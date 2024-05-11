В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Великобритания будет принимать Канаду. Игра пройдет на «О2 Арене» 11 мая. Начало встречи — в 13:20 мск. Великобритания — Канада: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Великобритания

Турнирное положение: Сборная Великобритании вернулась в элиту мирового хоккея после двухлетнего перерыва, поэтому строго спрашивать за результат у этого коллектива не будут

Последние матчи: Перед стартом мирового форума сборная Соединенного королевства играла отборочный турнир к зимним Олимпийским Играм 2026 и знатно там порезвилась, накидав голов всем командам без исключения.

Травмированные игроки: У британцев нет проблем с травмированными, поскольку только начало соревнования.

Общий тонус клуба: Канадцы являются менее благоприятным вариантом для старта группового этапа, но ничего изменить нельзя и нужно готовиться к обильному количеству шайб в свои ворота.

Канада

Турнирное положение: Про сборную Канады уже все давно сказано, а победа на прошлогоднем форуме доказывает силу этого соперника.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Последние матчи: На нынешний чемпионат мира приехал ещё более серьезный состав, чем год назад, но все равно упор сделан на восходящих звезд страны.

Травмированные игроки: Никаких проблем с составом у канадцев не имеется. Все прилетевшие игроки в Чехию готовы бороться на льду.

Общий тонус клуба: Мало кто сомневается в разгромной победе номинальных гостей предстоящего поединка. Вопрос только состоит в том, какова будет итоговая разница в счете.

Статистика для ставок

За два очных поединка между этими сборными канадцы не забрасывали меньше восьми шайб за матч

Канадцы пропустили всего лишь одну шайбу за два товарищеских матча перед стартом турнира

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 31.00, на ничью — 21.00, на гостей — 1.01.

Прогноз: Гости победят в предстоящем поединке с солидным заделом по счету

Альтернативный прогноз: Игра ожидается «верховой»

Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 2.20.

Альтернативная ставка: ТБ 9 с коэффициентом 2.58.