В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Шанхайских Драконов». Игра пройдет на «Лада-Арене» 23 октября. Начало встречи — в 18:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
«Лада»
Турнирное положение: «Лада» после 17 матчей имеет в активе 9 очков и занимает 10-е место в Западной конференции. От кубковой восьмерки тольяттинцы отстают на 8 зачетных баллов.
Последние матчи: Свой соревновательный путь после отставки Павла Зубова «Лада» начала с поражения от «Шанхайских Драконов» (0:5).
На Дальнем Востоке тольяттинцы уступили «Адмиралу» (3:4, ОТ) и «Амуру», а дома — впервые в истории КХЛ обыграли СКА (1:0). В последней встрече «Лада» не справилась с московским «Динамо» (1:2, бул.).
Не сыграют: Артем Карпов, Никита Михайлов, Иван Романов.
Состояние команды: Межсезонная перестройка состава не помогла «Ладе» избежать провального старта.
Если же оценивать игру после тренерских изменений, то в целом тольяттинцы стали строже действовать без шайбы. В трех последних матчах команда Игоря Горбенко не пропускала больше одной шайбы, но и сама забила два гола в сумме.
«Шанхайские Драконы»
Турнирное положение: В 16 матчах «Драконы» заработали 22 очка, с которыми закрепились на 6-й позиции Запада. По дополнительным показателям китайский коллектив уступает «Спартаку».
Последние матчи: После домашнего поражения от минского «Динамо» (2:3) «Шанхайские Драконы» не сумели справиться с «Трактором» (2:6), а затем уступили «Ак Барсу» в овертайме (2:3).
Однако в двух следующих выездных матчах «драконы» заметно прибавили в результативности. Сначала команда Митча Лава уверенно обыграла «Сочи» (5:2), а затем разгромила «Северсталь» (5:1).
Не сыграют: Потери отсутствуют.
Состояние команды: В плане игрового содержания «Шанхайские Драконы» заметно прибавили относительно прошлого сезона.
Команда Митча Лава доказала свою конкурентоспособность, хотя в октябрьском отрезке наметился небольшой спад. Накануне «Драконы» потерпели три поражения кряду, но сменили серию двумя победами, в рамках которых было забито 10 голов в сумме.
Статистика для ставок
- «Шанхайские Драконы» победили «Ладу» в четырех из пяти матчей
- В четырех из пяти личных встреч было забито 5 и менее голов
- В двух последних личных встречах «Лада» забросила одну шайбу в сумме
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 4.61, ничья — в 4.51, победа «Шанхайских Драконов» — в 1.69.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 5.5 — за 1.96.
Прогноз: «Лада» испытывает трудности с организацией атак и нередко уступает соперникам в скорости принятия решений. «Шанхай» выглядит интереснее в движении и при должной концентрации будет готов использовать уязвимость тольяттинской обороны.
Ставка: «Шанхайские Драконы» победят с форой -1 за 1.83.
Прогноз: Тольяттинцам тяжело выстраивать продолжительное давление в чужой зоне, особенно против команд, активно встречающих соперника в середине. «Шанхай» может лишить хозяев привычного пространства и заставить большую часть времени обороняться.
Ставка: Индивидуальный тотал «Лады» меньше 2 за 1.93.