прогноз на матч команд Оригинальной шестерки НХЛ, ставка за 1.79

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Монреаль». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 17 ноября. Начало встречи — в 03:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.79.

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«Рейнджерс»

Турнирное положение: «Рейнджерс» после 21 матча занимают 8-е место в Восточной конференции с 25 очками. На 3 зачетных балла ньюйоркцы отстают от «Монреаля».

Последние матчи: Домашними победами над «Сент-Луисом» (3:1) и «Филадельфией» (3:2) «Рейнджерс» открыли ноябрьскую серию из трех успешных встреч, завершившуюся гостевым успехом против «Сиэтла» (4:3).

В Канаде команда Майка Салливана проиграла «Эдмонтону» (1:3), но следующие два выезда завершила победами — над «Калгари» (3:1) и «Ванкувером» (5:1).

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Не сыграют: Шон Дурзи, Игорь Шестеркин, Адам Сикора, Джо Велено, Альбертс Шмитс.

Состояние команды: На фоне болезненной потери Игоря Шестеркина «Рейнджерс» удержались в борьбе за плей-офф. Ньюйоркцы пережили октябрьский спад и вновь прибавили в ноябре.

Команда Майка Салливана одержала пять побед в шести последних матчах. В четырех встречах на этом отрезке «Рейнджерс» не пропускали больше двух голов.

«Монреаль»

Турнирное положение: В 20 матчах «Монреаль» заработал 28 очков, с которыми удерживает 4-ю строчку Востока. От 3-й «Тампы-Бэй» канадцы отстают по дополнительным показателям.

Последние матчи: В одной из предыдущих домашних встреч «Монреаль» одолел «Юту» в овертайме (5:4), а спустя два дня добился гостевой победы над «Торонто» (4:2).

Дома команда Мартена Сен-Луи уступила «Миннесоте» в овертайме (1:2), после чего разгромила «Бостон» (5:2). Следующая встреча с «Колорадо» завершилась поражением «Канадиенс» (1:4).

Не сыграют: Иван Демидов, Майкл Мэтсон, Самуэль Монтембо, Крис Крайдер.

Состояние команды: Молодой и дерзкий «Монреаль» освоился в числе лидеров Востока. Канадцы заметно выросли за последний год и даже в условиях кадровых потерь не вышли из борьбы за верхние строчки.

Несколько недель назад команда Мартена Сен-Луи выдала серию из пяти побед кряду, однако в последних матчах дала ряд осечек. В частности, в шести встречах «Канадиенс» допустили три поражения.

Статистика для ставок

«Рейнджерс» победили в четырех из пяти последних личных встреч на своей территории

В четырех из пяти последних личных встреч на льду «Рейнджерс» было забито 7 и более голов

«Монреаль» забивал 3 и более голов в трех последних личных встречах на площадке «Рейнджерс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.37, ничья — в 4.21, победа «Монреаля» — в 2.69.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.56, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: «Монреаль» любит открытый хоккей, но при этом регулярно оставляет свободные зоны перед своими воротами. «Рейнджерс» играют под настроение и умеют отвечать быстрыми атаками.

1.79 Тотал больше 6 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.79 на матч Рейнджерс — Монреаль позволит вывести на карту выигрыш 790₽, общая выплата — 1790₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.79.

Прогноз: Канадцы много атакуют, однако оборонительная дисциплина нередко страдает при потерях шайбы. Ньюйоркцы сейчас увереннее проводят домашние встречи и способны использовать пространство на встречных курсах.

1.81 «Рейнджерс» победят в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч Рейнджерс — Монреаль принесёт чистый выигрыш 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 1.81.