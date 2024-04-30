Рейтинг лучших потенциальных пар финала Кубка Стэнли, исходя исключительно из сюжетной привлекательности

Мы приближаемся к завершающей стадии первого раунда плей-офф с двумя на момент публикации командами за бортом. Тем не менее текущая кампания по-прежнему предполагает разнообразие финальных пар в борьбе за Кубок Стэнли. Некоторые из них могли бы быть поистине захватывающими, исходя из навыков оставшихся участников. Что бы вы сказали по поводу серии «Эдмонтон» против «Флориды», «Голден Найтс» против «Харрикейнз», или «Рейнджерс» против «Старз»? Да, пожалуйста.

Но в великом финальном соперничестве ключевую роль играет не только мастерство команд и их суперзвезд. На самом деле, если вы относитесь к хоккейным медиа, есть что-то куда более важное — хорошая предыстория.

Да, мы, замаранные чернилами несчастные, обожаем хорошие предыстории. И вы, вероятно, тоже, ведь даже если вам не нужно создавать контент, наблюдать за тем, как формируется яркая сюжетная линия, всегда занятно.

Есть ли у этих двух команд какая-то общая история? Может быть, крупная звезда, выступавшая за обе? Большой обмен между ними в какой-то момент? Общий тренер или генеральный менеджер? А может быть, предыдущая встреча в финале? Если да, то хорошее противостояние способно стать великим.

Все прогнозы на НХЛ

И, как ни странно, на текущий момент таких множество. Так что сейчас, пока еще не выбыли другие участники плей-офф, давайте рассмотрим возможные финальные пары в борьбе за Кубок Стэнли, которые облегчили бы мне работу за счет интересной предыстории.

23. «Нэшвилл» против «Айлендерс»

Или, как охарактеризуют это противостояние: Серия Барри Троца.

Троц долгое время был тренером в Нэшвилле, затем переехал в Вашингтон, где выиграл Кубок Стэнли, а потом творил чудеса с «Айлендерс». Теперь он вернулся в «Предаторз» в роли новоиспеченного генерального менеджера — как раз в идеальный момент, чтобы встретиться со своей бывшей командой. Правда, было бы еще круче, если бы это были «Кэпиталз», но, похоже, «Рейнджерс» не оценили такой вариант.

22. «Ванкувер» против «Флориды»

Или, как охарактеризуют это противостояние: Серия Роберто Луонго и/или Павла Буре.

Обе команды, у которых, казалось бы, мало общего, действительно любят заключать грандиозные сделки, причем настолько, что вполне могли бы претендовать на звание «команд-союзников НХЛ». Финал дал бы нам возможность вернуться в прошлое и проследить те старые торговые пути, а затем устроиться поудобнее и посмотреть, что Луонго напишет об этом в X.

21. «Колорадо» против «Рейнджерс»

Николай Коваленко X — Colorado Avalanche

Или, как охарактеризуют это противостояние: Серия Джо Сакика.

Знали ли вы, что Джо Сакик однажды принял предложение «Рейнджерс» в статусе свободного агента, что привело к напряженным дням, когда никто не знал, смогут ли «Эвеланш» соперничать в цене? Теперь вы знаете, учитывая новый документальный фильм, который НХЛ продвигает каждые несколько минут в эти дни. Эта серия позволила бы снова пережить ту неделю, изменившую вектор развития обеих команд.

20. «Лос-Анджелес» против «Мейпл Лифс»

Или, как охарактеризуют это противостояние: * «Down Goes Brown» не умолкает о Керри Фрейзере.

Вы это знаете, я это знаю, и с этим вообще ничего нельзя поделать.

* «Down Goes Brown» — псевдоним Шона Макиндо, колумниста, пишущего об НХЛ в юмористической форме.

19. «Колорадо» против «Флориды»

Или, как охарактеризуют это противостояние: Искупление за худший финал в истории.

Хорошо, может быть, слово «худший» — это слишком категорично. Но тот матч 1996 года был действительно плох, да и сам факт того, что «Флорида» дошла до финала, по сути, убил хоккей для целого поколения. Сейчас мы вправе рассчитывать на повторение, однако теперь обе команды переполнены талантами, и серия, вероятно, стала бы потрясающей. По крайней мере, она обязана стать такой, ведь они нам должны.

18. «Колорадо» против «Бостона»

Или, как охарактеризуют это противостояние: Серия за опеку над Рэем Бурком.

Бурк — один из девяти игроков, чей номер висит под крышей домашних арен двух команд. В одной из них он провел 20 лет, в другой завоевал свой единственный Кубок. Это была бы возможность заново пережить моменты его легендарной карьеры. И перед матчем мы могли бы устроить церемонию, в рамках которой мы заставили бы его встать между двумя командами и побежать к той, которую он любит больше.

17. «Ванкувер» против «Айлендерс»

Или, как охарактеризуют это противостояние: Серия мести Бо Хорвата.

В составе «Кэнакс» Хорват провел девять сезонов, прежде чем его обменяли в середине прошлого. Сегодня он вернулся бы в Канаду с целью лишить свою старую команду первого в истории франшизы Кубка. А помните, как сразу после обмена он непрозрачно намекнул, что фанаты «Айлендерс» круче, чем фанаты «Кэнакс»? Осмелюсь предположить, что болельщики в Ванкувере это не забыли.

16. «Эдмонтон» против «Айлендерс»

Илья Сорокин X — New York Islanders

Или, как охарактеризуют это противостояние: Реванш 1980-х.

«Эдмонтон» и «Айлендерс» — две последние великие династии в истории НХЛ — доминировали в 1980-х, выиграв восемь из десяти Кубков декады. В этот период вошли и два финала подряд, в 1983 и 1984 годах, которые команды разделили между собой. Это был бы долгожданный решающий матч и возможность прославить всю историю НХЛ и легендарных игроков.

15. «Даллас» против «Бостона», а также:

14. «Вегас» против «Бостона»

13. «Нэшвилл» против «Флориды»

Или, как охарактеризуют эти противостояния: Наш старый тренер вернулся.

Когда тренер сталкивается со своей бывшей командой в значимый момент — это всегда интригует, а разве может быть что-то более значимое, чем финальная серия. Все перечисленные потенциальные пары имели бы свою особую атмосферу: Брюс Кэссиди против «Брюинз» стала бы классической встречей в духе «не стоило меня увольнять», Эндрю Брюнетт против «Флориды» вспоминал бы о странном неполном сезоне, который каким-то образом не оправдал ожиданий, а Джим Монтгомери против «Старз» была бы историей о преодолении трудностей. Каждый из вариантов занял бы свое особое место в шкале любопытства.

12. «Эдмонтон» против «Рейнджерс»

Или, как охарактеризуют это противостояние: Матч Марка Мессье.

Или Кевина Лоу, или Эсы Тикканена, или Гленна Андерсона, или, в конце концов, Уэйна Гретцки или любого другого числа игроков «Эдмонтона» 1980-х, которые в 1990-х оказались в «Рейнджерс». У той крупнобюджетной нью-йоркской команды, можно сказать, была своя стратегия. И она сработала в 1994 году, когда Мессье стал единственным капитаном, получавшим Кубок в составе двух разных клубов.

11. «Ванкувер» против «Бостона»

Или, как охарактеризуют это противостояние: Повторение финала 2011 года.

Тот финал 2011 года был одновременно захватывающим и ужасным, запомнившись кульминационным крахом, который привел к тому, что Гэри Беттмэн был подвергнут беспощадной критике. А еще были беспорядки. Я уверен, что болельщики «Кэнакс» не хотели бы вспоминать об этом, но учитывая, что Брэд Маршан по-прежнему выступает за «Брюинз», а Кевин Биекса комментирует матчи на «Hockey Night in Canada», потенциал для безумного сюжета здесь присутствует.

10. «Лос-Анджелес» против «Флориды»

Или, как охарактеризуют это противостояние: Мэттью Ткачук против Дрю Даути.

Они все еще испытывают неприязнь друг к другу, верно? Можно с уверенностью предполагать. Это было одно из самых острых соперничеств между игроками в лиге, пока переход Мэттью в Восточную конференцию не охладил их запал. Можно смело сказать, что свет софитов финала Кубка Стэнли снова раскачает это противостояние, а характер обоих парней готов этому способствовать.

9. «Виннипег» против «Флориды»

Или, как охарактеризуют это противостояние: Возвращение Пола Мориса.

«Флорида» X — Florida Panthers

Эпоха Мориса в Виннипеге оказалась странной. Он пробыл там девять сезонов, включая самый длинный плей-офф в истории «Джетс». Но все пошло под откос на финише и завершилось его странной отставкой в 2021 году, после которой возник вопрос, будет ли он когда-либо снова тренировать. Он вернулся к работе в следующем сезоне и вывел «Флориду» в финал. Теперь Морис снова встретится со своей бывшей командой, которую он либо бросил, либо мудро покинул, в зависимости от вашего взгляда на ситуацию. Тот факт, что он является одним из лучших спикеров лиги, только разогревает интерес и ставит эту историю во главе прочих возвращений тренеров.

8. «Эдмонтон» против «Каролины»

Или, как охарактеризуют это противостояние: Реванш за 2006 год.

Мы все здесь поддерживаем дружескую атмосферу и спустя продолжительный период времени можем наконец признать, что тогда нас всех ввела в заблуждение травма Дуэйна Ролосона в первой игре. Сейчас у «Эдмонтона» могла бы появиться возможность отомстить за ту неудачу. (Если только вратарь снова не получит травму, что возведет рейтинг пафоса до запредельных высот).

7. «Ванкувер» против «Рейнджерс»

Или, как охарактеризуют это противостояние: Реванш за 1994 год.

Финал 1994 года был просто прекрасен. Он прошел путь от коронации до камбэка и завершился захватывающей седьмой игрой. И как вам такое предвестие: победа «Рейнджерс» в 1994 году положила конец 54-летней засухе, именно столько «Кэнакс» ждут свой первый Кубок. Единственный недостаток этого противостояния теперь в том, что я уже раскрыл все козыри.

6. «Ванкувер» против «Торонто», а также:

5. «Виннипег» против «Торонто»

4. «Эдмонтон» против «Торонто»

Или, как охарактеризуют эти противостояния: Кубок Канады.

Вы, вероятно, не слышали об этом, потому что об этом так редко говорят, но Канада не выигрывала Кубок Стэнли с 1993 года. Этот период ознаменовался шестью походами в финал, но абсолютно все решающие серии завершились поражением. Как гарантировать победу канадской команды в финале? Столкнув ее с другой канадской. Дополнительным бонусом могло бы стать то, что соперничество между двумя канадскими клубами разделит страну на два лагеря.

Противостояние «Лифс» против «Эдмонтон» выходит на первое место в этом трио благодаря фактору Зака Хаймана. Но давайте признаем, это, вероятно, не имеет значения…

3. «Вегас» против «Флориды»

Или, как охарактеризуют это противостояние: Дважды подряд (то есть завершение истории).

«Вегас» X — Vegas Golden Knights

Не стоит заморачиваться. В прошлом году серия этих команд не стала классикой всех времен, но, возможно, это была долгосрочная стратегия для нагнетания напряженности. У нас не было повторения финала со времен «Детройта» и «Питтсбурга» в 2008 и 2009 годах, и тогда это стало классикой. Вполне возможно, что нынешний плей-офф может пройти по аналогии.

2. «Колорадо» против «Айлендерс»

Или, как охарактеризуют это противостояние: Возвращение Патрика Руа.

Руа — не просто величайший вратарь в истории «Эвеланш», хотя он таковым является с большим отрывом, он также их бывший тренер, удостоенный Приза Джека Адамса и покинувший клуб не в лучших отношениях. Теперь он вернулся, находясь у скамейки новой команды, пытаясь помешать денверцам, у которых вратарская позиция является их главной уязвимостью. И, скорее всего, он попытается устроить стычку с Джаредом Беднаром в какой-то момент.

1. «Вегас» против «Каролины»

Или, как охарактеризуют это противостояние: Главное противостояние стариков без Кубка.

Брент Бернс и Джо Павелски занимают лидирующие позиции в рейтинге Old Guy Without a Cup (Старик без Кубка). Их встреча в финале была бы неотразимым сюжетным поворотом, поскольку два давних товарища по «Сан-Хосе» вновь пересекутся в финале Кубка Стэнли. Мы были бы свидетелями одной из величайших историй этой уникальной категории. Вместе с тем нам предстояло бы увидеть, как одному из них придется принять удар судьбы, уступив в финале.

Почетные упоминания: «Лифс» против «Предаторз» (Райан О’Райли был прав), «Эдмонтон» против «Брюинз» (матч-реванш из-за перебоев с электричеством), «Рейнджерс» против «Старз» (серия Нильса Лундквиста), «Рейнджерс» против «Джетс» (Джейкоб Труба бросил нас), «Рейнджерс» против «Кингз» (переигровка 2014 года), «Айлендерс» против «Голден Найтс» (чтобы посмотреть, как Лу Ламорелло распорядится неделей в Лас-Вегасе), и примерно три десятка других, которые я упустил и о которых мне дадут знать.