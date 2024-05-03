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    «Минск» — «Торпедо-БелАЗ». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 3 мая 2024 года

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    «Минск»
    3 мая в 7-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Минск» и «Торпедо-БелАЗ». Начало игры — в 18:00 мск. «Минск» — «Торпедо-БелАЗ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 03 Мая 2024 года
    Минск
  • Минск
    •  Минск 18:00 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ
  • Жодино
    •

    «Минск»

    Турнирное положение: Минчане стартовали явно ниже ожиданий. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом команда набрала всего лишь 2 очка в 6 матчах. Ниже только оштрафованный солигорский «Шахтер».

    Последние матчи: в предыдущем туре команда снова потерпела неудачу. «Минск» по всем статьям уступил «Гомелю» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Минск» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 9 пропущенных.

    По игре минчане откровенно не впечатляют. Видимо, некогда колючей команде грозит унылая борьба за выживание в элите.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Минчане не смогли обыграть даже скромный «Нафтан», причем дома (1:1). А вот ничью с земляками-динамовцами можно назвать единственным лучом позитива (0:0).

    Матчи против жодинцев для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних очных встреч она выиграла 2 раза при 2 коллизиях.

    Очевидно, что «Минск» постарается оттолкнуться от дна. Фактор своего поля должен помочь команде в этой встрече.

    «Торпедо-БелАЗ»

    Турнирное положение: Жодинцы явно планируют побороться за высокие позиции. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Торпедо-БелАЗ» лишь на 3 очка отстает от лидера. Да и пропустила команда всего 1 мяч в 6 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова победила. «Торпедо-БелАЗ» переиграл «Сморгонь» (2:0).

    До того жодинцы расписали мировую с минским «Динамо» (0:0). А вот с БАТЭ команда справилась на ура (2:0).

    Вообще, «Торпедо-БелАЗ» в 2 последних матчах не пропустил ни разу. Да и игра команды постепенно расцветает новыми красками.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Вот только средняя результативность команды находится в районе гола за матч. Впрочем, надежные тылы компенсируют и это.

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    Команда имеет явные сложности в плане созидания. Торпедовцы способны выдать отдельный яркий поединок.

    Правда, «Торпедо-БелАЗ» в последнее время не особенно успешно играет с минчанами. Зато последний очный поединок завершился минимальной победой.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться подтянуться к лидеру. «Торпедо-БелАЗ» явно постарается улучшить свои атакующие показатели.

    Статистика для ставок

    • Минчане еще ни разу не победили в нынешнем чемпионате

    • «Торпедо-БелАЗ» не пропускал в 2 своих последних матчах

    • Жодинцы в 6 стартовых турах пропустили всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 6.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.22 и 1.67.

    Прогноз: Минчане стартовали не лучшим образом, и явно намерены поправить свое турнирное положение.

    Обе команды постараются улучшить свои атакующие показатели, и уж точно будут активно атаковать.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.29

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    Ставка и прогноз на матч «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» с коэффициентом 2.22. Дата матча: 03.05.2024. Прогнозы на футбол. С голами проблем не ждите!
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