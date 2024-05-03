3 мая в 7-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Минск» и «Торпедо-БелАЗ». Начало игры — в 18:00 мск. «Минск» — «Торпедо-БелАЗ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Минск»

Турнирное положение: Минчане стартовали явно ниже ожиданий. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом команда набрала всего лишь 2 очка в 6 матчах. Ниже только оштрафованный солигорский «Шахтер».

Последние матчи: в предыдущем туре команда снова потерпела неудачу. «Минск» по всем статьям уступил «Гомелю» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Минск» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 9 пропущенных.

По игре минчане откровенно не впечатляют. Видимо, некогда колючей команде грозит унылая борьба за выживание в элите.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Минчане не смогли обыграть даже скромный «Нафтан», причем дома (1:1). А вот ничью с земляками-динамовцами можно назвать единственным лучом позитива (0:0).

Матчи против жодинцев для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних очных встреч она выиграла 2 раза при 2 коллизиях.

Очевидно, что «Минск» постарается оттолкнуться от дна. Фактор своего поля должен помочь команде в этой встрече.

«Торпедо-БелАЗ»

Турнирное положение: Жодинцы явно планируют побороться за высокие позиции. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Торпедо-БелАЗ» лишь на 3 очка отстает от лидера. Да и пропустила команда всего 1 мяч в 6 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова победила. «Торпедо-БелАЗ» переиграл «Сморгонь» (2:0).

До того жодинцы расписали мировую с минским «Динамо» (0:0). А вот с БАТЭ команда справилась на ура (2:0).

Вообще, «Торпедо-БелАЗ» в 2 последних матчах не пропустил ни разу. Да и игра команды постепенно расцветает новыми красками.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Вот только средняя результативность команды находится в районе гола за матч. Впрочем, надежные тылы компенсируют и это.

Команда имеет явные сложности в плане созидания. Торпедовцы способны выдать отдельный яркий поединок.

Правда, «Торпедо-БелАЗ» в последнее время не особенно успешно играет с минчанами. Зато последний очный поединок завершился минимальной победой.

Нет сомнений, что гости будут стремиться подтянуться к лидеру. «Торпедо-БелАЗ» явно постарается улучшить свои атакующие показатели.

Статистика для ставок

Минчане еще ни разу не победили в нынешнем чемпионате

«Торпедо-БелАЗ» не пропускал в 2 своих последних матчах

Жодинцы в 6 стартовых турах пропустили всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 6.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.22 и 1.67.

Прогноз: Минчане стартовали не лучшим образом, и явно намерены поправить свое турнирное положение.

Обе команды постараются улучшить свои атакующие показатели, и уж точно будут активно атаковать.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.29