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    Сможет ли Касаткина обыграть Осаку?

    Касаткина — Осака. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Риме 11 мая 2024 года

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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против японки Наоми Осаки в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 14:00 мск. Касаткина — Осака: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 11 Мая 2024 года

    Дарья Касаткина

  • Россия
    •  Дарья Касаткина 14:00 Наоми Осака

    Наоми Осака

  • Япония
    •

    Касаткина

    Дарья в первом матче выиграла у немки Татьяны Марии — 7:5, 6:1.

    В первом сете россиянка отдала три гейма на подаче, но при этом сделала четыре брейка. Во второй партии соперница почти не сопротивлялась.

    На турнире в Мадриде Касаткина совершила мощный камбэк в матче против Кристины Букши (отыгралась со счета 5:7, 2:5) и одержала победу над Анастасией Павлюченковой (7:6, 7:5), после чего проиграла Юлии Путинцевой.

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    Но пока что лучшим результатом Касаткиной на грунте в этом году остается выход в финал в Чарльстоне. В решающем матче 11-я ракетка мира уступила американке Даниэль Коллинз (2:6, 1:6).

    Осака

    Наоми тем временем впервые с 2019 года выиграла два подряд матча на грунте...Да, она была первой ракеткой мира, но только благодаря классным результатам на харде.

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    • В первом матче на этой неделе японская теннисистка выиграла у француженки Клары Бюрель — 7:6, 6:1.

    После этого Осака одержала разгромную победу над украинкой Мартой Костюк — 6:3, 6:2.

    Примечательно, что Наоми первый раз в карьере обыграла соперницу из топ-20 на грунте.

    На недавнем турнире в Мадриде Осака в первом круге выиграла у бельгийки Грет Миннен, после чего уступила Людмиле Самсоновой (2:6, 6:4, 5:7).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 1.74, победу Осаки букмекеры предлагают за 2.10.

    Прогноз: несмотря на то, что японка даже в самые успешные годы карьеры редко и не очень удачно играла на грунте, есть подозрение, что у Дарьи в предстоящем матче будут проблемы.

    Осака здорово провела недавние матчи, и нет никаких оснований утверждать, что она не в состоянии справиться с первой ракеткой России.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.

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    Касаткина — Осака. Россиянка Дарья Касаткина сыграет против японки Наоми Осаки в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 14:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Касаткина — Осака с коэффициентом 1.88.
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