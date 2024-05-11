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    Канадцы учинят разгром британцам?

    Великобритания — Канада. Ставка (к. 2.20) и прогноз на матч чемпионата мира, 11 мая 2024 года

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    Канада
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Великобритания будет принимать Канаду. Игра пройдет на «О2 Арене» 11 мая. Начало встречи — в 13:20 мск. Великобритания — Канада: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Великобритания

    Турнирное положение: Сборная Великобритании вернулась в элиту мирового хоккея после двухлетнего перерыва, поэтому строго спрашивать за результат у этого коллектива не будут

    Последние матчи: Перед стартом мирового форума сборная Соединенного королевства играла отборочный турнир к зимним Олимпийским Играм 2026 и знатно там порезвилась, накидав голов всем командам без исключения.

    Травмированные игроки: У британцев нет проблем с травмированными, поскольку только начало соревнования.

    Общий тонус клуба: Канадцы являются менее благоприятным вариантом для старта группового этапа, но ничего изменить нельзя и нужно готовиться к обильному количеству шайб в свои ворота.

    Канада

    Турнирное положение: Про сборную Канады уже все давно сказано, а победа на прошлогоднем форуме доказывает силу этого соперника.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: На нынешний чемпионат мира приехал ещё более серьезный состав, чем год назад, но все равно упор сделан на восходящих звезд страны.

    Травмированные игроки: Никаких проблем с составом у канадцев не имеется. Все прилетевшие игроки в Чехию готовы бороться на льду.

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    Общий тонус клуба: Мало кто сомневается в разгромной победе номинальных гостей предстоящего поединка. Вопрос только состоит в том, какова будет итоговая разница в счете.

    Статистика для ставок

    • За два очных поединка между этими сборными канадцы не забрасывали меньше восьми шайб за матч

    • Канадцы пропустили всего лишь одну шайбу за два товарищеских матча перед стартом турнира

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 31.00, на ничью — 21.00, на гостей — 1.01.

    Прогноз: Гости победят в предстоящем поединке с солидным заделом по счету

    Альтернативный прогноз: Игра ожидается «верховой»

    Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 2.20.

    Альтернативная ставка: ТБ 9 с коэффициентом 2.58.

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    Великобритания — Канада. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Великобритания будет принимать Канаду. Игра пройдет на «О2 Арене» 11 мая. Начало встречи — в 13:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Великобритания — Канада с коэффициентом 2.20.
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