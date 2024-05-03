ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Спартак»«Спартак» в двух шагах от Кубка России. Соболев с Игнатовым приблизили красно-белых к трофею Рубен АморимЗадача трех тел. Почему Рубен Аморим проиграл борьбу за работу в «Ливерпуле» Арне Слоту «Челси»«Челси» — «Тоттенхэм». Онлайн
    Все новости спорта

    Команды организуют голевую феерию?

    «Хоффенхайм» — «Лейпциг». Прогноз (к. 2.02) на футбол, Бундеслига, 3 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на РБ Лейпциг Прогнозы на Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Лейпциг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лейпциг»
    В пятницу, 3 мая, в 32-м туре немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на своем поле примет «Лейпциг». Начало поединка запланировано на 21:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Лейпциг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Мая 2024 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 21:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Бундеслиге, занимая 9-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Хоффенхайм» отстает от зоны еврокубков на 6 очков.

    За 3 тура до конца чемпионата команда еще имеет теоретические шансы на попадание в зону Лиги конференций, но шансов не так много, ведь «Хоффенхайму» необходимо выиграть все 3 матча.

    Хоффенхайм — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 5.405.201.50Бонус$9500
    •

    Последние матчи: В прошедшем туре команда проиграла «Бохуму» (2:3), а до этого обыграла «Боруссию» М (4:3), забив победный гол на 90+1-й минуте.

    За последние 5 матчей «Хоффенхайм» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команда сумела забить 11 голов при 13-и пропущенных. Практически на протяжении всего сезона «Хоффенхайм» чередует отличные победные матчи с поражениями.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: Умут Тохумджу (перебор желтых карточек), Стэнли Нсоки, Марко Йон, Деннис Гейгер, Мергим Бериша (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Хоффенхайм» не отличается стабильностью в нынешнем сезоне, команда более менее ровно провела чемпионат без больших провалов и без фееричных серий из побед.

    К слову, у «Хоффенхайма» есть лидер, который может помочь команде набрать очки. Нападающий Максимилиан Байер забил 13 голов и сделал голевую передачу в 30-и встречах Бундеслиги, занимая 6-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    «Лейпциг»

    Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 62 очками в активе. «Лейпциг» прочно закрепилась в зоне Лиги чемпионов и вряд-ли покинет топ-4 по итогам сезона.

    Стоит отметить, что в гостях команда набрала 26 очков из 45-и возможных, занимая 5-е место в лиге по этому показателю.

  • Задача трех тел. Почему Рубен Аморим проиграл борьбу за работу в «Ливерпуле» Арне Слоту
  • Наставник «Спортинга» — один из лучших молодых тренеров мира, так почему же «Ливерпуль» или «Барса» не наняли его?
  • Вчера

    • Последние матчи: В прошедшем туре «Лейпциг» разгромил «Боруссию» Д со счетом 4:1. До этого команда одолела «Хайденхайм» (2:1).

    У «Лейпцига» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период команда выиграла 7 раз при 2-х ничьих. «Лейпциг» выиграл 4 последних матча, забив за это время 13 голов при 3-х пропущенных.

    Не сыграет: Кристофер Ленц (травма).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: «Лейпциг» проводит неплохой сезон, почти гарантировав себе место в зоне Лиги чемпионов, но команда так и не боролась за чемпионство в нынешнем сезоне.

    К слову, «Лейпциг» стабильно обыгрывает «Хоффенхайм» в очных противостояниях. В нынешнем сезоне 15-го тура Бундеслиги «Ред Булл» одолел своего соперника со счетом 3:1, забив решающие голы уже во 2-м тайме.

    Статистика для ставок

    • «Лейпциг» не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей

    • В последних 4-х встречах на своем поле «Хоффенхайм» непременно пробивал тотал 2.5 больше

    • «Лейпциг» стабильно обыгрывает «Хоффенхайм» в очных матчах (5 побед в 5-и последних встречах)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лейпцига» — 1.47, победа «Хоффенхайма» — 5.60, ничья — 5.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.25 и 3.85 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды не будут быстро раскрываться и в 1-м тайме не сыграют результативно.

    Ставка: Тотал 1.5 меньше в 1-м тайме за 2.02.

    Прогноз: «Хоффенхайм» точно забьет минимум 1 гол.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Хоффенхайма» 1 больше за 1.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.15
  • Прогноз на матч Вест Армения — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ван — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Свентек — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Погонь — Висла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ростов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  3.04
  • Прогноз на матч Неман — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Медведев — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Дамак
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Марсель — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Лейпциг» с коэффициентом 2.02. Дата матча: 03.05.2024. Прогнозы на футбол. Команды организуют голевую феерию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры