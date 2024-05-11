Испанец Рафаэль Надаль сыграет против поляка Хуберта Хуркача во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 13:00 мск. Хуркач — Надаль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хуркач

Хуберт на всех предыдущих грунтовых турнирах этой весной выигрывал не менее двух матчей.

Более того, в начале апреля польский теннисист взял титул в португальском Эшториле.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Хуркач выиграл у Джека Дрейпера и Роберто Баутисты-Агута, после чего уступил Касперу Рууду.

В Мадриде девятая ракетка мира снова выиграл у Дрейпера и одержал победу над Даниэлем Альтмайером.

Все прогнозы на теннис

Дальше было поражение от Тейлора Фрица, который шикарно играл на своей подаче и воспользовался немногочисленными ошибками соперника.

Надаль

Рафа тем временем начал турнир с волевой победы над Зизу Бергсом — 4:6, 6:3, 6:4.

Вопреки ожиданиям, матч против 108-й ракетки мира получился очень сложным. Но при этом важно отметить, что грунтовый король снова готов к марафонам — эта игра продолжалась почти три часа.

Вот что Надаль сказал о своей победе над бельгийцем: «Я провел не самый лучший свой матч. На тренировках я точно играл лучше, чем сегодня. Но я нашел способ победить. Это очень важно на старте турнира.

Стабильности пока нет, но я считаю, что могу играть гораздо лучше, чем сегодня, и надеюсь, что в следующем круге так и будет».

На «Мастерсе» в Мадриде Надаль разгромил Дарвина Бланча и обыграл Алекса Де Минора и Педро Качина.

Сейчас самое главное, что Рафа наконец-то не боится продолжительных матчей. Чем ближе «Ролан Гаррос», тем меньше сомнений в том, что он все-таки вернется на свой прежний уровень.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.80, победу Надаля букмекеры предлагают за 2.02.

Прогноз: главной проблемой Рафы будет подача поляка. Но при этом очевидно, что грунтовый король будет наказывать соперника за любую ошибку, а Хуби, как известно, не очень хорош в игре на приеме — обратные брейки ему даются с большим трудом.

Несмотря на все опасения, считаем, что Надаль обыграет Хуркача.

Рекомендуемая ставка: победа Надаля за 2.02.