Дрейпер после победы над австралийцем Танаси Коккинакисом проиграл поляку Хуберту Хуркачу (1:6, 5:7).

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    Лучшим результатом Джека на грунте в этом сезоне пока что остается выход в четвертьфинал турнира в Мюнхене.

    Медведев

    Даниил на прошлой неделе не смог доиграть матч против Иржи Легечки на турнире в Мадриде, но все равно поехал в Рим.

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    • Но россиянина легко понять — ему надо защищать прошлогодний титул и тысячу очков.

    Вот что сказал Медведев по поводу своего состояния: «Чувствую себя хорошо. Я бы сказал, что у меня была небольшая травма. Я остался в Мадриде на три дня, много времени уделил восстановлению. Я готов играть. Риска усугубить травму нет, но посмотрим, как пойдет».

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    В столице Испании Медведев до неудачной встречи с Легечкой успел выиграть у Маттео Арнальди, Себастьяна Корды и Александра Бублика.

    Также не будем забывать о поражении Даниила от Карена Хачанова в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.51, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.53.

    Прогноз: с учетом недавних проблем Медведева логично предположить, что он, скорее всего, будет осторожничать в предстоящем матче.

    Скорее всего, матч получится нервным и затяжным. Несмотря на все старания, на грунте россиянину по-прежнему тяжело.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

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    Дрейпер — Медведев. Россиянин Даниил Медведев сыграет против британца Джека Дрейпера во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Медведев с коэффициентом 2.36.
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