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    Оформит ли «Лас-Пальмас» спасение в элите?

    «Мальорка» — «Лас-Пальмас». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Примера, 11 мая 2024 года

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    Кириан Родригес
    11 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Лас-Пальмас». Начало игры — в 15:00 мск. «Мальорка» — «Лас-Пальмас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Мая 2024 года

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 15:00 Лас-Пальмас

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    «Мальорка»

    Турнирное положение: По итогам 34 матчей Ла Лиги «Мальорка» занимает 17-е место с 32 баллами и разницей мячей 27-40.

    Команда находится вне зоны вылета и на шесть очков опережает «опасную трясину», поэтому ее пребывание в элитном дивизионе все еще под вопросом.

    Мальорка — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле он уступил «Атлетико» — 0:1.

    Эта неудача стала для балеарцев четвертой в пяти последних поединках, которые пришлись на испанское первенство и Кубок страны.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах «Мальорка» ни разу не выиграла при четырех поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты подвергают риску место коллектива в элитном дивизионе Испании следующего сезона, поэтому ему важно набирать по максимуму очков.

    Мурики и Абдон Пратс — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с шестью голами.

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: По итогам 34 матчей Ла Лиги «Лас-Пальмас» занимает 14-ю позицию с 37 очками и разницей мячей 30-43.

    Команда за четыре тура до конца розыгрыша чемпионата Испании на 11 очков опережает зону вылета, поэтому победа в грядущем матче обеспечит ей место в элите на следующий сезон.

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    • Последние матчи: в прошлом туре канарцы потерпели поражение. На чужом поле они остались ни с чем в поединке против «Реал Сосьедада» (0:2).

    Эта неудача продлила серию поражений коллектива до семи поединков — все эти игры прошли в рамках национального первенства.

    Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Серхи Кардона.

    Состояние команды: в 10 последних матчах (все — в рамках Примеры) «Лас-Пальмас» ни разу не выиграл при восьми поражениях и двух ничьих.

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    Такие результаты демонстрируют явную потерю мотивации игроками клуба, поскольку ни вылететь, ни выйти в еврокубки им уже вряд ли суждено.

    Кириан Родригес — самый результативный игрок клуба в Примере с шестью забитыми мячами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Мальорки» забивали обе команды

    • в семи последних матчах «Лас-Пальмас» проиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Лас-Пальмаса» хотя бы одна команда не забивала при его поражении.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.67. Ничья — в 3.35, победа «Лас-Пальмаса» — в 7.20.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 1.55 и 2.50.

    Прогноз: в семи последних матчах гости проиграли. При этом в пяти из шести их последних поединков хотя бы одна команда не забивала.

    В свою очередь, и в пяти из девяти последних матчей хозяев не было ничьей, и при этом хотя бы один из соперников не забивал.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет и не будет ничьей за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь в шести из семи последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: забьет только одна команда за 1.98

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    «Мальорка» — «Лас-Пальмас». 11 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Лас-Пальмас». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Лас-Пальмас» с коэффициентом 1.92.
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