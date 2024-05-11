Россиянин Даниил Медведев сыграет против британца Джека Дрейпера во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 13:00 мск. Дрейпер — Медведев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Дрейпер

Джек на старте турнира одержал уверенную победу над Борной Чоричем — 7:5, 6:1.

В этом матче стало ясно, что хорватский теннисист по-прежнему очень далек от своей лучшей формы.

Но при этом Дрейпер все равно удивил очень мощной игрой. Британец забрал 92 процента очков на первой подаче, так и не позволив сопернику заработать хотя бы один брейк-пойнт.

Не недавнем «Мастерсе» в Мадриде Дрейпер после победы над австралийцем Танаси Коккинакисом проиграл поляку Хуберту Хуркачу (1:6, 5:7).

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Лучшим результатом Джека на грунте в этом сезоне пока что остается выход в четвертьфинал турнира в Мюнхене.

Медведев

Даниил на прошлой неделе не смог доиграть матч против Иржи Легечки на турнире в Мадриде, но все равно поехал в Рим.

Но россиянина легко понять — ему надо защищать прошлогодний титул и тысячу очков.

Вот что сказал Медведев по поводу своего состояния: «Чувствую себя хорошо. Я бы сказал, что у меня была небольшая травма. Я остался в Мадриде на три дня, много времени уделил восстановлению. Я готов играть. Риска усугубить травму нет, но посмотрим, как пойдет».

В столице Испании Медведев до неудачной встречи с Легечкой успел выиграть у Маттео Арнальди, Себастьяна Корды и Александра Бублика.

Также не будем забывать о поражении Даниила от Карена Хачанова в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.51, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: с учетом недавних проблем Медведева логично предположить, что он, скорее всего, будет осторожничать в предстоящем матче.

Скорее всего, матч получится нервным и затяжным. Несмотря на все старания, на грунте россиянину по-прежнему тяжело.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.36.