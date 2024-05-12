Паула Бадоса-Хиберт
Диана Шнайдер (Россия)
Бадоса
Паула второй раз в сезоне выиграла два матча подряд. Первый такой случай был еще в январе, когда она дошла до третьего круга на Открытом чемпионата Австралии.
С тех пор она постоянно пыталась набрать форму и разбиралась с проблемами в личной жизни.
Так совпало, что Бадоса провела свои лучшие матчи вскоре после расставания с греком Стефаносом Циципасом.
На турнире в Риме бывшая вторая ракетка мира начала с уверенной победы над Миррой Андреевой — 6:2, 6:3.
Во втором круге Бадоса одержала волевую победу над американкой Эммой Наварро — 1:6, 6:4, 6:2.
Шнайдер
Диана тем временем впервые в сезоне выиграла два матча подряд на грунте на уровне основной сетки.
При этом российская теннисистка пока не проиграла ни сета. Более того, она до сих пор отдала в общей сложности лишь девять геймов.
В первом матче Шнайдер выиграла у бельгийки Грет Миннен (6:2, 6:3), а во втором — разгромила Людмилу Самсонову (6:1, 6:3).
В матче против Самсоновой 20 летней теннисистке очень помогла слабая игра соперницы на подаче. На втором мяче Людмила взяла лишь 26 процентов очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бадосу в этом матче можно поставить за 1.61, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.32.
Прогноз: в конце января Диана обыграла Паулу на турнире в Хуахине, но через несколько месяцев испанка взяла реванш в Штутгарте.
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Скорее всего, Шнайдер снова проиграет Бадоса, которая с недавних пор снова полностью сконцентрирована только на теннисе.
Рекомендуемая ставка: победа Бадосы с форой по геймам (-2,5) за 1.88.