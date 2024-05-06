Трансферный дайджест. 30 апреля — 6 мая

Виктор Осимхен

«Наполи», нападающий, 25 лет

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен давно является лакомым кусочком для многих европейских топ-клубов. Похоже, пришло его время покинуть «Наполи».

На 25-летнего форварда главными претендентами являются «ПСЖ» и «Челси». Французский клуб давно приценивается к Осимхену, а теперь в фазу активных переговоров с ним вошли и «аристократы».

По данным известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Челси» пытается перебить предложение «ПСЖ» и предлагает более выгодные условия. Так, лондонский клуб готов заплатить за Осимхена 80-90 млн евро, добавить в сделку Ромелу Лукаку и еще одного молодого футболиста.

«Наполи» раздумывает над предложением. Еще одним плюсом в пользу перехода является то, что для нового спортивного директора неаполитанцев Джованни Манны Лукаку является одной из приоритетных трансферных целей.

Виктор Осимхен globallookpress.com

В текущем сезоне Осмихен сыграл за «Наполи» 29 матчей, забил 16 голов. Лукаку сейчас выступает в аренде в «Роме», провел 43 матча во всех турнирах, отметился 19 забитыми мячами.

Наш прогноз: Осимхен уйдет из «Наполи».

Нико Уильямс

«Атлетик», полузащитник, 21 год

Нико Уильямс считается одним из самых многообещающих игроков нового испанского поколения. Неудивительно, что к нему давно прицениваются гранды Примеры.

Сейчас 21-летним вингером заинтересовалась «Барселона», которая намерена летом перестроить и освежить свой состав, сообщает издание Diario Sport.

Помимо Нико Уильямса каталонцы претендуют еще и на своего воспитанника Дани Ольмо, выступающего за «РБ Лейпциг». Но он стоит значительно дороже игрока «Атлетика», а финансовое положение «Барселоны» оставляет желать лучшего.

Помимо технической оснащенности, скорости и отличного дриблинга в Нико Уильямсе руководство «блауграны» подкупает и высокий универсализм 21-летнего игрока. Он может выступать на любом из флангов, а также исполнять роль выдвинутого нападающего.

Нико Уильямс globallookpress.com

Сейчас Нико Уильямс оценивается в 50 млн евро, ему всего 21 год и вложение в него станет очень выгодным. В этом сезоне вингер провел 34 матча за басков, забил 7 мячей, отдал 15 голевых передач.

Наш прогноз: Нико Уильямс останется в «Атлетике», если клуб выйдет в ЛЧ.

Александер Исак

«Ньюкасл», нападающий, 24 года

Лондонский «Арсенал» давно испытывает нехватку забивного форварда. Микелю Артете на острие атаки приходится часто использовать Хаверца, Троссарда или Габриэля Жезуса, которые предпочитают играть в оттяжке. А Нкетиа пока не по силам быть игроком основы.

В летнее межсезонье для «канониров» приоритетом станет поиск качественного и результативного нападающего. Одним из кандидатов на усиление является форвард «Ньюкасла» Александер Исак, сообщает The Independent.

24-летний нападающий с ходу адаптировался в АПЛ после перехода из «Реала Сосьедад», много забивает и сейчас является главной ударной силой «сорок».

Наставник «Арсенала» Микель Артета очень высоко оценивает возможности Исака, а сам швед не прочь пойти на повышение. Еще одним фактором в пользу перехода может стать неважное финансовое состояние «Ньюкасла».

Александер Исак globallookpress.com

В этом сезоне в АПЛ Исак сыграл 27 матчей, забил 20 голов, отдал одну голевую передачу. На портале Transfermarkt он оценивается в 70 млн евро.

Наш прогноз: Исак перейдет в «Арсенал».

Тиагу Силва

«Челси», защитник, 39 лет

Капитан лондонского «Челси» Тиагу Силва покидает клуб на правах свободного агента после четырех лет выступления в нем.

Скорее всего, его новым клубом станет бразильский «Флуминенсе», воспитанником которого он является. Главный тренер команда Фернанду Диниз очень любит возрастных футболистов и 39-летний защитник готов пополнить ряды обладателя Кубка Либертадорес.

Там уже играют Марсело, Фелипе Мело, Фабио, Герман Кано, Ренату Аугусто. Все они примерно одного возраста с потенциальным новичком «Флуминенсе», поэтому скучать он точно не будет с ними.

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Помимо бразильского клуба на него также претендуют клубы Саудовской Аравии и середняки АПЛ, но сам Тиагу Силва намерен вернуться на Родину и там закончить карьеру.

Тиагу Силва globallookpress.com

За «Флуминенсе» он выступал с 2006 по 2009 год, дальше были московское «Динамо», «Милан», «ПСЖ», «Челси». В этом сезоне Тиагу Силва сыграл за «синих» в АПЛ 28 матчей, забил 3 мяча.

Наш прогноз: Тиагу Силва вернется во «Флуминенсе».

Джордж Иленикена

«Антверпен», нападающий, 17 лет

Юный французский талант «Антверпена» Джордж Иленикена в свои 17 лет проводит второй сезон во взрослом футболе.

В 16 лет он дебютировал в клубе французской Лиги 2 «Амьен», а летом 2023 года перебрался в бельгийский чемпионат, где с ходу поразил специалистов и болельщиков яркой и зрелой игрой.

Главным претендентом на Иленикену сейчас является миланский «Интер», который готов приобрести его в летнее межсезонье, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По манере игры 17-летнего нападающего уже сейчас сравнивают с Виктором Осимхеном, тем более у него тоже есть нигерийские корни.

Джордж Иленикена globallookpress.com

За своего вундеркинда «Антверпен» просит сумму в 20 млн евро, «Интер» пытается ее сбить всеми силами, торги пока продолжаются. В этом сезоне Джордж Иленикена сыграл в чемпионате Бельгии 34 матча, забил 8 голов.

Наш прогноз: Иленикена еще минимум на сезон останется в «Антверпене».

Серу Гирасси

«Штутгарт», нападающий, 28 лет

Результативность гвинейского форвардапривлекла к нему внимание многих более сильных команд, желающих укрепить свою атакующую линию.

Очередным претендентом на него по данным издания GGFN со ссылкой на Bild стала дортмундская «Боруссия», где могут сменить клуб Себастьян Аллер и Юссуф Мукоко, не очень довольные своим нынешним положением в составе «шмелей».

Ранее интерес к 28-летнему нападающему обозначили мюнхенская «Бавария», итальянский «Милан», а также несколько клубов АПЛ, готовых выложить крупную сумму за результативного игрока.

Сейчас на портале Transfermarkt Серу Гирасси оценивается в 40 миллионов евро.

Серу Гирасси globallookpress.com

В этом сезоне он провел 26 матчей в Бундеслиге, забил 25 мячей, отдал две голевые передачи. За «Штутгарт» он выступает с лета 2023 года, куда перешел из французского «Ренна».

Наш прогноз: Гирасси уйдет из «Штутгарта».

Франко Мастантуоно

«Ривер Плейт», полузащитник, 16 лет

Полузащитник Франко Мастантуоно считается одним из главных талантов Южной Америки. Ему всего 16 лет, он проводит лишь первый сезон в главной команде «Ривер Плейт», но уже на карандаше у мадридского «Реала».

Руководство «сливочных» уже вступило в переговоры с окружением 16-летнего хавбека, хочет приобрести его сейчас и оставить в аренде в «Ривер Плейт» по достижении 18-летнего возраста, сообщает Clarin.

Подобный трюк «Реал» уже использовал с бразильцем Эндриком, который пока взрослеет в «Палмейрасе», и другими своими юными дарованиями.

18 лет Мастантуоно исполнится в августе 2025 года, поэтому минимум до января 2025 года он будет выступать в Аргентине, а потом может перебраться в стан «Реала».

Франко Мастантуоно globallookpress.com

16-летний полузащитник известен тем, что побил рекорд Хавьера Савиолы, став самым юным автором гола в истории «Ривер Плейт» в возрасте 16 лет, 5 месяцев и 24 дней. На Transfermarkt аргентинца сейчас оценивают в 4 миллиона евро.

Наш прогноз: Мастантуоно подпишет контракт с «Реалом», но останется в «Ривер Плейт».