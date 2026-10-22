прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.81

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «Юнайтед-центре» 24 октября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.

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«Чикаго»

Турнирное положение: «Чикаго» после девяти матчей имеет в активе 6 очков и занимает 13-ю строчку Западной конференции. От зоны плей-офф «Блэкхокс» отстают на 5 зачетных баллов.

Последние матчи: В первой половине октября «Чикаго» потерпел два поражения подряд — в гостях у «Айлендерс» (1:4) и дома от «Каролины» (2:5). Прервать серию удалось в следующей домашней встрече с «Питтсбургом» (5:3).

В дальнейшем команда Джеффа Блэшилла справилась с «Виннипегом» (4:3, ОТ), однако продолжилась домашняя серия крупным поражением от «Далласа» (0:4).

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Не сыграют: Райан Эллис, Эндрю Манджапане, Боуэн Байрам.

Состояние команды: Обновленный состав «Чикаго» еще далек от реализации своих возможностей. Особенно заметно команда Блэшилла уступает соперникам в организации игры без шайбы.

В девяти встречах коллектив из Иллинойса пропустил 36 голов, что является худшим показателем среди претендентов на топ-8 в Западной конференции. В пяти последних матчах «Блэкхокс» получали в свои ворота три шайбы и более.

«Монреаль»

Турнирное положение: В девяти встречах «Монреаль» заработал 10 очков, с которыми идет 11-м на Востоке. Канадцы уступают «Нью-Джерси» и «Вашингтону» по дополнительным показателям, а от кубковой восьмерки их отделяет 1 турнирный пункт.

Последние матчи: В двух домашних встречах подряд неделями ранее «Монреаль» обыграл по буллитам «Детройт» (1:0) и «Баффало» (4:3). Однако в гостях у «Вашингтона» канадцы потерпели поражение (4:5).

Вернувшись домой, команда Мартена Сан-Луи вновь взяла верх над «Баффало» (4:3, ОТ). В следующем матче «Монреаль» принимал «Сан-Хосе», которому уступил в овертайме (3:4, ОТ).

Не сыграют: Иван Демидов, Самуэль Монтембо, Флориан Джекаи, Майкл Мэтсон.

Состояние команды: На фоне прошлогоднего прорыва требования к Монреалю ожидаемо выросли. Канадцы сохраняют остроту впереди, но слишком многое позволяют соперникам у своих ворот.

К текущему времени команда Сан-Луи чередует единичные успехи и провалы, а в последних четырех встречах представители Квебека неизменно пропускали три и более голов.

На что ставят в матче Чикаго — Монреаль Букмекерские коэффициенты на матч Чикаго — Монреаль: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Монреаль» победил в шести из восьми последних личных встреч

В 12 из последних 15 личных встреч было забито 5 и менее голов

«Монреаль» победил в трех из четырех последних матчей на льду «Чикаго»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Чикаго» оценивается букмекерами в 2.87, ничья — в 4.37, победа «Монреаля» — в 2.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.57, на тотал меньше 5.5 — за 2.25.

Прогноз: «Чикаго» по-прежнему допускает много свободы в собственной зоне, особенно когда соперники быстро двигают шайбу. «Монреаль» же предпочитает динамичный хоккей и отвечает большим количеством встречных атак, что располагает к результативной игре.

1.81 Тотал больше 6 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч Чикаго — Монреаль позволит вывести на карту выигрыш 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.81.

Прогноз: Молодая оборона «Чикаго» испытывает трудности с позиционным выбором и не всегда успевает перекрывать передачи. Нападающие «Монреаля» умеют пользоваться такими разрывами, а потому в Иллинойсе могут выйти на высокий уровень результативности.

1.72 Индивидуальный тотал «Монреаля» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч Чикаго — Монреаль принесёт чистый выигрыш 720₽, общая выплата — 1720₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Монреаля» больше 3 за 1.72.