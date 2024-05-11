Франция
Турнирное положение: Год назад от сборной Франции ожидали куда большего, нежели четыре очка за семь матчей. Французы провели один из слабейших чемпионатов мира в 21 веке.
Последние матчи: Год спустя в европейской команде появились новые имена, которые будут делать все возможное, чтобы доказать свою нужность Фелипе Бозону, которого не отправили в отставку после прошлогоднего провала.
Травмированные игроки: У французов нет никаких проблем с травмированными игроками, поэтому в первом матче по календарю будут играть сильнейшие.
Общий тонус клуба: С казахами будет тяжело, поскольку коллектив у Мамбеталиева вязкий и хорошо знает, как останавливать соперника на подступах к собственной синей линии.
Казахстан
Турнирное положение: На предыдущем мировом первенстве сборная Казахстана осталась в элитном дивизионе только благодаря везению и наличию в группе крайне слабой Словении.
Последние матчи: Командой продолжает руководить Мамбеталиев, и оценку его работы по товарищеским матчам вполне можно определить, как удовлетворительную (девять шайб за два поединка)
Травмированные игроки: Все игроки казахстанской команды готовы идти в бой и точно не будут статистами в поединке против не самых сильных сборных коллективов.
Общий тонус клуба: Есть определённые опасения за канадскую команду, но стойкость духа по нынешней серии она демонстрировала уже неоднократно.
Статистика для ставок
- Два последних матча между этими командами остались за французами
- Сборная Казахстана оформила девять шайб в ворота соперников в двух товарищеских матчах пред стартом чемпионата мира
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.10, на гостей — 2.63.
Прогноз: Про результативный хоккей в этом матче можно забыть
- 2.32Швеция — США: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 2.53Чехия — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 2.20Великобритания — Канада: прогноз и ставкаЗавтра в 13:20
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Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут добраться до овертайма
Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.02.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.