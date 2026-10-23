«Драконы» не потеряют очки на льду аутсайдера?

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.83

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Шанхайских Драконов». Игра пройдет на «Лада-Арене» 23 октября. Начало встречи — в 18:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Лада»

Турнирное положение: «Лада» после 17 матчей имеет в активе 9 очков и занимает 10-е место в Западной конференции. От кубковой восьмерки тольяттинцы отстают на 8 зачетных баллов.

Последние матчи: Свой соревновательный путь после отставки Павла Зубова «Лада» начала с поражения от «Шанхайских Драконов» (0:5).

На Дальнем Востоке тольяттинцы уступили «Адмиралу» (3:4, ОТ) и «Амуру», а дома — впервые в истории КХЛ обыграли СКА (1:0). В последней встрече «Лада» не справилась с московским «Динамо» (1:2, бул.).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Артем Карпов, Никита Михайлов, Иван Романов.

Состояние команды: Межсезонная перестройка состава не помогла «Ладе» избежать провального старта.

Если же оценивать игру после тренерских изменений, то в целом тольяттинцы стали строже действовать без шайбы. В трех последних матчах команда Игоря Горбенко не пропускала больше одной шайбы, но и сама забила два гола в сумме.

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: В 16 матчах «Драконы» заработали 22 очка, с которыми закрепились на 6-й позиции Запада. По дополнительным показателям китайский коллектив уступает «Спартаку».

Последние матчи: После домашнего поражения от минского «Динамо» (2:3) «Шанхайские Драконы» не сумели справиться с «Трактором» (2:6), а затем уступили «Ак Барсу» в овертайме (2:3).

Однако в двух следующих выездных матчах «драконы» заметно прибавили в результативности. Сначала команда Митча Лава уверенно обыграла «Сочи» (5:2), а затем разгромила «Северсталь» (5:1).

Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: В плане игрового содержания «Шанхайские Драконы» заметно прибавили относительно прошлого сезона.

Команда Митча Лава доказала свою конкурентоспособность, хотя в октябрьском отрезке наметился небольшой спад. Накануне «Драконы» потерпели три поражения кряду, но сменили серию двумя победами, в рамках которых было забито 10 голов в сумме.

Статистика для ставок

«Шанхайские Драконы» победили «Ладу» в четырех из пяти матчей

В четырех из пяти личных встреч было забито 5 и менее голов

В двух последних личных встречах «Лада» забросила одну шайбу в сумме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 4.61, ничья — в 4.51, победа «Шанхайских Драконов» — в 1.69.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 5.5 — за 1.96.

Прогноз: «Лада» испытывает трудности с организацией атак и нередко уступает соперникам в скорости принятия решений. «Шанхай» выглядит интереснее в движении и при должной концентрации будет готов использовать уязвимость тольяттинской обороны.

1.83 «Шанхайские Драконы» победят с форой -1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Лада — Шанхайские Драконы принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: «Шанхайские Драконы» победят с форой -1 за 1.83.

Прогноз: Тольяттинцам тяжело выстраивать продолжительное давление в чужой зоне, особенно против команд, активно встречающих соперника в середине. «Шанхай» может лишить хозяев привычного пространства и заставить большую часть времени обороняться.

1.93 Индивидуальный тотал «Лады» меньше 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Лада — Шанхайские Драконы принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Лады» меньше 2 за 1.93.