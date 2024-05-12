Россиянка Диана Шнайдер сыграет против испанки Паулы Бадосы в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Бадоса — Шнайдер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Бадоса

Паула второй раз в сезоне выиграла два матча подряд. Первый такой случай был еще в январе, когда она дошла до третьего круга на Открытом чемпионата Австралии.

С тех пор она постоянно пыталась набрать форму и разбиралась с проблемами в личной жизни.

Так совпало, что Бадоса провела свои лучшие матчи вскоре после расставания с греком Стефаносом Циципасом.

На турнире в Риме бывшая вторая ракетка мира начала с уверенной победы над Миррой Андреевой — 6:2, 6:3.

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Во втором круге Бадоса одержала волевую победу над американкой Эммой Наварро — 1:6, 6:4, 6:2.

Шнайдер

Диана тем временем впервые в сезоне выиграла два матча подряд на грунте на уровне основной сетки.

При этом российская теннисистка пока не проиграла ни сета. Более того, она до сих пор отдала в общей сложности лишь девять геймов.

В первом матче Шнайдер выиграла у бельгийки Грет Миннен (6:2, 6:3), а во втором — разгромила Людмилу Самсонову (6:1, 6:3).

В матче против Самсоновой 20 летней теннисистке очень помогла слабая игра соперницы на подаче. На втором мяче Людмила взяла лишь 26 процентов очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бадосу в этом матче можно поставить за 1.61, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.32.

Прогноз: в конце января Диана обыграла Паулу на турнире в Хуахине, но через несколько месяцев испанка взяла реванш в Штутгарте.

Скорее всего, Шнайдер снова проиграет Бадоса, которая с недавних пор снова полностью сконцентрирована только на теннисе.

Рекомендуемая ставка: победа Бадосы с форой по геймам (-2,5) за 1.88.