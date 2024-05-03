ЦСКА — лидер по упущенным победам. Ерохин спас вялый «Зенит» в Кубке России

Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с петербургским «Зенитом» (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России по футболу. На 17‑й минуте главный арбитр Сергей Карасев после подсказки VAR отменил гол нападающего армейцев Федора Чалова из‑за офсайда. Хозяева открыли счет в начале второго тайма: гол забил Антон Заболотный. На 84‑й минуте счет сравнял вышедший на замену Александр Ерохин. Ответная игра состоится 15 мая в Санкт‑Петербурге. Победитель противостояния сыграет в Суперфинале Кубка России.

Фернандес не сыграл против ЦСКА

Автор «Футбола на Куличках» Глеб Калинин изучает историю последних встреч команд и изменения в составах, которые предприняли тренерские штабы соперников по сравнению с предыдущими матчами.

«Команды сыграют в чемпионате через девять дней. Получается, в первой половине мая "Зенит" и армейцы встретятся трижды, так что успеют досконально друг друга изучить. "Красно-синие" в чемпионате откатились на восьмое место и выбыли даже из борьбы за медали, поэтому, в отличие от соперника, могли сосредоточиться целиком на Кубке России. Победа в нём может скрасить этот сезон для команды Владимира Федотова. Которая, напомним, победила в этом турнире в прошлом сезоне.

"Зенит", разумеется, был против такого исхода. При всех своих проблемах "сине-бело-голубые" ещё могут оформить "золотой дубль". Только нужно решить проблемы с реализацией — из четырёх последних матчей во всех турнирах в трёх "сине-бело-голубые" уходили с поля без голов. У армейцев же наблюдаются проблемы в обороне, команда стала много пропускать в последнее время.

Соперники уже встречались на "ВЭБ-Арене" в текущем сезоне, и тогда была зафиксирована ничья (1:1). На быстрый гол армейцев в исполнении Антона Заболотного питерцы ответили точным ударом Дугласа Сантоса лишь на исходе поединка, тогда "красно-синие" были близки к победе.

В отчётном матче хозяевам не мог помочь Максим Мухин, а у гостей не имел возможности выйти против бывшей команды Марио Фернандес. Сергей Семак неожиданно поставил Барриоса в оборону, в тройке центральных защитников он расположился справа. Артур и Мантуан заняли фланги. Педро, Сергеев и Ахметов были выдвинуты в нападение. ЦСКА избрал ту же схему. Гайич и Агапов расположились на флангах, а атакующее трио составили Чалов, Заболотный и Обляков».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Ничья есть ничья. Что касается самой игры, могли победить, если бы были более удачливыми. Было пару неплохих дальних ударов. Перекладина и штанга сыграли сегодня за армейцев. Проиграли им один стандарт, затолкали мяч… Мы также забили со стандарта. Боевая ничья, кубковый матч с небольшим количеством голевых моментов. Все будет решаться в следующем матче.

Спорный фол Мойзеса

Автор Sportbox.ru Кирилл Гальцов не оставляет без внимания, что матч начался с довольно спорного с точки судейства эпизода.

«Стоит отметить, что символический удар по мячу нанесли звезды российского фигурного катания Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина. Было очень трогательно. Однако сам матч сразу начался не с сантиментов, а со скандального эпизода.

Защитник москвичей Мойзес жестко наступил на голень шедшему в подкат Мантуану. На повторе момент выглядел просто жутко, хотя злой умысел игрока ЦСКА все же не просматривался. Тем не менее ситуация тянула хотя бы на желтую карточку, которую по какой-то причине главный судья Сергей Карасев ему не показал. Нет сомнений, что этот эпизод будет активно обсуждаться после окончания матча.

Вообще в начале первого тайма веселее выглядели футболисты ЦСКА. Обляков часто возился с мячом и то навешивал, то простреливал в штрафную "Зенита". Питерцы в целом справлялись. Ситуация постепенно накалялась, игроки то и дело ругались, толкались и пытались выяснять отношения. Затем травму получил уже сам Мойзес, но, к счастью для фанатов армейцев, сумел продолжить игру».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Мы были ближе к победе. Хотя после обрезки, когда Вендел попал в штангу, был неприятный момент. В основном очень надежно сыграли сзади. Был момент, когда при счете 1:0, мы были очень близки, чтобы увеличить счет. Прижали соперника… но этот злосчастный угловой, после которого мы пропустили мяч… Что здесь сказать… Обидно. Нельзя терять концентрацию до конца.

«Зенит» без моментов в первом тайме

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов не впечатлен тем, как в первом тайме играли в атаке зенитовцы, который до перерыва удался лишь один удар в створ.

«Если схема ЦСКА с расположением футболистов на поле легко рисовалась в голове, то угадать, как сыграет "Зенит", было невозможно, пока команды не нанесли первый удар по мячу. Оказалось, что Семак сделал ставку на тактическую модель с тремя центральными защитниками — 5-4-1. Неожиданно, но в правого центрбека превратился Барриос, вышедший с капитанской повязкой, а его место в опорной зоне занял молодой Васильев.

Роли латералей тренер сине-бело-голубых доверил бразильцам Мантуану и Артуру. Последний пока так и не вписан в игру "Зенита". Зимний новичок мало обостряет, не обыгрывает один в один, пусть и показал себя в важнейшем матче за чемпионство в Краснодаре. У "Зенита" опять было много владения, которое называют стерильным. Без скорости, без атак с ходу (Семак вообще наигрывает это?), даже без передач в штрафную в течение получаса игры.

Только затем петербуржцам удался быстрый прорыв за счёт паса на третьего, но завершился он тем, что завладевший мячом на подборе Вендел пробил из хорошей позиции в защитника. Вот и всё, что создал чемпион за 45 минут. Тренер "Зенита" объяснял перед матчем проблемы в атаке недостатком свежести у Вендела, Клаудиньо, Кассьерры и не лучшей формой Сергеева. Но Иван-то игрок штрафной, а мяч туда просто не доходит».

Антон Заболотный Нападающий ЦСКА Считаю, что ЦСКА как всегда в концовке упустил свою игру, дали сопернику много пространства. Мы действовали строго по плану. У нас были хорошие выпады в первом тайме, но, к сожалению, из‑за офсайда мы лишились гола. Мы контролировали передвижения игроков «Зенита» и понимали, что они насыщают центр поля, поэтому старались делать так, чтобы соперник сваливался на фланги. Старались выполнять нашу стратегию, но, к сожалению, как и в первом круге, наш гол опустил нас назад и мы начали терять владение мячом. Это привело к стандарту и пропущенному мячу.

Отмененный гол Чалова

Автор Rusfootball.info Юрий Андреев фиксирует, что до перерыва армейцы были куда острее и даже забили гол, который не был засчитан.

«ЦСКА начал активнее, воспользовался некоторой растерянностью соперника и создал опасный момент: Чалов забил нелегитимный гол, который был отменен после просмотра VAR. Нападающий в момент скидки от Заболотного оказался вне игры. Барриос стал невольным виновником отмененного гола. Опорный полузащитник, действуя на непривычной позиции центрального защитника, по инерции выдвинулся вперед в момент паса, что привело к офсайду.

Вообще армейцы в первой половине игры смотрелись более цельно в атаке — команда Федотова владела инициативой и стремилась использовать преимущество своего поля, ведь в Санкт-Петербурге будет намного сложнее. Так или иначе, первый тайм встречи не порадовал обилием ярких моментов и фактически был лишён зрелищности».

Александр Медведев Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Была напряженная кубковая игра. Раунд состоит из двух игр. Поговорим после второй игры.

Карасев против ВАР

Обозреватель «Советского Спорта» Александр Шульгин иронизирует по поводу взаимоотношений арбитров на поле в видеоповторов, отмечая что Сергей Карасев принял правильное решение.

«Количество опасных моментов поделилось примерно поровну, а инициатива переходила из одних рук в другие. ЦСКА и вовсе забил, но ВАР подсказал Сергею Карасёву, что Фёдор Чалов залез в офсайд. В итоге к перерыву на табло горели нули, однако матч нельзя было назвать скучным. По части интриги, правда, параллельное противостояние "Ростова" и "Балтики" выгодно отличалось — там калининградцы вели в счёте уже с 4-й минуты.

Наконец, на 50-й минуте ВАР попытался во второй раз перевернуть судьбу встречи. Иван Сергеев мог выходить один на один, но путь ему перегородил Мойзес. Точнее, его рука. Многочисленные повторы чётко дали понять, что никакой игры рукой у бразильца и близко не было, что Карасёв сразу и увидел, но его зачем-то погнали к монитору. Пауза затянулась, Сергей пытался разглядеть хоть какой-то криминал в действиях защитника армейцев, но не нашёл. Потому что его там и не было.

Его объявление по стадиону о том, что первоначальное решение остаётся в силе вызвало не только бурю восторга армейских фанатов, но и какую-то гордость за то, что арбитр смог отстоять свою точку зрения. Ведь 99% его коллег идут к монитору, как на заклание, будучи уверенными, что допустили грубую ошибку».

Иван Обляков Футболист ЦСКА Хороший и равный матч, достойные соперники встретились в финале Пути РПЛ. В Питере все решится. Рабочий результат, конечно, мы хотели победить. Вели в счете, но не получилось. После поражения от «Балтики» надо было забыть игру, готовились в обычном режиме. Если задумываться о каждой игре, то это может плохо сказаться на предстоящем матче. Нынешний «Зенит» слабее самого себя в начале сезона? Честно, не знаю. Хороший соперник. Это лидер нашего чемпионата, с ними всегда интересно играть. Сезон пока еще не закончен, так что подведем итоги в конце. Победа в Кубке спасет сезон? Думаю, да.

Долгожданный гол

Корреспондент «Спорт-Экспресс» Андрей Кузичев радуется тому, как изменилась игра после перерыва, что привело к забитым мячам.

«Зато каким получилось пробуждение сразу после перерыва! Смещение Мантуана в центр, после которого мяч совместными усилиями остановили кончики пальцев Торопа и перекладина. Затем долгий просмотр Сергеем Карасевым эпизода с возможной игрой рукой со стороны Мойзеса (арбитр не согласился с ВАР и оставил решение об угловом в силе). И, наконец, долгожданный гол. Немного суматошный, но какой страстный! Со скидками Роши и Чалова головой, сутолокой у линии ворот и решающим касанием то ли Заболотного, то ли Алипа.

Обе команды словно переключили скорости. Кто-то из игроков — даже на пару оборотов. Педро, опередив своего оппонента перед штрафной, едва не сотворил в столице новый шедевр. Однако каркас ворот в этот вечер был союзником Торопа, и на этот раз мяч врезался в штангу. Семак тем временем добавлял в разгоревшийся костер игры топлива. На поле появился Клаудиньо с Коваленко, а вслед за ними — Изидор с Ерохиным.

При этом ЦСКА — пусть его периодически и запирал на своей половине поля забиравший мяч "Зенит" — и не думал банально оберегать минимальное преимущество. Выходы Давилы и досрочно вернувшегося из сборной с путевкой на Олимпиаду Файзуллаева выглядели показательно. Эти ходы Федотова можно было рассматривать как попытку как ослабить давление, так и поймать шанс на свободном пространстве».

Федор Чалов Нападающий ЦСКА Непростая игра, много борьбы. Сегодня держали ее под контролем, обязаны были доводить до победы. Два удара в каркас у «Зенита» говорят, что соперник был ближе к победе? У каждого свое мнение. Думаю, что мы контролировали игру. Сейчас сыграли неплохой матч, действовали дисциплинировано, надо исправлять ошибки и готовиться ко второй игре. В таких играх хочется играть. Не надо искать внутренних эмоций, они сами появляются. Путь регионов? Наверное, главный претендент там «Спартак». Какие у ЦСКА шансы на победу в Кубке? Одна игра — может быть все что угодно. В финале, если выйдем, может тоже что угодно случиться. Надо отдать все силы.

Героический Ерохин

Корреспондентка «Спорта день за днем» Анна Коробкова не оставляет без внимания то, что спасительный для «Зенита» гол забил не самый любимый болельщиками игрок.

«Несколько дней назад, размышляя о неудачной серии "Зенита", я подумала, что, возможно, тренерскому штабу стоит снова прибегнуть к помощи Александра Ерохина. И нет, это не шутка и не сарказм. Вспомните начало сезона — Матео Кассьерра начал забивать, и немалую роль в этом играл Ерохин.

Сейчас колумбиец не забивает уже четыре матча, и мне казалось, что вернуть Ерохина в качестве его помощника не такая уж плохая идея. Александр стягивает игроков на себя, и это работает. Если учесть, что нынешний состав "Зенита" — невысокая команда, наличие практически двухметрового Ерохина в штрафной само собой привлекает внимание защитников.

Да, по итогу в кубковом матче с ЦСКА Кассьерра не сыграл, но забавно, что помог "Зениту" именно Ерохин. Он вышел на поле на 75 минуте, на 83-й заработал угловой, а на 84-й забил, опередив Виллиана Рошу и переправив мяч в сетку головой. Любопытно, что незадолго до этого момента его подозвал Сергей Семак и что-то сказал.

Пожалуй, в этой игре "Зениту" было важнее забить, чем победить, хотя, конечно, проигрывать никто не хотел. Просто двухматчевое противостояние подразумевает, что у тебя есть шанс на исправление ошибок. Конечно, с разгромного счета отыгрываться трудно, но история знает и такие примеры.

А вот проблема отсутствия забитых мячей выглядела действительно серьезно. Перед матчем с ЦСКА сине-бело-голубые не забивали пять таймов подряд, с первым таймом против армейцев — уже шесть. Поэтому забить и прервать эту серию было очень важно. И сделал это, какая ирония, самый захейченный игрок "Зенита".».

Александра Ерохин Полузащитник «Зенита» О поражении речь вообще не идет, ничья тоже для «Зенита» сродни поражению. Настраивались только на победу. Сегодня были небольшие изменения в составе, вышли несколько ребят посвежее. Поэтому большую часть игры контролировали. Но, к сожалению, не так много создали моментов. В конце их немножко поддавили, но забили только один. Все в наших руках. Второй матч мы играем дома. Сегодня «вираж» нас поддерживал, и я уверен, что на домашнем стадионе поддержка будет больше. Будем стараться выложиться больше, чем на 100%.

Отказ от игры с двумя нападающими

Автор Soccer.ru Вадим Багров размышляет о проблемах «Зенита» и о том, чем они вызваны.

«Разумеется, речь не о работе высоких Сергеева и Кассьерры в паре, а о модели "3-5-2" с юрким вторым нападающим. У "Зенита" есть футболисты, которых можно представить в роли ложного форварда. Даже "Реал", хотя там после ухода Бензема и до приезда Мбаппе нет человека именно в центр, использует попеременно Беллингема, Винисиуса и Родриго на позиции, которая является родной лишь для запасного форварда королевского клуба Хоселу. Но ветеран не тянет на выходы в старте, как и Сергеев, который вышел в основе в финале Пути РПЛ против ЦСКА.

Семак зря вернулся к тройке в атаке, поскольку не получил подвижных вингеров — Клаудиньо и Артур не равны по уровню скоростей и дриблинга Малкому. А новичок Педро слишком юный футболист, чтобы играть по два полноценных матча в неделю. Функционально вингер готов намного хуже, чем технически.

Также тренер "Зенита" испортил всю картину Кассьерре. Матео всегда удобнее работать в связке впереди, чем быть по центру с двумя инсайдами или вингерами по бокам. Семак не учитывает интересы футболистов, а двигает их как фишки по полю, причем часто без пользы для "Зенита". Отсутствие эмпатии к живым людям в любой сфере это страшная вещь. Никогда на длительной дистанции не работает на пользу общему дело.

Особенно когда проблема "Зенита" явно связана с мотивацией. Команда не бежит, сбавили по многим параметрам. Понятно, что сейчас в РПЛ не может быть тренеров невероятного уровня, Семак не исключение. И выбор футболистов у петербуржцев ограничен. Спасать вышел ветеран Ерохина, а новый молодой Халк не приедет. Но глупо не признавать явные ошибки тренера, если "Зенит" проиграл "Рубину" и "Динамо", а затем благодаря стандарту спасся от третьей подряд неудачи против ЦСКА».

«Зенит» сам себе придумывает проблемы

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко

«В последние месяцы "Зенит" как будто специально создает себе дополнительные проблемы — и получает удовольствие от их решения. Сначала — камбэки со "Спартаком" и "Краснодаром", после — упущенный отрыв в чемпионате. И вот теперь — спасение с красно-синими, ради которого пришлось менять половину состава.

Клаудиньо, Коваленко, Дуглас, Изидор, Ерохин — во втором тайме Семак окончательно всех запутал, обошелся без Кассьерры и Мостового, но своего добился. Особенно символично, что задачу выполнил самый неочевидный персонаж: 34-летний Ерохин минимально задействован в этом сезоне и не забивал почти год (с июня 2023-го), но именно он перевернул расклады. Причем после углового, который сам же и заработал.

Вместо разговоров о третьем поражении подряд и кризисе "Зенита" перед ответной встречей все будут обсуждать очередной провал ЦСКА в концовке (в премьер-лиге-2023/24 ПФК — абсолютный лидер по упущенным очкам) и фиксировать тактические ходы от Семака.

Ходы, в ключевой момент отнявшие победу у красно-синих и сделавшие питерцев минимальными фаворитами противостояния. На "Газпром Арене" получится, уверен, совсем другая игра — и теперь Федотову нужно придумывать, как нокаутировать оппонента на его стадионе. Дома не получилось: максимум получился нокдаун, а драка, похоже, только начинается».