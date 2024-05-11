11 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Лас-Пальмас». Начало игры — в 15:00 мск. «Мальорка» — «Лас-Пальмас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: По итогам 34 матчей Ла Лиги «Мальорка» занимает 17-е место с 32 баллами и разницей мячей 27-40.

Команда находится вне зоны вылета и на шесть очков опережает «опасную трясину», поэтому ее пребывание в элитном дивизионе все еще под вопросом.

Мальорка — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.673.357.10Бонус$9500

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле он уступил «Атлетико» — 0:1.

Эта неудача стала для балеарцев четвертой в пяти последних поединках, которые пришлись на испанское первенство и Кубок страны.

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Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах «Мальорка» ни разу не выиграла при четырех поражениях и двух ничьих.

Такие результаты подвергают риску место коллектива в элитном дивизионе Испании следующего сезона, поэтому ему важно набирать по максимуму очков.

Мурики и Абдон Пратс — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с шестью голами.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: По итогам 34 матчей Ла Лиги «Лас-Пальмас» занимает 14-ю позицию с 37 очками и разницей мячей 30-43.

Команда за четыре тура до конца розыгрыша чемпионата Испании на 11 очков опережает зону вылета, поэтому победа в грядущем матче обеспечит ей место в элите на следующий сезон.

Последние матчи: в прошлом туре канарцы потерпели поражение. На чужом поле они остались ни с чем в поединке против «Реал Сосьедада» (0:2).

Эта неудача продлила серию поражений коллектива до семи поединков — все эти игры прошли в рамках национального первенства.

Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Серхи Кардона.

Состояние команды: в 10 последних матчах (все — в рамках Примеры) «Лас-Пальмас» ни разу не выиграл при восьми поражениях и двух ничьих.

Такие результаты демонстрируют явную потерю мотивации игроками клуба, поскольку ни вылететь, ни выйти в еврокубки им уже вряд ли суждено.

Кириан Родригес — самый результативный игрок клуба в Примере с шестью забитыми мячами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Мальорки» забивали обе команды

в семи последних матчах «Лас-Пальмас» проиграл

в пяти из шести последних матчей «Лас-Пальмаса» хотя бы одна команда не забивала при его поражении.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.67. Ничья — в 3.35, победа «Лас-Пальмаса» — в 7.20.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 1.55 и 2.50.

Прогноз: в семи последних матчах гости проиграли. При этом в пяти из шести их последних поединков хотя бы одна команда не забивала.

В свою очередь, и в пяти из девяти последних матчей хозяев не было ничьей, и при этом хотя бы один из соперников не забивал.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет и не будет ничьей за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь в шести из семи последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: забьет только одна команда за 1.98