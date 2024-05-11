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    «Ман Сити» снова обыграет «Фулхэм» благодаря хет-трику Холанна?

    «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 3.09) и прогноз на чемпионат Англии 11 мая 2024 года

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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Фулхэма» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 мая, начало — в 14:30 мск. «Фулхэм» — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Мая 2024 года

    Фулхэм

  • Лондон
    •  Фулхэм 14:30 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
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    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Фулхэм» занимает 13-е место в таблице АПЛ, набрав 44 очка в 36 матчах.

    Последние матчи: в конце апреля «дачники» сыграли на своем поле вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), который ранее на этой неделе разнес «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0.

    Фулхэм — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

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    В прошлом туре «Фулхэм» поделил очки с «Брентфордом» — 0:0.

    Не сыграют: все основные игроки готовы принять участие в предстоящем матче.

    Состояние команды: как ни странно, «Фулхэму» удалось пройти дистанцию без серьезных спадов. Было много разных моментов, в том числе не самых позитивных, но у болельщиков почти все время была уверенность в том, что команда останется в АПЛ.

    Главным героем «Фулхэма» можно назвать тренера Марку Силву. Именно благодаря португальцу лондонский клуб и в следующем сезоне будет играть в элитном дивизионе.

    Все прогнозы на АПЛ

    Просто напомним, что «Фулхэм» в этой кампании обыгрывал «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Две победы над «Вест Хэмом» тоже не стоит недооценивать, как и ничью с «Арсеналом» в начале сезона.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Манчестер Сити» находится на второй строчке, имея в своем активе 82 очка после 35 матчей.

    «Горожане» отстают от «Арсенала» на одно очко, но при этом у них есть еще игра в запасе.

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  • 01/05/2024

    • Последние матчи: в прошлом туре «Манчестер Сити» разгромил на своем поле «Вулверхэмптон» (5:1). Главным героем стал Эрлинг Холанн оформивший покер.

    Перед этим «горожане» выиграли у «Брайтона» и «Ноттингем Форест».

    Не сыграют: в предстоящем матче главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола сможет рассчитывать на всех игроков.

    Состояние команды: вся Европа с огромным интересом следит за чемпионской гонкой в АПЛ — сможет ли «Арсенал» отобрать титул у «Ман Сити»? Не сможет.

    Команда Гвардиолы, как и в предыдущие годы, мощно проводит заключительную часть сезона. Ни для кого не секрет, что многим уже надоели успехи «Сити», но что поделать, если они действительно лучше. Интрига в данном случае почти отсутствует.

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    Гвардиоле каким-то образом каждый раз удается подготовить команду таким образом, чтобы она демонстрировала свой лучший футбол именно весной. Ну и в плане выносливости «Сити» просто не равных.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Сити» выиграл шесть предыдущих матчей в АПЛ с общим счетом 24:5

    • «Манчестер Сити» выиграл восемь из девяти предыдущих матчей в АПЛ на выезде

    • «Манчестер Сити» выиграл все 15 последних матчей против «Фулхэма»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Фулхэм» в этом матче можно поставить за 11.75, ничью букмекеры предлагают за 6.90, а победу «Манчестер Сити» — за 1.23.

    Прогноз: в первом круге «Ман Сити» разбил «Фулхэм» со счетом 5:1. Что-то подобное будет и в предстоящем матче. Почти ни у кого нет шансов хотя бы не проиграть нынешнему «Ман Сити», у которого есть целая неделя для подготовки к матчу.

    Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2,0) за 1.93.

    Прогноз: Эрлинга Холанна в последнее время только критиковали, но в недавней игре с «Вулверхэмптоном» норвежец показал, что некоторые все-таки перегибают со своими выводами.

    В первом круге Холанн трижды поразил ворота «Фулхэма». Скорее всего, он станет серьезной проблемой для обороны «дачников».

    Ставка: тотал забитых мячей Холанна больше 1,5 за 3.09.

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    «Фулхэм» — «Манчестер Сити». «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Фулхэма» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 мая, начало — в 14:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.93.
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