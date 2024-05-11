11 мая в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» Москва и «Краснодар». Начало игры — в 16:30 мск. «Спартак» — «Краснодар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: после 27 туров «Спартак» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 43 очками. Команда имеет лишь теоретические шансы включиться в борьбу за медали.

Последние матчи: в предыдущей игре «красно-белые» сыграли на выезде вничью с «Пари НН». Соперник закрылся и почти ничего не дал сделать у своих ворот, а «Спартаку» не хватало остроты и креативности в заключительной фазе.

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Ранее были победа над «Локомотивом» (3:2) и ничья с ЦСКА (0:0).

Все прогнозы на РПЛ

Не сыграют: Селихов и Бабич — травмированы.

Состояние команды: после назначения Владимира Слишковича команда немного изменилась, стала более компактной, он с ходу ввел в состав нескольких футболистов (Маслов, Чернов), другим изменил позиции на поле, и игра посвежела, но все равно имеются проблемы в атаке.

«Краснодар»

Турнирное положение: команда Мурада Мусева продолжает борьбу за золотые медали в таблице РПЛ, несмотря на все свои последние осечки. Сейчас она делит второе место с «Динамо» и на очко отстает от лидера «Зенита».

Последние матчи: в 27-м туре «Краснодар» сенсационно уступил на своем поле «Ахмату» (0:1). «Быки» имели заметное преимущество в матче, имели больше моментов, но так и не смогли поразить ворота соперника, зато сами допустили оплошность на последнем рубеже.

До этого был ничейный исход с «Крыльями Советов» (0:0) и победа дома над «Балтикой» (3:2).

Не сыграют: дисквалифицирован Хуниор Алонсо, травмирован Петров.

Состояние команды: главной проблемой «Краснодара» по-прежнему остается отсутствие духа победителей, команда постоянно теряет очки, где нельзя этого делать. Также пока «быкам» тяжело дается переход к более атакующей модели игры по сравнению с тем, что была при прежнем тренере Ивиче.

Статистика для ставок

В первом круге победил «Краснодар» (2:0)

Также команды встречались в этом году на групповом этапе Кубка России, и тогда они обменялись гостевыми победами

«Спартак» в трех последних матчах забил три мяча, причем в одном матче. «Краснодар» пропустил трижды

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Спартака» дают 2,50, а на «Краснодар» — 2,75, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,14, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,76.

Прогноз: объективно «Спартак» испытывает проблемы в атаке в последнее время, не помогла в этом и смена главного тренера. Соболев далек от лучшей формы, о Промесе можно забыть, а Угальде пока не адаптировался. «Краснодар» же стал гораздо строже играть сзади, проблема в предстоящей встрече может возникнуть только из-за отсутствия Хуниора Алонсо, но есть Арутюнян и Кайо, всегда готовые его подменить.

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» меньше 1,5 за 1,72.

Прогноз: более рисковые могут взять победу гостей. Если и сейчас команда потеряет очки, то о чемпионстве можно будет окончательно забыть.

Ставка: победа «Краснодара» за 2,75.