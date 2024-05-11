Ига Свёнтек
Юлия Путинцева
Свентек
Ига в первом матче спокойно выиграла у Бернарды Перы — 6:0, 6:2.
Как и ожидалось, для польской теннисистки это была всего лишь разминка, комментировать тут особо нечего.
На недавнем «тысячнике» в Мадриде, где она взяла титул, Свентек в первых трех матчах отдала соперницам в общей сложности лишь восемь геймов.
В прошлом году Свентек дошла в Риме только до четвертьфинала, но в 2021-м и 2022-м она стала победительницей «тысячника» в Вечном городе.
Путинцева
Юлия тем временем начала турнир с двух уверенных побед, тем самым подтвердив, что она находится в шикарной форме.
В предыдущем раунде Путинцева выиграла у бывшей третьей ракетки мира Слоан Стивенс — 6:3, 6:2.
Представительница Казахстана в дебюте матча сразу же отдала гейм на своей подаче, но после этого больше не допускала подобных ошибок.
В первом матче Путинцева одержала победу над итальянкой Мартиной Тревизан — 6:3, 6:4.
На недавнем турнире в Мадриде 29-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала, где была очень близка к победе над Еленой Рыбакиной.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Путинцеву в этом матче букмекеры предлагают поставить за 14.50, тогда как на победу Свентек коэффициент ниже 1.10.
Прогноз: в марте Ига разгромила одну из самых эмоциональных теннисисток со счетом 6:1, 6:2.
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В том матче Путинцева пыталась вывести польскую теннисистку на эмоции, в том числе нелепой подачей с руки, но первая ракетка мира вообще никак не реагировала на эти шалости.
Очевидно, что в предстоящем матче Путинцева тоже не удивит соперницу, несмотря на то, что она дейстительно в отличной форме.
Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-7,5) за 1.95.