Новый взгляд на драфт НХЛ 2023: Мичков, Карлссон, Фантилли и другие

1. Лео Карлссон против Адама Фантилли против Уилла Смита

Адам Фантилли NHL

Накануне драфта 2023 года в рейтинге самых перспективных центральных нападающих фигурировали четыре основных кандидата. Коннор Бедард, ставший безоговорочным выбором №1, а также Лео Карлссон из «Эребру» в Шведской хоккейной лиге, Адам Фантилли из «Мичигана» и Уилл Смит из юношеской сборной США. Мысли болельщиков и мнения команд НХЛ сходились в том, что вторым выбором должен стать Фантилли. Однако среди группы скаутов были и те, кто считал, что выбор должен пасть на Карлссона, а также те, кто склонялся к Смиту.

Спустя год после драфта этот спор остается таким же неопределенным, как и прошлым летом.

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Карлссон начал сезон за «Анахайм» довольно ярко, и его первые выступления не оставили сомнений в правильности решения команды выбрать его под вторым номером. Он зарекомендовал себя как динамичный, крупный центрфорвард, способный на высокоскоростные проходы и игру в роли конструктора атак уровня НХЛ. Однако со временем парня начали преследовать травмы, во второй половине сезона его результативность снизилась.

Показатели Карлссона и Фантилли в их первом сезоне НХЛ оказалась довольно схожи. На момент драфта лично я отдавал предпочтение Фантилли, да и сейчас я по-прежнему придерживаюсь этого мнения. Я убежден, что Карлссон — смекалистее и немного габаритнее, но искрометная игра и физические качества Фантилли в сочетании с его скоростью со временем могут превратить его в одну из важнейших фигур НХЛ, которая была бы способна доминировать в центре нападения. И Карлссон, и Фантилли — элитные проспекты, которые могли бы свободно претендовать на первый или второй номер стандартного драфта.

На данный момент Карлссон является моим третьим выбором драфта 2023 года, но Уилл Смит идет с ним вровень. Мое предвзятое отношение к Карлссону объясняется его выступлениями на взрослом уровне и огромным талантом, но Смит наделен похожими качествами.

Уиллу удалось зажечь в дебютном сезоне студенческого хоккея, а благодаря своему великолепному владению клюшкой, видению площадки и хорошему голевому чутью, я бы даже сказал, что у Смита чуть больше атакующих навыков, чем у Карлссона или Фантилли. Он самый неприметный из этой троицы, поэтому парню предстоит доказать способность прогрессировать на фоне матчей высшего уровня, при этом я убежден, что у него все получится.

Не удивлюсь, если лет через пять Смит станет вторым лучшим игроком драфта-2023. Это не самый ожидаемый расклад, но вполне возможный исход, который серьезно рассматривали некоторые скауты в прошлом году.

2. Ситуация с Матвеем Мичковым

Матвей Мичков NHL

Самой острой в период прошлогоднего драфта была тема Мичкова. Мичков — это невысокий крайний нападающий со средней скоростью, односторонний вингер, находящийся под долгосрочным контрактом с КХЛ, но его навыки владения шайбой выходят за рамки обыденности.

Его мастерство и атакующее чутье — одни из лучших, которые мне доводилось наблюдать у молодых игроков. Он показывал хорошую результативность везде, где только играл — в юниорских соревнованиях, на международной арене и в КХЛ. В этом сезоне он набрал 41 очко в 47 матчах КХЛ.

Однако значительную часть сезона он провел не за СКА — свою основную команду — а за аутсайдера чемпионата— «Сочи», куда его отдали в аренду второй раз за два сезона. Неспособность закрепиться в составе санкт-петербуржцев вполне объяснима: СКА — неотъемлемый представитель элиты КХЛ, но вместе с тем это вызывает и некоторую тревогу.

Если вы не верите в Мичкова, вы явно укажете на вышеупомянутый факт, а также поднимите вопрос о том, насколько успешно он прогрессирует. Несмотря на весь восторг и особенности его игры с шайбой, будет справедливо отметить, что его сезон 2023/24, хотя и стал периодом настоящего топ-проспекта, не запомнился чем-то феноменальным.

Я все еще крепко верю в этого игрока. Несмотря на его скорость и размеры, некоторые его матчи в КХЛ были по-настоящему яркими. На драфте НХЛ 2023 года я оценивал его в качестве третьего выбора. Сейчас в моем рейтинге он опустился бы на четвертое или пятое место, учитывая, как здорово себя проявили другие форварды в этом сезоне. Я бы не стал сравнивать его со Смитом, но все же думаю, что у Мичкова есть потенциал стать звездным забивным вингером в НХЛ.

3. Давид Рейнбахер и Дмитрий Симашев

Давид Рейнбахер NHL

К дискуссии о Мичкове примыкают решения «Монреаля» и «Аризоны» выбрать защитников Давида Рейнбахера и Дмитрия Симашева. И простыми эти решения не были. В ситуации с Мичковым возникали некоторые вопросы о возможности подписания контракта, а также ряд других проблем, которые заметили определенные — но не все — команды НХЛ перед драфтом. Эти вопросы наложили отпечаток на процесс принятия решений о выборе защитников вместо Мичкова. Лично я бы выбрал Мичкова, понимая, что это влечет за собой риски.

Если ненадолго оставить в стороне российского форварда и сосредоточиться на игре двух защитников в нынешнем сезоне, то можно сказать, что оба провели хороший год, хотя я бы и не назвал их выступления чем-то особенным.

Симашев немного моложе Рейнбахера и играл за одну из лучших команд КХЛ, где получить игровое время по умолчанию было непросто. Он не был отдан в аренду, но регулярно играл в третьем звене «Локомотива» в течение всего сезона, включая плей-офф. В этом контексте я думаю, что все лучшее у Симашева еще впереди.

Он был выбран шестым в общем зачете из-за своих атлетических данных и высокого уровня конкуренции. Дмитрий — это подвижный и порой жестко играющий защитник с ростом 193 см, обладающий неплохими атакующими качествами, хотя я не думаю, что они станут его визитной карточкой. Например, в одном из матчей этого сезона на уровне юниоров он показал более чем достаточно своих других сильных сторон.

Я не вижу в нем потенциальную звезду НХЛ, особенно в атакующем плане, но он вполне способен стать защитником, получающим много игровых минут, принося пользу в любой ситуации. Год назад я сравнивал его с Адамом Ларссоном, и это сравнение мне все еще кажется уместным.

Ситуация Рейнбахера оказалась в некотором роде противоположной. Он выступал за одну из худших команд в топ-лиге Швейцарии. Парень был одним из ведущих защитников в «Клотене», но я бы не сказал, что он как-то выделялся на фоне остальных, учитывая возраст и уровень чемпионата.

Навыки, демонстрируемые Давидом на льду, были неплохими, но не потрясающими, и в составе «Клотена» он появлялся не регулярно. Несмотря на все это, Рейнбахер мне по-прежнему очень импонирует. Я вижу в нем подвижного защитника с хорошей антропометрией и умениями, с которыми можно закрепиться в НХЛ. Я не думаю, что его персона окажется на переднем плане, но потенциал долгосрочного защитника НХЛ с большим количеством игрового времени становится очевидным.

На драфте НХЛ 2023 года я ставил Рейнбахера на шестую позицию, а Симашева на десятую. Сейчас я, вероятно, отдал бы Симашеву шестое место, а Рейнбахер мог бы оказаться сразу за ним.

4. Зак Бенсон

На уровне юниоров Бенсон смотрелся симпатично. Он стал одним из лучших в Западной хоккейной лиге (WHL) благодаря своим качествам и хоккейному чутью. Он не был самым большим или скоростным форвардом, которого вы когда-либо видели, но его упорство бросалось в глаза.

В юниорах и в НХЛ он показал, что способен играть выше своей весовой категории. Он выигрывает множество единоборств и является надежной универсальной опцией несмотря на свои физические лимиты. Из-за них Бенсон был выбран под 13-м номером, хотя некоторые скауты и фанаты считали, что его должны были выбрать гораздо раньше. Я ставил его на 17-е место.

Зак довольно быстро пробился в НХЛ и весь сезон регулярно появлялся в составе «Баффало» в возрасте 18 лет. Он проводил матчи в двух спецбригадах и выглядел как истинный нападающий НХЛ, хотя его результативность немного снизилась во второй половине сезона.

Так куда же игрок должен был попасть? Полагаю, если бы вы повторили драфт, он не стал бы 13-м. Прошлым летом я оценил его слишком низко, тем не менее я все еще не думаю, что он был бы выбран шестым, как утверждают некоторые его сторонники. Даже несмотря на его первые успехи в НХЛ, я считаю, что в долгосрочной перспективе прогнозы по нему несколько рискованны, в первую очередь из-за его катания.

Скорее всего, Зак находился бы в пределах №10. Хоккеисты, выбранные непосредственно перед Бенсоном, обладают более традиционными чертами для топовых звезд НХЛ. Все они провели довольно неплохие — или превосходные — сезоны, пусть и за пределами главной североамериканской лиги. Стилистически Бенсон напоминает Марко Росси, который был выбран под 9-м номером и является центрфорвардом.

5. Гейб Перро

Гейб Перро NHL

Перро провел отличный сезон, который дал ему возможность участвовать в драфте. Он показал впечатляющие результаты, очаровал своим мастерством и умением вести игру, будучи частью одного из лучших звеньев юношеской сборной США в новейшей истории. Большинство скаутов считали, что он будет выбран примерно под 10-м номером, некоторые думали, что он окажется ближе к 15-му, а остальные предполагали, что он не попадет даже в топ-20. В итоге последний вариант оказался правдой. Перро был выбран под 23-м номером.

Я вижу комментарии наших читателей фанбазы «Рейнджерс», когда указываю на проблемы с катанием Перро, особенно для нападающего ростом 180 см, но это та самая причина, по которой рекордсмен юношеской сборной США по очкам за сезон не попал в топ-20. С другой стороны, такого рода недостаток перед драфтом кажется несколько преувеличенным.

Уже на первом курсе Перро стал одним из лучших атакующих игроков в колледже. Тот факт, что он так хорошо адаптировал свою атакующую игру к уровню студенческого хоккея, несмотря на свои ноги, внушает уверенность в том, что он будет продолжать прогрессировать на высших уровнях. Его мастерство и чутье могут дорасти до выдающихся показателей подлинного топ-бомбардира НХЛ.

Критики Перро могут сказать, что в этом сезоне они не узнали ничего нового. От игрока, который в юниорском возрасте доминировал вместе с Уиллом Смитом и Райаном Леонардом, в какой-то степени ожидали того же, и когда он начнет играть против взрослых ребят, у него начнутся проблемы. Возможно, это правда, но я не вижу особой разницы между Перро и Коулом Перфетти. Можно вести разумные дискуссии о том, насколько высококлассным проспектом является Перфетти в настоящее время, но он уже понюхал пороху в НХЛ и внес свой вклад в команду, которая вышла в плей-офф.

Выбор №23, пожалуй, был слишком суровым на момент драфта, особенно с учетом того, что мы узнали с тех пор о его игре против более сильных соперников. На текущий момент он производит впечатление как минимум представителя топ-15 и потенциального нападающего топ-6.