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    Свентек на этот раз не сможет разгромить Путинцеву?

    Свентек — Путинцева. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Риме 11 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Путинцева
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против представительницы Казахстана в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Свентек — Путинцева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 11 Мая 2024 года

    Ига Свёнтек

  • Польша
    •  Ига Свёнтек 12:00 Юлия Путинцева

    Юлия Путинцева

  • Казахстан
    •

    Свентек

    Ига в первом матче спокойно выиграла у Бернарды Перы — 6:0, 6:2.

    Как и ожидалось, для польской теннисистки это была всего лишь разминка, комментировать тут особо нечего.

    На недавнем «тысячнике» в Мадриде, где она взяла титул, Свентек в первых трех матчах отдала соперницам в общей сложности лишь восемь геймов.

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    В прошлом году Свентек дошла в Риме только до четвертьфинала, но в 2021-м и 2022-м она стала победительницей «тысячника» в Вечном городе.

    Путинцева

    Юлия тем временем начала турнир с двух уверенных побед, тем самым подтвердив, что она находится в шикарной форме.

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    • В предыдущем раунде Путинцева выиграла у бывшей третьей ракетки мира Слоан Стивенс — 6:3, 6:2.

    Представительница Казахстана в дебюте матча сразу же отдала гейм на своей подаче, но после этого больше не допускала подобных ошибок.

    В первом матче Путинцева одержала победу над итальянкой Мартиной Тревизан — 6:3, 6:4.

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    На недавнем турнире в Мадриде 29-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала, где была очень близка к победе над Еленой Рыбакиной.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Путинцеву в этом матче букмекеры предлагают поставить за 14.50, тогда как на победу Свентек коэффициент ниже 1.10.

    Прогноз: в марте Ига разгромила одну из самых эмоциональных теннисисток со счетом 6:1, 6:2.

    В том матче Путинцева пыталась вывести польскую теннисистку на эмоции, в том числе нелепой подачей с руки, но первая ракетка мира вообще никак не реагировала на эти шалости.

    Очевидно, что в предстоящем матче Путинцева тоже не удивит соперницу, несмотря на то, что она дейстительно в отличной форме.

    Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-7,5) за 1.95.

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    Свентек — Путинцева. Полька Ига Свентек сыграет против представительницы Казахстана в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Свентек — Путинцева с коэффициентом 1.95.
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