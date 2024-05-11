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    Сборная Казахстана одолеет крепких европейцев?

    Франция — Казахстан. Ставка (к. 2.02) и прогноз на матч чемпионата мира, 11 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Франция — Казахстан
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    Казахстан
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Франция будет принимать Казахстан. Игра пройдет на «Остравар Арене» 11 мая. Начало встречи — в 13:20 мск. Франция — Казахстан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Франция

    Турнирное положение: Год назад от сборной Франции ожидали куда большего, нежели четыре очка за семь матчей. Французы провели один из слабейших чемпионатов мира в 21 веке.

    Последние матчи: Год спустя в европейской команде появились новые имена, которые будут делать все возможное, чтобы доказать свою нужность Фелипе Бозону, которого не отправили в отставку после прошлогоднего провала.

    Травмированные игроки: У французов нет никаких проблем с травмированными игроками, поэтому в первом матче по календарю будут играть сильнейшие.

    Общий тонус клуба: С казахами будет тяжело, поскольку коллектив у Мамбеталиева вязкий и хорошо знает, как останавливать соперника на подступах к собственной синей линии.

    Казахстан

    Турнирное положение: На предыдущем мировом первенстве сборная Казахстана осталась в элитном дивизионе только благодаря везению и наличию в группе крайне слабой Словении.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: Командой продолжает руководить Мамбеталиев, и оценку его работы по товарищеским матчам вполне можно определить, как удовлетворительную (девять шайб за два поединка)

    Травмированные игроки: Все игроки казахстанской команды готовы идти в бой и точно не будут статистами в поединке против не самых сильных сборных коллективов.

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    Общий тонус клуба: Есть определённые опасения за канадскую команду, но стойкость духа по нынешней серии она демонстрировала уже неоднократно.

    Статистика для ставок

    • Два последних матча между этими командами остались за французами

    • Сборная Казахстана оформила девять шайб в ворота соперников в двух товарищеских матчах пред стартом чемпионата мира

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.10, на гостей — 2.63.

    Прогноз: Про результативный хоккей в этом матче можно забыть

    Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут добраться до овертайма

    Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.02.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.

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    Франция — Казахстан. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Франция будет принимать Казахстан. Игра пройдет на «Остравар Арене» 11 мая. Начало встречи — в 13:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Франция — Казахстан с коэффициентом 2.02.
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