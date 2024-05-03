«Минск»
Турнирное положение: Минчане стартовали явно ниже ожиданий. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом команда набрала всего лишь 2 очка в 6 матчах. Ниже только оштрафованный солигорский «Шахтер».
Последние матчи: в предыдущем туре команда снова потерпела неудачу. «Минск» по всем статьям уступил «Гомелю» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Минск» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 9 пропущенных.
По игре минчане откровенно не впечатляют. Видимо, некогда колючей команде грозит унылая борьба за выживание в элите.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Минчане не смогли обыграть даже скромный «Нафтан», причем дома (1:1). А вот ничью с земляками-динамовцами можно назвать единственным лучом позитива (0:0).
Матчи против жодинцев для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних очных встреч она выиграла 2 раза при 2 коллизиях.
Очевидно, что «Минск» постарается оттолкнуться от дна. Фактор своего поля должен помочь команде в этой встрече.
«Торпедо-БелАЗ»
Турнирное положение: Жодинцы явно планируют побороться за высокие позиции. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Торпедо-БелАЗ» лишь на 3 очка отстает от лидера. Да и пропустила команда всего 1 мяч в 6 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова победила. «Торпедо-БелАЗ» переиграл «Сморгонь» (2:0).
До того жодинцы расписали мировую с минским «Динамо» (0:0). А вот с БАТЭ команда справилась на ура (2:0).
Вообще, «Торпедо-БелАЗ» в 2 последних матчах не пропустил ни разу. Да и игра команды постепенно расцветает новыми красками.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Вот только средняя результативность команды находится в районе гола за матч. Впрочем, надежные тылы компенсируют и это.
Команда имеет явные сложности в плане созидания. Торпедовцы способны выдать отдельный яркий поединок.
Правда, «Торпедо-БелАЗ» в последнее время не особенно успешно играет с минчанами. Зато последний очный поединок завершился минимальной победой.
Нет сомнений, что гости будут стремиться подтянуться к лидеру. «Торпедо-БелАЗ» явно постарается улучшить свои атакующие показатели.
Статистика для ставок
- Минчане еще ни разу не победили в нынешнем чемпионате
- «Торпедо-БелАЗ» не пропускал в 2 своих последних матчах
- Жодинцы в 6 стартовых турах пропустили всего 1 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 6.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.22 и 1.67.
- 1.77ЦСКА — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 19:15
- 2.80Челси — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 3.55Рома — Байер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Минчане стартовали не лучшим образом, и явно намерены поправить свое турнирное положение.
Обе команды постараются улучшить свои атакующие показатели, и уж точно будут активно атаковать.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.29