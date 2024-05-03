В пятницу, 3 мая, в 32-м туре немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на своем поле примет «Лейпциг». Начало поединка запланировано на 21:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Лейпциг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Бундеслиге, занимая 9-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Хоффенхайм» отстает от зоны еврокубков на 6 очков.

За 3 тура до конца чемпионата команда еще имеет теоретические шансы на попадание в зону Лиги конференций, но шансов не так много, ведь «Хоффенхайму» необходимо выиграть все 3 матча.

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Последние матчи: В прошедшем туре команда проиграла «Бохуму» (2:3), а до этого обыграла «Боруссию» М (4:3), забив победный гол на 90+1-й минуте.

За последние 5 матчей «Хоффенхайм» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команда сумела забить 11 голов при 13-и пропущенных. Практически на протяжении всего сезона «Хоффенхайм» чередует отличные победные матчи с поражениями.

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: Умут Тохумджу (перебор желтых карточек), Стэнли Нсоки, Марко Йон, Деннис Гейгер, Мергим Бериша (у всех — травмы).

Состояние команды: «Хоффенхайм» не отличается стабильностью в нынешнем сезоне, команда более менее ровно провела чемпионат без больших провалов и без фееричных серий из побед.

К слову, у «Хоффенхайма» есть лидер, который может помочь команде набрать очки. Нападающий Максимилиан Байер забил 13 голов и сделал голевую передачу в 30-и встречах Бундеслиги, занимая 6-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Лейпциг»

Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 62 очками в активе. «Лейпциг» прочно закрепилась в зоне Лиги чемпионов и вряд-ли покинет топ-4 по итогам сезона.

Стоит отметить, что в гостях команда набрала 26 очков из 45-и возможных, занимая 5-е место в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошедшем туре «Лейпциг» разгромил «Боруссию» Д со счетом 4:1. До этого команда одолела «Хайденхайм» (2:1).

У «Лейпцига» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период команда выиграла 7 раз при 2-х ничьих. «Лейпциг» выиграл 4 последних матча, забив за это время 13 голов при 3-х пропущенных.

Не сыграет: Кристофер Ленц (травма).

Состояние команды: «Лейпциг» проводит неплохой сезон, почти гарантировав себе место в зоне Лиги чемпионов, но команда так и не боролась за чемпионство в нынешнем сезоне.

К слову, «Лейпциг» стабильно обыгрывает «Хоффенхайм» в очных противостояниях. В нынешнем сезоне 15-го тура Бундеслиги «Ред Булл» одолел своего соперника со счетом 3:1, забив решающие голы уже во 2-м тайме.

Статистика для ставок

«Лейпциг» не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей

В последних 4-х встречах на своем поле «Хоффенхайм» непременно пробивал тотал 2.5 больше

«Лейпциг» стабильно обыгрывает «Хоффенхайм» в очных матчах (5 побед в 5-и последних встречах)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лейпцига» — 1.47, победа «Хоффенхайма» — 5.60, ничья — 5.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.25 и 3.85 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды не будут быстро раскрываться и в 1-м тайме не сыграют результативно.

Ставка: Тотал 1.5 меньше в 1-м тайме за 2.02.

Прогноз: «Хоффенхайм» точно забьет минимум 1 гол.

Ставка: Индивидуальный тотал «Хоффенхайма» 1 больше за 1.75.