В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Франция будет принимать Казахстан. Игра пройдет на «Остравар Арене» 11 мая. Начало встречи — в 13:20 мск. Франция — Казахстан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Франция

Турнирное положение: Год назад от сборной Франции ожидали куда большего, нежели четыре очка за семь матчей. Французы провели один из слабейших чемпионатов мира в 21 веке.

Последние матчи: Год спустя в европейской команде появились новые имена, которые будут делать все возможное, чтобы доказать свою нужность Фелипе Бозону, которого не отправили в отставку после прошлогоднего провала.

Травмированные игроки: У французов нет никаких проблем с травмированными игроками, поэтому в первом матче по календарю будут играть сильнейшие.

Общий тонус клуба: С казахами будет тяжело, поскольку коллектив у Мамбеталиева вязкий и хорошо знает, как останавливать соперника на подступах к собственной синей линии.

Казахстан

Турнирное положение: На предыдущем мировом первенстве сборная Казахстана осталась в элитном дивизионе только благодаря везению и наличию в группе крайне слабой Словении.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Последние матчи: Командой продолжает руководить Мамбеталиев, и оценку его работы по товарищеским матчам вполне можно определить, как удовлетворительную (девять шайб за два поединка)

Травмированные игроки: Все игроки казахстанской команды готовы идти в бой и точно не будут статистами в поединке против не самых сильных сборных коллективов.

Общий тонус клуба: Есть определённые опасения за канадскую команду, но стойкость духа по нынешней серии она демонстрировала уже неоднократно.

Статистика для ставок

Два последних матча между этими командами остались за французами

Сборная Казахстана оформила девять шайб в ворота соперников в двух товарищеских матчах пред стартом чемпионата мира

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.10, на гостей — 2.63.

Прогноз: Про результативный хоккей в этом матче можно забыть

Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут добраться до овертайма

Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.02.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.