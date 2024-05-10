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    Судья матча «Реал» — «Бавария» отстранен от судейства

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    Польский судья Шимон Марциняк, работавший на ответной игре мадридского «Реала» и «Баварии» (2:1) временно отстранен от работы.

    Шимон Марчиняк
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    Шимон Марчиняк

    Он должен был судить матч открытия чемпионата Европы 2024 между Германией и Шотландией 14 июня.

    Как сообщает сообщает Daily Mail со ссылкой на Przeglad Sportowy, УЕФА начал расследование эпизода на последних минутах полуфинальной встречи, когда после длинной передачи Йозуа Киммиха защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поразил ворота мадридского клуба.

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    • Там Марциняк зафиксировал офсайд, не дождавшись окончания атаки. В итоге гол «Баварии» не был засчитан, который мог вывести ее в дополнительное время.

    Шимон Марциняк — один из лучших арбитров Европы, он судил финал Евро-2022 между Арегнтиной и Францией.

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