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    «Денвер» сократит отставание в серии?

    «Миннесота» — «Денвер». Ставка (к. 2.56) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 11 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Денвер»
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    «Денвер»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Таргет Центре» 11 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Миннесота» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 11 Мая 2024 года

    Миннесота

  • НБА. Плей-офф
    •  Миннесота 04:30 Денвер

    Денвер

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Миннесота»

    Турнирное положение: По шести сыгранным матчам в нынешнем плей-офф именно «Миннесота» выглядит самым явным претендентом на выход в финал от Запада.

    Последние матчи: «Тимбервулвз» играючи разбирается с «Денвером» в серии, где команда Финча изначально была глубоким андердогом.

    Травмированные игроки: К травмированному Кларку добавился Руди Гобер, который не примет участие в третьем матче серии не из-за травмы, а по личным причинам.

    Общий тонус клуба: Серия переехала в Миннеаполис, но все равно нет уверенности, что хозяева паркета смогут закончить серию в четырех матчах.

    «Денвер»

    Турнирное положение: Перед стартом второй серии плей-офф «Денвер» выглядел однозначным фаворитом противостояния, но почти все пошло не так с самого начала серии против «Тимбервулвз».

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Во второй игре серии «Наггетс» были просто уничтожены Эдвардсом. Он был эффективен в защите против Йокича, а у чужого кольца чувствовал себя, как рыба в воде.

    Травмированные игроки: Гиллеспи и Чанчар продолжают лечиться, но к ним вполне могут присоединиться Джексон, Колдуэл-Поуп и Мюррей. Потеря последнего поставит крест на перспективах «Наггетс» сохранить звание чемпиона.

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    Общий тонус клуба: На выезде нужно будет творить что-то невероятное. Победить можно будет только при условии, если Мюррею смогут убрать боли в икроножной мышце.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» не проигрывает шесть матчей подряд

    • «Денвер» выиграл только один матч у «Миннесоты» за четыре последних встречи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.55, а на победу «Денвера» — 2.56.

    Прогноз: Гости сделают все возможное, чтобы сократить отставание в серии

    Альтернативный прогноз: Результативной игры не получится

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.56.

    Альтернативная ставка: ТМ 201 с коэффициентом 2.12.

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    «Миннесота» — «Денвер». В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Таргет Центре» 11 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Денвер» с коэффициентом 2.56.
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