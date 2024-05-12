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    Шнайдер снова проиграет Бадосе?

    Бадоса — Шнайдер. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Риме 11 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бадоса — Шнайдер
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против испанки Паулы Бадосы в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Бадоса — Шнайдер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 12 Мая 2024 года

    Паула Бадоса-Хиберт

  • Испания
    •  Паула Бадоса-Хиберт 13:00 Диана Шнайдер (Россия)

    Диана Шнайдер (Россия)

  • Рим. Женщины
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    Бадоса

    Паула второй раз в сезоне выиграла два матча подряд. Первый такой случай был еще в январе, когда она дошла до третьего круга на Открытом чемпионата Австралии.

    С тех пор она постоянно пыталась набрать форму и разбиралась с проблемами в личной жизни.

    Так совпало, что Бадоса провела свои лучшие матчи вскоре после расставания с греком Стефаносом Циципасом.

    На турнире в Риме бывшая вторая ракетка мира начала с уверенной победы над Миррой Андреевой — 6:2, 6:3.

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    Во втором круге Бадоса одержала волевую победу над американкой Эммой Наварро — 1:6, 6:4, 6:2.

    Шнайдер

    Диана тем временем впервые в сезоне выиграла два матча подряд на грунте на уровне основной сетки.

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    • При этом российская теннисистка пока не проиграла ни сета. Более того, она до сих пор отдала в общей сложности лишь девять геймов.

    В первом матче Шнайдер выиграла у бельгийки Грет Миннен (6:2, 6:3), а во втором — разгромила Людмилу Самсонову (6:1, 6:3).

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    В матче против Самсоновой 20 летней теннисистке очень помогла слабая игра соперницы на подаче. На втором мяче Людмила взяла лишь 26 процентов очков.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бадосу в этом матче можно поставить за 1.61, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.32.

    Прогноз: в конце января Диана обыграла Паулу на турнире в Хуахине, но через несколько месяцев испанка взяла реванш в Штутгарте.

    Скорее всего, Шнайдер снова проиграет Бадоса, которая с недавних пор снова полностью сконцентрирована только на теннисе.

    Рекомендуемая ставка: победа Бадосы с форой по геймам (-2,5) за 1.88.

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    Бадоса — Шнайдер. Россиянка Диана Шнайдер сыграет против испанки Паулы Бадосы в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Бадоса — Шнайдер с коэффициентом 1.88.
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