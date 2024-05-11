Ванкувер
Эдмонтон
«Ванкувер»
Турнирное положение: На протяжении всего регулярного сезона «Ванкувер» не уставал удивлять поклонников хоккея. Продолжил он это делать и в плей-офф.
Последние матчи: Первый матч серии против «Ойлерз» был полон драматургии. Сначала хозяева уступали со счетом 1:4, но затем смогли забросить четыре шайбы подряд и вырвать победу в первом матче серии.
Травмированные игроки: Токкет по-прежнему не может рассчитывать на Демко и Пулмана, хотя они сейчас очень бы пригодились.
Общий тонус клуба: Пока что не совсем понятно, насколько серьезно травмирован Кейси Десмит, но и в его отсутствии клуб точно не провалится в серии с «Эдмонтоном».
«Эдмонтон»
Турнирное положение: После серии против калифорнийского клуба «Эдмонтон» подходил к противостоянию с «Кэнакс» в отличном расположении духа, но повести в серии все же не смог.
Последние матчи: У коллектива Ноблоха были отличные шансы довести матч до победного конца, но форы в три шайбы не хватило (4:1).
Травмированные игроки: Сейчас канадскому клубу не может помочь только Хенрик, который залечивает травму верхней части тела.
Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что «Ойлерз» постарается приложить максимум усилий, чтобы сравнять счет в серии. Тем более ресурсы у коллектива из Альберты для этого присутствуют.
Статистика для ставок
- «Эдмонтон» не может выиграть у «касаток» уже шесть матчей подряд
- За шесть последних матчей между этими клубами не забрасывалось менее четырёх шайб за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.65, на ничью — 4.63, на гостей — 2.37.
Прогноз: Гости вполне могут сравнят счет в серии
- 2.53Чехия — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 2.32Швеция — США: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 2.02Франция — Казахстан: прогноз и ставкаЗавтра в 13:20
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Альтернативный прогноз: Результативный хоккей в предстоящей игре нам вряд ли удастся созерцать
Ставка: П2 с коэффициентом 2.37.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.71.