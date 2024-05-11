Великобритания
Турнирное положение: Сборная Великобритании вернулась в элиту мирового хоккея после двухлетнего перерыва, поэтому строго спрашивать за результат у этого коллектива не будут
Последние матчи: Перед стартом мирового форума сборная Соединенного королевства играла отборочный турнир к зимним Олимпийским Играм 2026 и знатно там порезвилась, накидав голов всем командам без исключения.
Травмированные игроки: У британцев нет проблем с травмированными, поскольку только начало соревнования.
Общий тонус клуба: Канадцы являются менее благоприятным вариантом для старта группового этапа, но ничего изменить нельзя и нужно готовиться к обильному количеству шайб в свои ворота.
Канада
Турнирное положение: Про сборную Канады уже все давно сказано, а победа на прошлогоднем форуме доказывает силу этого соперника.
Последние матчи: На нынешний чемпионат мира приехал ещё более серьезный состав, чем год назад, но все равно упор сделан на восходящих звезд страны.
Травмированные игроки: Никаких проблем с составом у канадцев не имеется. Все прилетевшие игроки в Чехию готовы бороться на льду.
Общий тонус клуба: Мало кто сомневается в разгромной победе номинальных гостей предстоящего поединка. Вопрос только состоит в том, какова будет итоговая разница в счете.
Статистика для ставок
- За два очных поединка между этими сборными канадцы не забрасывали меньше восьми шайб за матч
- Канадцы пропустили всего лишь одну шайбу за два товарищеских матча перед стартом турнира
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 31.00, на ничью — 21.00, на гостей — 1.01.
Прогноз: Гости победят в предстоящем поединке с солидным заделом по счету
- 2.32Швеция — США: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 2.53Чехия — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 1.85Бостон — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра ожидается «верховой»
Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 2.20.
Альтернативная ставка: ТБ 9 с коэффициентом 2.58.