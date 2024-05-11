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    «Эдмонтон» не позволит «Кэнакс» оторваться вперед?

    «Ванкувер» — «Эдмонтон». Ставка (к. 2.37), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 11 мая 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Ванкувер Кэнакс Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Эдмонтон»
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    «Эдмонтон»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 11 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 11 Мая 2024 года

    Ванкувер

  • Кубок Стэнли
    •  Ванкувер 05:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
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    «Ванкувер»

    Турнирное положение: На протяжении всего регулярного сезона «Ванкувер» не уставал удивлять поклонников хоккея. Продолжил он это делать и в плей-офф.

    Последние матчи: Первый матч серии против «Ойлерз» был полон драматургии. Сначала хозяева уступали со счетом 1:4, но затем смогли забросить четыре шайбы подряд и вырвать победу в первом матче серии.

    Травмированные игроки: Токкет по-прежнему не может рассчитывать на Демко и Пулмана, хотя они сейчас очень бы пригодились.

    Общий тонус клуба: Пока что не совсем понятно, насколько серьезно травмирован Кейси Десмит, но и в его отсутствии клуб точно не провалится в серии с «Эдмонтоном».

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: После серии против калифорнийского клуба «Эдмонтон» подходил к противостоянию с «Кэнакс» в отличном расположении духа, но повести в серии все же не смог.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: У коллектива Ноблоха были отличные шансы довести матч до победного конца, но форы в три шайбы не хватило (4:1).

    Травмированные игроки: Сейчас канадскому клубу не может помочь только Хенрик, который залечивает травму верхней части тела.

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    Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что «Ойлерз» постарается приложить максимум усилий, чтобы сравнять счет в серии. Тем более ресурсы у коллектива из Альберты для этого присутствуют.

    Статистика для ставок

    • «Эдмонтон» не может выиграть у «касаток» уже шесть матчей подряд

    • За шесть последних матчей между этими клубами не забрасывалось менее четырёх шайб за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.65, на ничью — 4.63, на гостей — 2.37.

    Прогноз: Гости вполне могут сравнят счет в серии

    Альтернативный прогноз: Результативный хоккей в предстоящей игре нам вряд ли удастся созерцать

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.37.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.71.

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    «Ванкувер» — «Эдмонтон». В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 11 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Ванкувер» — «Эдмонтон» с коэффициентом 2.37.
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