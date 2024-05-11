«Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Фулхэма» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 мая, начало — в 14:30 мск. «Фулхэм» — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» занимает 13-е место в таблице АПЛ, набрав 44 очка в 36 матчах.

Последние матчи: в конце апреля «дачники» сыграли на своем поле вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), который ранее на этой неделе разнес «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0.

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В прошлом туре «Фулхэм» поделил очки с «Брентфордом» — 0:0.

Не сыграют: все основные игроки готовы принять участие в предстоящем матче.

Состояние команды: как ни странно, «Фулхэму» удалось пройти дистанцию без серьезных спадов. Было много разных моментов, в том числе не самых позитивных, но у болельщиков почти все время была уверенность в том, что команда останется в АПЛ.

Главным героем «Фулхэма» можно назвать тренера Марку Силву. Именно благодаря португальцу лондонский клуб и в следующем сезоне будет играть в элитном дивизионе.

Все прогнозы на АПЛ

Просто напомним, что «Фулхэм» в этой кампании обыгрывал «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Две победы над «Вест Хэмом» тоже не стоит недооценивать, как и ничью с «Арсеналом» в начале сезона.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» находится на второй строчке, имея в своем активе 82 очка после 35 матчей.

«Горожане» отстают от «Арсенала» на одно очко, но при этом у них есть еще игра в запасе.

Последние матчи: в прошлом туре «Манчестер Сити» разгромил на своем поле «Вулверхэмптон» (5:1). Главным героем стал Эрлинг Холанн оформивший покер.

Перед этим «горожане» выиграли у «Брайтона» и «Ноттингем Форест».

Не сыграют: в предстоящем матче главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола сможет рассчитывать на всех игроков.

Состояние команды: вся Европа с огромным интересом следит за чемпионской гонкой в АПЛ — сможет ли «Арсенал» отобрать титул у «Ман Сити»? Не сможет.

Команда Гвардиолы, как и в предыдущие годы, мощно проводит заключительную часть сезона. Ни для кого не секрет, что многим уже надоели успехи «Сити», но что поделать, если они действительно лучше. Интрига в данном случае почти отсутствует.

Гвардиоле каким-то образом каждый раз удается подготовить команду таким образом, чтобы она демонстрировала свой лучший футбол именно весной. Ну и в плане выносливости «Сити» просто не равных.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» выиграл шесть предыдущих матчей в АПЛ с общим счетом 24:5

«Манчестер Сити» выиграл восемь из девяти предыдущих матчей в АПЛ на выезде

«Манчестер Сити» выиграл все 15 последних матчей против «Фулхэма»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Фулхэм» в этом матче можно поставить за 11.75, ничью букмекеры предлагают за 6.90, а победу «Манчестер Сити» — за 1.23.

Прогноз: в первом круге «Ман Сити» разбил «Фулхэм» со счетом 5:1. Что-то подобное будет и в предстоящем матче. Почти ни у кого нет шансов хотя бы не проиграть нынешнему «Ман Сити», у которого есть целая неделя для подготовки к матчу.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2,0) за 1.93.

Прогноз: Эрлинга Холанна в последнее время только критиковали, но в недавней игре с «Вулверхэмптоном» норвежец показал, что некоторые все-таки перегибают со своими выводами.

В первом круге Холанн трижды поразил ворота «Фулхэма». Скорее всего, он станет серьезной проблемой для обороны «дачников».

Ставка: тотал забитых мячей Холанна больше 1,5 за 3.09.