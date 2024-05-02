Овечкин и «Вашингтон» уже за бортом: Что дальше для «Кэпиталз»?

Когда сезон команды подытожен ранним вылетом, нередко первым становится вопрос: что пошло не так и как они докатились до такого состояния.

Но все мы прекрасно понимаем, как до этого дошел «Вашингтон». Он был очевидным аутсайдером плей-офф, заняв восьмую строчку в Восточной конференции — место, которое «Кэпс» заработали отчасти благодаря осечкам всех вокруг на финальном отрезке регулярки. Такое положение в таблице привело их к матчам с обладателем Президентского трофея — «Рейнджерс».

Вместе с тем появилась еще одна небольшая цифра, которая стала предметом непрекращающихся разговоров в течение последних нескольких недель: «минус 37» — разница голов «Кэпиталз». Это был шестой худший результат в лиге в текущем сезоне и худший показатель среди команд, вышедших в плей-офф в эпоху зарплатных ограничений. Это число не определяет команду, но дает представление о том, кем были «Кэпиталз» в нынешней кампании, а пройти первый раунд Кубка с отрицательной разницей могут далеко не все.

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Проблемы «Вашингтона» начались еще до старта серии, и растущее число травм защитников только усугубило положение команды.

Хотя вылет по итогам четырех матчей и стал для фанатов «Вашингтона» разочаровывающим, сам по себе этот факт не кажется чем-то удивительным. Поэтому вопрос, витающий вокруг «Кэпиталз», заключается не в том, как они до этого дошли, а в том, что команде делать дальше.

Траектория развития «Вашингтона» стала ясна к трансферному дедлайну 2023 года. Руководство увидело недостатки в составе и взяло курс на активные действия, несмотря на то, что на момент 3 марта «Вашингтон» отставал от второй уайлд-кард позиции всего на 4 очка. Брайан Маклеллан взялся за дело заблаговременно, расстался с игроками, чьи контракты уже истекали, включая Гарнета Хэтэуэя, Дмитрия Орлова, Ларса Эллера, Маркуса Юханссона и Эрика Густафссона. Взамен «Вашингтон» пополнил свой драфтовый ресурс и приобрел Расмуса Сандина.

Это была быстрая перестройка на ходу, которую руководство могло бы продолжить летом, имея в своем распоряжении больше активов и пространства под зарплатный потолок. Однако межсезонье прошло относительно тихо, самым значимым изменением стал приход на пост тренера перспективного Спенсера Карбери.

Алекс Овечкин X — Washington Capitals

Состав «Кэпиталз» к началу сезона 2023/24 обновился не так сильно, как мог бы. Но по мере того как складывался сезон и основные ветераны покидали команду, от Никласа Бэкстрема до Евгения Кузнецова, более значимое время на льду получили такие игроки, как Коннор Макмайкл, Хендрикс Лапьер и Алексей Протас.

Несмотря на все недостатки, «Кэпиталз» завершили регулярный сезон лучше, чем ожидалось, набрав 91 очко и заняв 17-е место в лиге вместо прогнозируемых 81 балла и 25-й строчки. «Вашингтон» превзошел ожидания: изначальный шанс на плей-офф составлял всего 7%, но клуб ворвался в кубковый этап. Попытается ли руководство развить эту тенденцию, внеся коррективы в межсезонье?

В этом году «Вашингтон» сумел попасть в плей-офф, не прибегая к жесткому подходу прошлым летом или в дедлайн. Руководство может думать, что с правильными усилениями состава возможен еще один успешный рывок, особенно теперь, когда молодые игроки набрались опыта в больших матчах.

Для реализации этого потенциала существует два пути: подписание свободных агентов или обмен на молодых талантов, нуждающихся в новых возможностях (подобно обмену Сандина прошлой весной).

Путь через свободное агентство явно сложнее. У «Вашингтона» не предвидится значительного пространства под зарплатный потолок на следующий сезон, но и необходимости насыщать множество позиций сейчас тоже нет (если только руководство не освободит место, разорвав некоторые соглашения). Наличие контракта новичка, как у Ивана Мирошниченко, может дать некоторую гибкость для заполнения других пробелов.

Но большинство свободных агентов либо уже на закате карьеры, либо его переживают. Поэтому излишняя поспешность может обернуться для «Кэпиталз» контрактом, который не будет соответствовать их долгосрочным планам после ухода Алекса Овечкина. Поэтому второй подход может оказаться более устойчивым, даже если это потребует траты драфт-ресурсов для привлечения игроков такого уровня.

Данное направление «Кэпиталз» могли бы выбрать после выхода в плей-офф. Но одна лишь возможность действовать не всегда означает, что это нужно делать.

Иногда выход в плей-офф, независимо от результатов на этой стадии турнира, создает ложные надежды на долгосрочные перспективы команды. Учитывая дивизионы и конференцию, шансы «Вашингтона» вернуться в Кубок без серьезной работы кажутся еще мрачнее. И если шансы «Питтсбурга» могут оставаться неопределенными, то от «Нью-Джерси» вполне резонно ожидать возвращения в плей-офф после разочарования текущего сезона.

По меньшей мере одна из команд — «Детройт», «Баффало» или «Оттава» — может наконец достигнуть достаточного прогресса, чтобы оказаться в топ-8, что означает уменьшение количества уайлд-кард позиций для команды вроде «Кэпиталз».

В действительности руководству необходимо решить, будет ли достаточно нескольких изменений в составе через свободное агентство, чтобы помочь «Кэпиталз» достигнуть успеха.

Или же они могут придерживаться текущего курса и посмотреть, что из этого выйдет. Возможные вакантные места в составе могут быть предоставлены молодым игрокам, которые должны будут их заслужить, подобно этому сезону. Таким путем можно избежать добавления контрактов с длительным сроком, когда вектор развития команды в долгосрочной перспективе в целом остается туманным. Более того, это предотвращает расторжение будущих активов до того, как они будут к этому готовы.

Риск? Еще один год в неопределенности, потенциально без шанса на высокий выбор на драфте, который «Вашингтон» уже упустил в этом году, выйдя в плей-офф.

Награда? Больше опыта для молодых талантов в ключевых ролях под руководством Карбери, преследуя одну цель — помочь главной звезде франшизы войти в историю.

После нехарактерного вялого начала сезона Овечкин наконец-то набрал обороты во второй его половине и вернулся к своим результативным выступлениям, забросив 31 шайбу. Таким образом, на счету Александра в общей сложности оказалось 853 гола — на 41 меньше, чем рекорд Уэйна Гретцки (894). Это снимает некоторое давление, поскольку итоги регулярного чемпионата не всегда определяют годовой успех. Все первостепенное может временно отойти на второй план, пока главная суперзвезда вплотную приближается к своей цели.

Овечкин в матче с «Флайерз» X — Washington Capitals

Для игрока, которому на старте следующего регулярного сезона стукнет 39, это может стать тяжелейшим вызовом. Но этот вызов может оказаться его последним реальным шансом продвинуться к вечной цели. Путь к ней все еще может включать одну-две корректировки состава, чтобы добавить немного динамики и попытаться избежать такого же старта, как в завершившемся сезоне. Возможно, это подразумевает внедрение в атакующую бригаду неприметного нападающего, предпочитающего отдавать передачи, для игры в паре с Овечкиным, при условии, что это не потребует долгосрочного контракта, который мог бы замедлить переход в новую эру.

За третьей дверью находится самый болезненный вариант из всех: реалистично оценить, где находится команда и насколько она застопорилась, сосредоточив внимание на будущем вместо стареющей суперзвезды, которая может и не забить еще 42 гола.

«Кэпиталз» провели быструю перестройку на ходу, но давно не проводили полного обновления и не избавлялись от ветеранов, которые еще чего-то стоят.

Теоретически, это лучший путь, чтобы вернуться в борьбу за чемпионство. На практике руководству необходимо оценить стоимость своих игроков на текущий момент и понять, получат ли они зеленый свет для выбора этой траектории, пока Овечкин все еще стремится побить рекорд Гретцки.

Контракт Ти Джея Оши может оказаться слишком неподъемным в контексте продажи перед дедлайном, даже с частичным удержанием зарплаты. Том Уилсон — тип игрока, которого генеральные менеджеры могли бы захотеть видеть в своей команде, но не за $6,5 млн на следующие семь сезонов.

Двухлетний контракт Джона Карлсона на $8 млн также входит в категорию трудных для продажи. Учитывая два года, оставшихся по контрактам Ника Дженсена и Тревора Ван Римсдайка, избавиться от них к дедлайну было бы легче, продвигая идею двух плей-офф по сниженной цене. А Контракт Дарси Кемпера после этого сезона придется обнулять только ради освобождения затрат, если он не докажет, что этот сезон был лишь случайностью.

«Кэпиталз» сейчас находятся не в самом завидном положении. Молодые таланты были светлым пятном в том, что могло бы называться заурядным сезоном, но на сегодня в команде нет ни одного таланта, вокруг которого можно было бы строить команду. Райан Леонард обладает большим потенциалом, но у «Вашингтона» пока нет основательной системы развития перспективных ребят.

Отсюда перед «Вашингтоном» стоят три пути: использовать выход в плей-офф как отправную точку для дальнейшего построения команды на основе текущего состава, резко порвать с прошлым и попытаться начать все с нуля, или возвеличивать наследие Овечкина еще год, прежде чем принимать твердое решение о направлении, в котором должна двигаться команда.

Такой выбор не станет уникальным только для «Кэпиталз». Другие семь команд, чьи сезоны завершатся в первом раунде, также столкнутся с трудными размышлениями касательно своих следующих шагов. Отличие заключается в том, что «Кэпиталз» — это франшиза, которая, вполне вероятно, не сможет сделать достаточно изменений, способных разжечь искру ее перезапуска.

Конец эры Овечкина даст «Кэпиталз» возможность войти в историю. Но это стремление может стать изъяном, удерживающим команду в неопределенности как минимум еще на год.