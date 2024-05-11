Миннесота
Денвер
«Миннесота»
Турнирное положение: По шести сыгранным матчам в нынешнем плей-офф именно «Миннесота» выглядит самым явным претендентом на выход в финал от Запада.
Последние матчи: «Тимбервулвз» играючи разбирается с «Денвером» в серии, где команда Финча изначально была глубоким андердогом.
Травмированные игроки: К травмированному Кларку добавился Руди Гобер, который не примет участие в третьем матче серии не из-за травмы, а по личным причинам.
Общий тонус клуба: Серия переехала в Миннеаполис, но все равно нет уверенности, что хозяева паркета смогут закончить серию в четырех матчах.
«Денвер»
Турнирное положение: Перед стартом второй серии плей-офф «Денвер» выглядел однозначным фаворитом противостояния, но почти все пошло не так с самого начала серии против «Тимбервулвз».
Последние матчи: Во второй игре серии «Наггетс» были просто уничтожены Эдвардсом. Он был эффективен в защите против Йокича, а у чужого кольца чувствовал себя, как рыба в воде.
Травмированные игроки: Гиллеспи и Чанчар продолжают лечиться, но к ним вполне могут присоединиться Джексон, Колдуэл-Поуп и Мюррей. Потеря последнего поставит крест на перспективах «Наггетс» сохранить звание чемпиона.
Общий тонус клуба: На выезде нужно будет творить что-то невероятное. Победить можно будет только при условии, если Мюррею смогут убрать боли в икроножной мышце.
Статистика для ставок
- «Миннесота» не проигрывает шесть матчей подряд
- «Денвер» выиграл только один матч у «Миннесоты» за четыре последних встречи
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.55, а на победу «Денвера» — 2.56.
Прогноз: Гости сделают все возможное, чтобы сократить отставание в серии
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Альтернативный прогноз: Результативной игры не получится
Ставка: П2 с коэффициентом 2.56.
Альтернативная ставка: ТМ 201 с коэффициентом 2.12.