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    Новый взгляд на драфт НХЛ 2023: Мичков, Карлссон, Фантилли и другие

    Самое время убедиться в правильности некоторых решений

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    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков
    С момента драфта НХЛ 2023 прошло около года, и в преддверии обсуждений лучших кандидатов в 2024-м, которые активизируются в ближайшие недели и месяцы, автор The Athletic Кори Пронман дает оценку самым громким решениям предыдущей селекции. Многих ответов на данный момент по-прежнему нет, но некоторые тенденции уже прослеживаются.

    1. Лео Карлссон против Адама Фантилли против Уилла Смита

    Адам Фантилли

    Накануне драфта 2023 года в рейтинге самых перспективных центральных нападающих фигурировали четыре основных кандидата. Коннор Бедард, ставший безоговорочным выбором №1, а также Лео Карлссон из «Эребру» в Шведской хоккейной лиге, Адам Фантилли из «Мичигана» и Уилл Смит из юношеской сборной США. Мысли болельщиков и мнения команд НХЛ сходились в том, что вторым выбором должен стать Фантилли. Однако среди группы скаутов были и те, кто считал, что выбор должен пасть на Карлссона, а также те, кто склонялся к Смиту.

    Спустя год после драфта этот спор остается таким же неопределенным, как и прошлым летом.

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    Карлссон начал сезон за «Анахайм» довольно ярко, и его первые выступления не оставили сомнений в правильности решения команды выбрать его под вторым номером. Он зарекомендовал себя как динамичный, крупный центрфорвард, способный на высокоскоростные проходы и игру в роли конструктора атак уровня НХЛ. Однако со временем парня начали преследовать травмы, во второй половине сезона его результативность снизилась.

    Показатели Карлссона и Фантилли в их первом сезоне НХЛ оказалась довольно схожи. На момент драфта лично я отдавал предпочтение Фантилли, да и сейчас я по-прежнему придерживаюсь этого мнения. Я убежден, что Карлссон — смекалистее и немного габаритнее, но искрометная игра и физические качества Фантилли в сочетании с его скоростью со временем могут превратить его в одну из важнейших фигур НХЛ, которая была бы способна доминировать в центре нападения. И Карлссон, и Фантилли — элитные проспекты, которые могли бы свободно претендовать на первый или второй номер стандартного драфта.

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    • На данный момент Карлссон является моим третьим выбором драфта 2023 года, но Уилл Смит идет с ним вровень. Мое предвзятое отношение к Карлссону объясняется его выступлениями на взрослом уровне и огромным талантом, но Смит наделен похожими качествами.

    Уиллу удалось зажечь в дебютном сезоне студенческого хоккея, а благодаря своему великолепному владению клюшкой, видению площадки и хорошему голевому чутью, я бы даже сказал, что у Смита чуть больше атакующих навыков, чем у Карлссона или Фантилли. Он самый неприметный из этой троицы, поэтому парню предстоит доказать способность прогрессировать на фоне матчей высшего уровня, при этом я убежден, что у него все получится.

    Не удивлюсь, если лет через пять Смит станет вторым лучшим игроком драфта-2023. Это не самый ожидаемый расклад, но вполне возможный исход, который серьезно рассматривали некоторые скауты в прошлом году.

    2. Ситуация с Матвеем Мичковым

    Матвей Мичков

    Самой острой в период прошлогоднего драфта была тема Мичкова. Мичков — это невысокий крайний нападающий со средней скоростью, односторонний вингер, находящийся под долгосрочным контрактом с КХЛ, но его навыки владения шайбой выходят за рамки обыденности.

    Его мастерство и атакующее чутье — одни из лучших, которые мне доводилось наблюдать у молодых игроков. Он показывал хорошую результативность везде, где только играл — в юниорских соревнованиях, на международной арене и в КХЛ. В этом сезоне он набрал 41 очко в 47 матчах КХЛ.

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    • Однако значительную часть сезона он провел не за СКА — свою основную команду — а за аутсайдера чемпионата— «Сочи», куда его отдали в аренду второй раз за два сезона. Неспособность закрепиться в составе санкт-петербуржцев вполне объяснима: СКА — неотъемлемый представитель элиты КХЛ, но вместе с тем это вызывает и некоторую тревогу.

    Если вы не верите в Мичкова, вы явно укажете на вышеупомянутый факт, а также поднимите вопрос о том, насколько успешно он прогрессирует. Несмотря на весь восторг и особенности его игры с шайбой, будет справедливо отметить, что его сезон 2023/24, хотя и стал периодом настоящего топ-проспекта, не запомнился чем-то феноменальным.

    Я все еще крепко верю в этого игрока. Несмотря на его скорость и размеры, некоторые его матчи в КХЛ были по-настоящему яркими. На драфте НХЛ 2023 года я оценивал его в качестве третьего выбора. Сейчас в моем рейтинге он опустился бы на четвертое или пятое место, учитывая, как здорово себя проявили другие форварды в этом сезоне. Я бы не стал сравнивать его со Смитом, но все же думаю, что у Мичкова есть потенциал стать звездным забивным вингером в НХЛ.

    3. Давид Рейнбахер и Дмитрий Симашев

    Давид Рейнбахер

    К дискуссии о Мичкове примыкают решения «Монреаля» и «Аризоны» выбрать защитников Давида Рейнбахера и Дмитрия Симашева. И простыми эти решения не были. В ситуации с Мичковым возникали некоторые вопросы о возможности подписания контракта, а также ряд других проблем, которые заметили определенные — но не все — команды НХЛ перед драфтом. Эти вопросы наложили отпечаток на процесс принятия решений о выборе защитников вместо Мичкова. Лично я бы выбрал Мичкова, понимая, что это влечет за собой риски.

    Если ненадолго оставить в стороне российского форварда и сосредоточиться на игре двух защитников в нынешнем сезоне, то можно сказать, что оба провели хороший год, хотя я бы и не назвал их выступления чем-то особенным.

    Симашев немного моложе Рейнбахера и играл за одну из лучших команд КХЛ, где получить игровое время по умолчанию было непросто. Он не был отдан в аренду, но регулярно играл в третьем звене «Локомотива» в течение всего сезона, включая плей-офф. В этом контексте я думаю, что все лучшее у Симашева еще впереди.

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    • Он был выбран шестым в общем зачете из-за своих атлетических данных и высокого уровня конкуренции. Дмитрий — это подвижный и порой жестко играющий защитник с ростом 193 см, обладающий неплохими атакующими качествами, хотя я не думаю, что они станут его визитной карточкой. Например, в одном из матчей этого сезона на уровне юниоров он показал более чем достаточно своих других сильных сторон.

    Я не вижу в нем потенциальную звезду НХЛ, особенно в атакующем плане, но он вполне способен стать защитником, получающим много игровых минут, принося пользу в любой ситуации. Год назад я сравнивал его с Адамом Ларссоном, и это сравнение мне все еще кажется уместным.

    Ситуация Рейнбахера оказалась в некотором роде противоположной. Он выступал за одну из худших команд в топ-лиге Швейцарии. Парень был одним из ведущих защитников в «Клотене», но я бы не сказал, что он как-то выделялся на фоне остальных, учитывая возраст и уровень чемпионата.

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    • Навыки, демонстрируемые Давидом на льду, были неплохими, но не потрясающими, и в составе «Клотена» он появлялся не регулярно. Несмотря на все это, Рейнбахер мне по-прежнему очень импонирует. Я вижу в нем подвижного защитника с хорошей антропометрией и умениями, с которыми можно закрепиться в НХЛ. Я не думаю, что его персона окажется на переднем плане, но потенциал долгосрочного защитника НХЛ с большим количеством игрового времени становится очевидным.

    На драфте НХЛ 2023 года я ставил Рейнбахера на шестую позицию, а Симашева на десятую. Сейчас я, вероятно, отдал бы Симашеву шестое место, а Рейнбахер мог бы оказаться сразу за ним.

    4. Зак Бенсон

    На уровне юниоров Бенсон смотрелся симпатично. Он стал одним из лучших в Западной хоккейной лиге (WHL) благодаря своим качествам и хоккейному чутью. Он не был самым большим или скоростным форвардом, которого вы когда-либо видели, но его упорство бросалось в глаза.

    В юниорах и в НХЛ он показал, что способен играть выше своей весовой категории. Он выигрывает множество единоборств и является надежной универсальной опцией несмотря на свои физические лимиты. Из-за них Бенсон был выбран под 13-м номером, хотя некоторые скауты и фанаты считали, что его должны были выбрать гораздо раньше. Я ставил его на 17-е место.

    Зак довольно быстро пробился в НХЛ и весь сезон регулярно появлялся в составе «Баффало» в возрасте 18 лет. Он проводил матчи в двух спецбригадах и выглядел как истинный нападающий НХЛ, хотя его результативность немного снизилась во второй половине сезона.

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    • Так куда же игрок должен был попасть? Полагаю, если бы вы повторили драфт, он не стал бы 13-м. Прошлым летом я оценил его слишком низко, тем не менее я все еще не думаю, что он был бы выбран шестым, как утверждают некоторые его сторонники. Даже несмотря на его первые успехи в НХЛ, я считаю, что в долгосрочной перспективе прогнозы по нему несколько рискованны, в первую очередь из-за его катания.

    Скорее всего, Зак находился бы в пределах №10. Хоккеисты, выбранные непосредственно перед Бенсоном, обладают более традиционными чертами для топовых звезд НХЛ. Все они провели довольно неплохие — или превосходные — сезоны, пусть и за пределами главной североамериканской лиги. Стилистически Бенсон напоминает Марко Росси, который был выбран под 9-м номером и является центрфорвардом.

    5. Гейб Перро

    Гейб Перро

    Перро провел отличный сезон, который дал ему возможность участвовать в драфте. Он показал впечатляющие результаты, очаровал своим мастерством и умением вести игру, будучи частью одного из лучших звеньев юношеской сборной США в новейшей истории. Большинство скаутов считали, что он будет выбран примерно под 10-м номером, некоторые думали, что он окажется ближе к 15-му, а остальные предполагали, что он не попадет даже в топ-20. В итоге последний вариант оказался правдой. Перро был выбран под 23-м номером.

    Я вижу комментарии наших читателей фанбазы «Рейнджерс», когда указываю на проблемы с катанием Перро, особенно для нападающего ростом 180 см, но это та самая причина, по которой рекордсмен юношеской сборной США по очкам за сезон не попал в топ-20. С другой стороны, такого рода недостаток перед драфтом кажется несколько преувеличенным.

    Уже на первом курсе Перро стал одним из лучших атакующих игроков в колледже. Тот факт, что он так хорошо адаптировал свою атакующую игру к уровню студенческого хоккея, несмотря на свои ноги, внушает уверенность в том, что он будет продолжать прогрессировать на высших уровнях. Его мастерство и чутье могут дорасти до выдающихся показателей подлинного топ-бомбардира НХЛ.

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    • Критики Перро могут сказать, что в этом сезоне они не узнали ничего нового. От игрока, который в юниорском возрасте доминировал вместе с Уиллом Смитом и Райаном Леонардом, в какой-то степени ожидали того же, и когда он начнет играть против взрослых ребят, у него начнутся проблемы. Возможно, это правда, но я не вижу особой разницы между Перро и Коулом Перфетти. Можно вести разумные дискуссии о том, насколько высококлассным проспектом является Перфетти в настоящее время, но он уже понюхал пороху в НХЛ и внес свой вклад в команду, которая вышла в плей-офф.

    Выбор №23, пожалуй, был слишком суровым на момент драфта, особенно с учетом того, что мы узнали с тех пор о его игре против более сильных соперников. На текущий момент он производит впечатление как минимум представителя топ-15 и потенциального нападающего топ-6.

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