Шесть серьезных проблем, которые Хави нужно решить в «Барселоне»

Хави все-таки не уйдет из «Барселоны». Менее чем через три месяца после своего сенсационного заявления он совершил драматический разворот, решив остаться как минимум до лета 2025 года.

Атмосфера в клубе после этого объявления была позитивной. Легенда клуба остается, чтобы продолжить борьбу за трофеи. Многие болельщики при этом не задумываются о том, что возможностиограничены, в том числе из того, что «Барселона» по-прежнему находится в глубоком финансовом кризисе. Несмотря на это, клубу удалось убедить его изменить решение.

Однако нет сомнений, что в какой-то момент реальность снова ударит по амбициям «Барсы». Если разобраться, станет очевидно, что Хави находится в неприятной ситуации. И хотя у него поддержка совета директоров, благосклонность со стороны болельщиков (но далеко не всех) и поддержка раздевалки, этого недостаточно, чтобы в кратчайшие сроки выйти на новый уровень.

Скорее всего, следующие 12 месяцев будут еще сложнее. Хави предстоит решить большое количество проблем, пишет GOAL, акцентируя внимание на самых главных.

Победить сомнения

Изначально болельщики безразлично отреагировали на решение Хави покинуть «Барселону».

После первых пяти месяцев многим стало очевидно, что методы Хави, благодаря которым команда в 2023-м выиграла Ла Лигу, больше не работают. Казалось, что настало время пригласить нового тренера.

Хави globallookpress.com

Разумеется, с тех пор ситуация изменилась. Во время недавнего матча с «Валенсией» весь стадион скандировал имя Хави. Однако надо понимать, что эти же люди по-прежнему недовольны.

Внезапный прогресс «Жироны» тоже усугубляет ситуацию, как и успехи мадридского «Реала», который досрочно выиграл титул в Ла Лиге. Поэтому болельщики «Барсы» нужно что-то, что порадует, и Хави придется как-то решить эту проблему.

Избежать новой эпидемии травм

Юрген Клопп однажды заявил, что в разгар кризиса, связанного с травмами, он начал задумываться о том, что на базе «Ливерпуля» находится «ведьма».

Понятно, что эта проблема была вызвана, скорее, сочетанием невезения и ошибок во время подготовки, но Хави, возможно, тоже посещали такие же мысли, как и немецкого тренера «красных».

Гави globallookpress.com

В этом сезоне у «Барсы» неоднократно возникали проблемы с физической подготовкой. Сине-гранатовые постоянно не могли рассчитывать на ряд ключевых игроков. Гави еще в ноябре порвал связки колена, Алехандро Бальде не играет с января из-за травмы подколенного сухожилия, у Френки Де Йонга постоянно проблемы со связками голеностопа. Педри по-прежнему не может играть все 90 минут.

Возможно, здесь действительно присутствует невезение, но Хави нужно быть более проницательным в процессе управления командой. «Барса» регулярно нагружает молодых игроков. Похоже, пора уже задуматься о более правильном распределении игрового времени.

Смириться со вспышками Лапорты

Неудивительно, что тренер «Барселоны» не может контролировать заявления человека, который дал ему эту работу и при этом с легкостью может в любой момент уволить.

Но в последнее время Жоан Лапорта действительно разошелся, устраивая словесные разборки со всеми представителями испанского футбола.

Жоан Лапорта globallookpress.com

Только за последние 12 месяцев он успел повоевать с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом, «атаковал» мадридский «Реал» и через прессу набросился на судей.

По сути, он каждую неделю дает повод СМИ упоминать его имя из-за очередной драмы. «Барсу» можно сравнить с огромным медиа-цирком, в центре которого находится Лапорта.

Хави, как бы он ни старался, не может повлиять на этот поток сознания, но ему придется научиться взаимодействовать с руководством клуба, особенно с учетого того, что они поддержали его в сложный момент.

Работа в рамках ограниченного бюджета

У «Барсы» есть финансовые проблемы, которые надо срочно решать. Это уже ни для кого не секрет. Лапорта, возможно, использовал все существующие рычаги, но клуб по-прежнему находится в огромных долгах, и, вероятно, ему придется продолжать сокращать расходы, чтобы оставаться на плаву.

Как именно это скажется на игре команды, пока сложно сказать. Но похоже, что сейчас у «Барселоны» не так много возможностей для инвестиций в состав, как хотелось бы.

В январе «Барса» изо всех сил пыталась зарегистрировать Витора Роке и в итоге сделала это только благодаря лазейке в регламенте Ла Лиги. Бразилец попал в заявку после того, как оттуда был исключен травмированный Гави. Это четко указывает на то, что Хави вряд ли стоит рассчитывать на мощную трансферную кампанию этим летом.

Грубо говоря, прежде чем кого-то купить, «Барсе» сначала придется кого-то продать. Здесь, конечно, есть варианты. Например, можно получить солидную сумму за Рафинью. Поговаривают также о возможной продаже Педри или Гави.

Маловероятно, что «Барселона» выкупит Жоау Канселу и Жоау Феликса, которые сейчас играют за каталонцев на правах аренды.

Таким образом, в следующем сезоне у Хави будет, возможно, даже более слабая команда, чем сейчас.

Отказаться от возрастных суперзвезд

Однако есть игроки, которых просто невозможно сдвинуть с места, как бы «Барса» ни старалась. Роберту Левандовскому уже далеко за 30. Илкай Гюндоган, Марк-Андре тен Стеген, Серджи Роберто и Маркос Алонсо тоже не становятся моложе и уже явно не на пике своей карьеры.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Проблема заключается в том, что трое из них — Гюндоган, тер Стеген и Левандовский — высокооплачиваемые игроки, от которых при этом очень сложно избавиться.

В случае с тер Стегеном и Гюндоганом это еще не так критично, поскольку оба продолжают играть на высоком уровне. Но есть проблема Левандовского, которую нужно как-то решать. Контракт с польским нападающим рассчитан еще на два года, но он уже далеко не так хорош, как раньше. Порой Левандовский явно не вписывался в подвижный атакующий стиль команды.

У «Барсы» если молодые Витор Роке и Марк Гиу, которые, кажется, уже сейчас готовы заменить 35-летнего поляка.

Найти надежного опорника

«Барса» так и не нашла достойную замену Серджи Бускетску. Эта проблема преследовала Хави в течение всего сезона.

У «Барселоны» никогда не было планов найти нового Бускетса, учитывая финансовые проблемы, но они все равно не приложили максимум усилий, чтобы помочь тренеру в этом непростом вопросе.

Подписание Ориоля Ромеу обернулось разочарованием, а Андреасу Кристенсену все-таки непривычно играть на этой позиции.

Мартин Субименди globallookpress.com

«Барселоне» срочно нужен новый опорный полузащитник. Наиболее подходящий вариант — подписание Мартина Субименди, но у каталонцев банально нет таких денег, да и не похоже, что «Реал Сосьедад» готов расстаться со своим лучшим игроком.

Не так давно появилась информация, что «Барселона» договорилась с Гидо Родригесом, который в следующем месяце покинет «Бетис» и станет свободным агентом. Но это явно не тот игрок, который поможет сине-гранатовым конкурировать с лучшими клубами Европы.

Сможет ли Хави решить эту проблему в следующем сезоне? Не факт.

«Реал» станет еще лучше

Еще больше беспокоит происходящее за пределами Каталонии. «Реал» прошлым летом потерял Карима Бензема и не смог подписать Килиана Мбаппе, но все равно проводит шикарный сезон.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Карло Анчелотти уже привел команду к победе в Ла Лиге и находится в шаге от очередного финала Лиги чемпионов. Новым лидером «Мадрида» стал Джуд Беллингем, который уже в этом году может выиграть «Золотой мяч».

Этим летом в Мадрид наконец-то приедет Мбаппе, к которому присоединится талантливый бразильский нападающий Эндрик. Кроме того, еще одним новичком «Реала» может стать Альфонсо Дэвис.

С этим трио у «Реала» будет невероятный сильный состав, костяк которого сейчас составляют футболисты не старше 23 лет, — Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго, Орельен Чуамени и Эдуардо Камавинга.

Хави предстоит проделать тяжелейшую работу, чтобы у «Барсы» был шанс конкурировать с таким опасным соперником.